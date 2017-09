Augustis müüdi väga palju nutitelefone

Turu-uuringufirma GfK Retail & Technology andmetel müüdi Eestis augustis 9,9 miljoni euro eest 37 300 uut mobiiltelefoni, millega sündis neljandat kuud järjest uus rekord. Mobiiltelefonide jaemüük kasvas augustis juuliga võrreldes 11% ja müügikäive 5%.

Augustis Eesti jaeturul müüdud mobiilidest olid GfK statistika järgi 30 300 nuti- ja 7000 nuputelefonid.

Tele2 populaarseim Samsungi odavtelefon ja Läti Just5

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul on viimase nelja kuuga mobiiltelefonide turg hoo sisse saanud ning kogu aasta müügiprognoosides võib optimistlik olla. „Eesti majanduskasv on olnud oodatust suurem. Eile avaldatud Fontese palgauuringust selgus, et Eestis ei ole palgad olnud mitte kunagi nii kõrged kui praegu. On näha, et Eesti tarbija tunneb ennast kindlalt ja julgeb endale lubada väiksemaid luksuskaupu, nagu uus nutitelefon,“ ütles Seema ja lisas, et oma osa augusti müügist oli ka kooli algusega seotud.

“Tele2-s kasvatas oma turuosa Nokia, mis on tingitud legendaarse nuputelefoni 3310 tagasitulekust ja mille järgi on Eesti turul pidev nappus,“ ütles Seema. Tema sõnul oli lisaks nuputelefonide jätkuva nõudluse kõrval mõnevõrra üllatav, et Apple’i telefonide müük pole langenud, hoolimata teadmisest, et septembris jõuavad müügile juba uued mudelid.

„Mudelitest oli taas Tele2-s üks populaarseim Lätis väljatöötatud ja toodetud Just5 Freedom telefon. Lisaks Apple’i, Samsungi ja Sony mudelitele jõudis kümne ostetuima nutitelefoni sekka ka Hiina kultusbränd Xiaomi mudeliga Redmi 4A, mis on tõeline üllatus. Paistab, et eestlased on muutunud brändivalikutes julgemaks ja pragmaatilisemaks, sest nii Just5 Freedomi kui ka Xiaomi Redmi 4A puhul on tegemist tehniliselt väga heade telefonidega, mille hind on võrreldes teiste suurtootjatega taskukohasem,“ selgitas Seema.

Seema sõnul on nuputelefonide populaarsus mõjutanud ka telefonide keskmist hinda, mis augustis langes selle aasta madalaimale tasemele. GfK jaeturu uuringu kohaselt oli mobiiltelefoni keskmine ostuhind augustis 265 eurot, mis on 5,6 protsenti vähem kui juulis. “Kuna septembris jõuavad müügile Apple’i uued mudelid, siis tõenäoliselt see trend nii ei jätku,“ lisas ta.

Augusti 10 ostetuimat nutitelefoni Tele2-s

Samsung Galaxy J3 (2016) Just5 Freedom Samsung Galaxy J5 (2017) Sony Xperia L1 Xiaomi Redmi 4A iPhone SE Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy J3 (2017) Samsung Galaxy A3 (2017) Huawei P10 Lite

Elisas täheldati ka viivuks Nokia nuputelefoni buumi

Elisa juhatuse liige Andrus Hiiepuu tõi välja, et augustis enimmüüdud brändideks olid Samsung, Huawei, Sony ja Apple. Endiselt on aga väiksematest tegijatest tugevalt pildil Coolpad, uue tulijana OnePlus ja Nokia 3310.

“Tooksin augustikuust eelkõige välja kõigile tuttava ikoonmudeli Nokia 3310 tagasituleku, mis tõstis Elisas hetkeliselt taas üles ka nuputelefonide müügi. Õige pea oli kuulda siiski klientide tagasisidet, et tänasel päeval on nuputelefon ikkagi tore aksessuaar, mida kasutada nutitelefonile lisaks. Ainult 2 G võrgus töötava seadmega ikkagi igapäevaelu enam tänastele standarditele vastavalt korraldada ei saa,” ütles Hiiepuu.

Hiiepuu sõnul on suur heameel ka OnePlusi suure populaarsuse üle. “Tavaliselt on tootjatel, kes pakuvad vaid ühte mudelit, väga keeruline edetabelites kõrgetele kohtadele jõuda, aga Onplus on selles osas erand. Tegemist on tootega, mida on väga kaua Eestisse oodatud ning millel on väga tänulik ostjaskond olemas. On tunda, et nüüd levib OnePlus ka rohkem tavakasutajate ridadesse, kes varem antud brändist midagi isegi kuulnud ei olnud. Nüüd näevad neid telefone tuttavate käes või satuvad kokku Elisa esindustes ning vaimustuvad sisuliselt hetkega,” lisas Hiiepuu.

Väiksematest tootjatest on väga tugeva ja stabiilse ostjaskonnaga veel lisaks CAT, kes tõsistele töömeestele- ja naistele pakub seadmeid, mis peavad vastu ka kõige karmimates tingimustest.

Elisa erakliendi poolt augustikuus ostetud keskmise nutitelefoni hinnaks kujunes 330 eurot, mis on 30 euro võrra kõrgem kui mullu. Seega jätkub sama trend mis varasemalt ja aina enam ostetakse paremate tehniliste näitajatega seadmeid, kuna ootused järgmiste nutitelefonide tehnilistele võimekustele aina kasvavad.

Elisa augusti TOP 10 mobiiltelefonid