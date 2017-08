Üleilmne statistika: nutitelefonid muutuvad tegelikult järjest odavamaks

Statistikaportaali Statista andmetel maksis 2016. aastal keskmine nutitelefon maailmas 240 eurot, mis on märksa vähem, kui 370 eurot 2010. aastal.

Tele2 müügi- ja turundusdirektori Kristjan Seema sõnul ostetakse enim kallima hinnaklassi telefone, Ameerika Ühendriikides ning Euroopa paistab pigem silma madalama hinnaklassi telefonide lembuse poolest. “Telefonide kvaliteet on oluliselt paranenud ning odavamad mudelid pakuvad juba pea sama kasutuskogemust kui kallimad ning seetõttu ostetakse neid rohkem. Eestis maksab nutitelefon keskmiselt 250 euro ümber,” lisas Seema.

Seema selgitas, et vaadates lipulaevatasemel telefonide müüki on näha, et kõige soodsamad on seadmed Ameerika Ühendriikides. “USA-le järgnevad veidi kallimate seadmetega Jaapan, Euroopa riigid ning Hiina, kus lisamaksud seadmete hinda kergitavad. Kõige kallimad on telefonid aga Indias, Venemaal ja Skandinaavias,” lisas ta.

“Kuigi telefoni keskmine hind on järjepidevalt langenud, siis on ostjate arv suurenenud ja seadmetootjad suudavad pangakontodele koguda järjest suuremaid summasid,” rääkis Seema.

2016. aastal kulutati nutitelefonidele üle 360 miljardi euro üle kogu maailma. Veel 2010. aastal jäi käive 280 miljardi euro juurde. Eelduste kohaselt käibekasv lähiaastatel jätkub.