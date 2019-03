Tavaline nutitelefon selle aasta lõpus: 100 MP kaamerad, 1 TB salvestust

Foto: Light

Sel aastal nutitelefonide revolutsioon jätkub: enam ei tule välja veidi kõpitsetud näitajatega uued mudelid, vaid ähvardab toimuda korralik hüpe nii kaamerate kui mälu valdkonnas, mis on omavahel seotud ka. Samuti peab muu riistvara vingematele võimalustele järgi tulema, seega aasta pärast võivad poodides olla juba nii jõhrad püssid, mida praegu veel ette ei kujutagi.

100 MP kaamera? jah, juba üsna varsti

Qualcommi juht Judd Heape on maininud, et juba sel aastal tulevad välja nende uued kiibid (oletatava nimega Snapdragon 865 praeguse Snapdragon 855 järel), mis toetavad 64 MP ja 100 MP sensoreid ja 4K video salvestamist HDR10-ga. Teoorias võivad uued kiibid toetada kuni 192 MP sensoreid, kuid Qualcommi juht ütles, et selle aasta lõpuks näeme siiski vaid 64 MP ja 100 MP sensoreid.

Praegused suurima sensoriga kaamerad on 48-megapikslised ja see hüpe tuli aastate tagant, purustades eelmise rekordi - 2012. aastal esitletud Nokia 808 Pureview´ oma, millel oli 42 MP kaamera.

Praeguseks on Sony 48 MP kaamerasensor jõudnud juba väga paljude tootjate tippmudelitesse.

Veel rohkem tagakaameraid: 4+

Ehkki kolme tagakaameraga telefonide juures väitsid mõned tootjad, et pole mingit põhjust rohkem tagaküljele panna, on meil ometi Nokia 9 Pureview oma viie tagakaameraga, kuid see ei pruugi jääda ainukeseks näiteks.

16 tagakaameraga telefoni välja töötanud Light teatas oma koostööst kaamerasensorite juhtiva tootja Sony Semiconductors Solutions Corporationiga, mille tulemusel hakkavad üsna pea välja tulema nelja ja enama kaameraga süsteemid uutele nutitelefonidele.

Mälu jaoks uued ühikud

Võib öelda, et tuleviku on juba otsapidi käes, sest uued mälustandardid on juba müügile jõudvates telefonides esindatud: Samsungi värsketes mälukiipides on 12 GB RAM mälu ja 1 TB salvestusmahtu välkmälus. Selliste parameetritega on Samsung Galaxy S10 Plus tippmudel. Üsna kindlasti jõuavad need uued näitajad veel üsna kohe ka teiste tootjate tippmudelitesse ja järgmisel aastal võib see kõik olla juba tavaline. Sest kui sul on 100 MP sensoriga kaamera, siis kuhugi tuleb kogu see maht ka salvestada ja väga kiiresti.