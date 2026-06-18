Pixelid said värske hingamise: Google paiskas korraga välja Android 17 ja Wear OS 7

Pixeli nutitelefon ning nutikell said täieliku noorenduskuuri, hiljem võivad järgneda ka kõik teised Androidiga seadmed. Just sellise üllatuse serveeris Google tehnoloogiamaailmale, paisates ühekorraga välja aasta suurima uuendustepaketi. Kohale on jõudnud Android 17, juunikuine Pixel Feature Drop ja nutikelladele mõeldud Wear OS 7.

Kuigi uue põlvkonna tipptelefonide, nagu Samsung Galaxy S26 Ultra omanikud peavad seekord kadedusega pealt vaatama, said Pixeli kasutajad endale täiesti uued supervõimed ilma sentigi kulutamata. Kui need pole veel tulnud, tasub käsitsi kontrollida, kas sinu Pixelile on värskendusi.

Mis siis täpsemalt muutus ja miks peaksid elevusest värisema just volditavate ekraanide ja nutikellade fännid?

Kolm ühe hoobiga: tarkvaraline suurpuhastus

Google otsustas seekord mitte tilgutada, vaid avas kõik kraanid korraga. Androidi platvormi asepresident ja peadirektor Seang Chau võttis uuenduse olemuse kokku järgmiselt:

"Android 17 on kohal, tuues kaasa funktsioonide paketi, mis on loodud produktiivsuse, meelelahutuse, turvalisuse ja ohutuse parandamiseks."

Pixeli omanikud (alates Pixel 6 seeriast) on järjekorras kõige esimesed. Muud toetatud Androidi-seadmed peavad oma järge ootama ülejäänud 2026. aasta jooksul.

Tehisaru sinu teenistuses: muusika ja videod otse promptist

Pixel-seeria telefonid said mitmeid eksklusiivseid AI-tööriistu, mis muudavad seadme kasutamise loominguliseks.

Lyria 3 : saab otse Gemini vestlusaknas luua unikaalset muusikat. Kirjuta lihtsalt tekstiline vihje või sisesta pilt ning telefon komponeerib sulle originaalse heliriba.

: saab otse Gemini vestlusaknas luua unikaalset muusikat. Kirjuta lihtsalt tekstiline vihje või sisesta pilt ning telefon komponeerib sulle originaalse heliriba. Gemini Omni: premium-tellijatele mõeldud funktsioon, mis võlub lihtsast tekstikirjeldusest välja tervikliku videoklipi.

premium-tellijatele mõeldud funktsioon, mis võlub lihtsast tekstikirjeldusest välja tervikliku videoklipi. Voice Translate : jõudis nüüd ka taskukohasemale Pixel 10a mudelile, tõlkides reaalajas telefonikõnesid nii, et kuuled välismaist helistajat tema enda hääle (mitte robotliku sündesaatori) eesti keelde tõlgitud versioonis.

: jõudis nüüd ka taskukohasemale Pixel 10a mudelile, tõlkides reaalajas telefonikõnesid nii, et kuuled välismaist helistajat tema enda hääle (mitte robotliku sündesaatori) eesti keelde tõlgitud versioonis. Fotode häälega töötlemine: Google Photos võimaldab nüüd pilti korrigeerida vaid telefoniga rääkides - näiteks käsklus "eemalda akna peegeldus" teeb töö sinu eest ära.

Suurimad visuaalsed ja funktsionaalsed muudatused peituvad aga Android 17 kasutajaliideses.

Äpid ujuvad ekraanil nagu mullid

Kõige pilkupüüdvam uuendus on Bubbles (Mullid). Kui vajutad pikalt mis tahes rakenduse ikoonile, muutub see hõljuvaks mulliks, mida saad hoida ekraani servas – täpselt nagu Facebook Messengeri jutumullid. Volditavatel telefonidel (nagu Pixel 10 Pro Fold) koonduvad need mullid ekraani alaossa spetsiaalsele Bubble Bar ribale.

Võrdlus: See toimib nagu arvuti ekraani allservas olev tegumiriba. Sa ei pea enam äppe pidevalt sulgema ja uuesti avama – ühe puudutusega hüppad otse töölaualt meilidesse või sotsiaalmeediasse. See teeb suurest ekraanist lõpuks ometi kasuliku tööriista, mitte lihtsalt suurema ekraani.

Taskustuudio sisuloojatele: Screen Reactions

Sisuloojate suureks lemmikuks saab kindlasti funktsioon Screen Reactions. See laseb salvestada ekraanipilti (näiteks veebilehte või videot) ja samal ajal esikaameraga üles võtta omaenda nägu ja reaktsioone. Ei mingit vajadust rohelise tausta või kolmandate osapoolte keeruliste montaažiäppide järele - su telefon on nüüd nagu miniatuurne telestuudio.





Digitaalne seif varaste vastu

Turvalisuse osas on Android 17 teinud tiigrihüppe. Uuendatud Mark as lost ("Märgi kadunuks") režiim on kui digitaalne seif. Isegi kui varas on üle sinu õla piiludes teada saanud telefoni ekraaniluku PIN-koodi, lukustab süsteem kadunud seadme automaatselt biomeetria (sõrmejälje või näotuvastuse) taha.

Lisaks saab äppidele anda asukoha juurdepääsu vaid ajutiselt ning piirata valitud kontaktide jagamist.

Pixel Watch ja Wear OS 7: aku kestab kauem

Nutikellade maailmas on suurimaks peavaluks alati olnud aku. Google'i statistika kohaselt kannab üle poole Wear OS-i kasutajatest oma kella seitse päeva nädalas ja aktiivsemad ei võta seda käelt maha kauemaks kui tunniks ajaks päevas. Kui kell peab jälgima su und ja päevast aktiivsust ööpäevaringselt, loeb iga minut.

Wear OS 7 toob kaasa kuni 10% parema akukestvuse võrreldes eelmise versiooniga. Lisaks kuvatakse ekraanile Live Updates ("Reaalajas uuendused"), mis hoiab sind otse kella sihverplaadil kursis tellitud toidu kohalejõudmise, sporditulemuste või treeningu progressiga. Ohutuse poole pealt koondati kõik režiimid (autoavarii, kukkumine ja pulsi kadumine) ühise hädaabi tuvastamise (Emergency Detection) alla, mis kutsub vajadusel abi ja teavitab lähedasi täiesti iseseisvalt.

Kasutajakogemuses pikalt oodatud värskendus

Pikem test Pixel 10 Pro Fold ekraanil tõestas, et uus Bubble Bar muudab volditava telefoni kasutuskogemust kardinaalselt. Kuigi seadme riistvara võis algselt tunduda pelgalt evolutsiooniline, mitte revolutsiooniline, siis just see tarkvarauuendus teeb kokkumurtavast ekraanist tõelise tahvelarvuti, mille järele käsi haarab palju meelsamini kui tavalise, kitsa ekraaniga nutitelefoni järele.

PLUSSID

Tõeline multitegumtöötlus: mulliriba (Bubble Bar) volditavatel ekraanidel muudab mitme äpi korraga kasutamise ülilihtsaks.

Tuntav akusääst: nutikellade 10% pikem tööaeg päästab päeva (ja öise unejälgimise).

Raudkindel turvalisus: biomeetriline lukustus varguse korral kaitseb andmeid isegi siis, kui PIN-kood on lekkinud.

Mugavus sisuloojatele: Screen Reactions säästab tunde järeltöötlusaega.

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