Huawei tõi eile avalikkuse ette oma uue noortemudeli nova 9

Eile esitles tehnoloogiaettevõte Huawei Viinis toimunud tutvustusüritusel ajakirjanikele kauaoodatud järgmist uut nutitelefoni mudelit - nova 9. Lisaks mobiiltelefonile tutvustati ka uut Watch GT3 nutikella ja juba varem väljas olnud kõrvaklappide eriväljaannet FreeBuds Lipstick.

Huawei nutitelefonid on peale USA kaubanduspiiranguid ja eelkõige just Google´i teenuste keelamist Huawei telefonides Euroopas liidrikohalt tagasi tõmbunud, kuid oma rakendustepoe ja oma Androidipõhise operatsioonisüsteemiga üritab Hiina suurtootja endiselt vähemalt mõnedes niššides kanda kinnitada - näiteks noortetelefonide või kaameratelefonide sektoris. Uus nova 9 ongi pigem noortele suunatud tippmudel.

Kesk- ja Ida-Euroopa, Põhjamaade ja Kanada piirkonna president Huaweis Derek Yu tutvustas uusi tooteid ning nova 9 nutitelefoni juures tõi esile just kaameratehnoloogiat ja kiirlaadimist.

Telefonil on 4300 mAh aku, mille täislaadimine võtab SuperCharge´i lahendusega aega vaid 38 minutit.

Huawei nova 9 on oma eelkäijatest täiustatum Ultra Vision kaameratehnoloogia poolest, mis aitab teha kvaliteetseid fotosid ja videoid igasugustes tingimustes - näiteks nii maastikku jäädvustades kui ka hämaras. Tutvustusüritusel esmakordselt esitletud telefoni tagaküljel asub 50 MP põhikaamera, 8 MP ülilainurkkaamera, 2 MP 4 cm makrokaamera, 2 Mp sügavuskaamera ning ees asub 32 MP esikaamera.

6,57-tolline OLED ekraan pakub 1080 x 2340 piksilist resolutsiooni ja värskendussagedust 120 Hz. Protsessoriks on Qualcomm Snapdragon 778G. Operatiivmälu on 8 GB.

Uue mudeli kaal on 175 grammi, üliõhukesel korpusel on kumerad servad.

Tagasi on EMUi ehk Androidile välimuselt lähemal olev kasutajaliides, mitte Huawei enda arendatav Harmony OS (see on olemas telefoni Hiina versioonil). Paraku pole endiselt olemas Google´i teenuseid ja Google´i äpipoodi, mida asendab Huawei enda rakendustepood AppGallery.

"Huawei jaoks on oluline pidev kasv ja edasiliikumine, mistõttu investeerime igal aastal vähemalt 10% müügitulust teadus- ja arendustegevustesse. Samuti avame uusi kauplusi, mis ei tõesta ainult meie pidevaid investeeringuid vaid pakuvad kasutajatele ka brändiga tihedamat kontakti," ütles Huawei regiooni president Derek Yu.

Eilsel toodete lansseerimisüritusel tutvustati ka kahte uut Watch GT3 nutikella mudelit, mis muuhulgas assisteerivad kasutajat treeningute läbiviimisel, pakkudes treeningplaani ja üle 100 treeningrežiimi. Lisaks sportlike tulemuste jälgimiseks mõeldud funktsioonidele on tervisehuviliste jaoks olemas ka vere hapnikusisalduse mõõtmise ja une jälgimise võimalus. Võimsa ja nädalaid kestva akuga kell ühildub nii Androidiga kui ka iOS’i seadmetega.

Üritusel avalikustatud toodete hulgas oli ka Huawei kõrvaklappide eriväljanne, kus huulepulgakujulise ümbrise sisse on peidetud FreeBudsi uusimad klapid. FreeBuds Lipstick tuleb müügile piiratud koguses.

Huawei nova 9 nutitelefon jõuab Eestis müügile kahes värvivariandis - tähesinise ja mustana alates 22. oktoobrist 2021. Orienteeruvaks hinnaks Euroopas on ligi 500 eurot. Sellise hinnaga tundub Huaweil olevat raske konkureerida isegi oma endise sõsarbrändiga HONOR, kelle uus mudel tuleb Euroopas kohe järgmisest nädalast müügile sarnase hinnaga, kuid koos kõigi Google´i teenustega.

Samuti jõuavad peagi Euroopa turule üritusel tutvustatud Watch GT3 nutikellad suurustes 46 mm ja 42 mm ning piiratud koguses FreeBuds Lipstick juhtmevabad kõrvaklapid.

HUAWEI ID kasutajatele pakub Huawei nova 9 soetamise korral ühe aasta jooksul kestvat ekraanikaitset väärtusega 50 eurot. Selle pakkumise realiseerimiseks tuleb kasutajal sisse logida MyHuawei rakendusse.