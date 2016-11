Väike test: Pluss-ID olgu alati vööl

Seekordne test sündis puhtalt praktilisest vajadusest, sest Pluss-ID ehk +ID pole mitte ammugi uus ja ootamatu toode, vaid lihtsalt vajalik asi. Kuigi meil siin kasutatakse valdavalt mobiil-IDd, osutub see maailma väikseim ID-kaardi lugeja vajalikuks olukordades, kus mobiil-IDd ei saa kasutada (näiteks mobiil sai tühjaks või teenus hetkel ei tööta) või on vaja sõbraga asju digiallkirjastada, aga tema ei ole nii mobiilne. Ja siis on tihti ette tulnud olukord, kus ID-kaart on ilusti kaasas, aga seda juhtme otsas kaardilugejat pole viitsinud keegi kotti panna.

Küll aga tassivad kõik igaks juhuks mõnd mälupulka kaasas. Kokkupandult on Pluss-ID nagu mälupulk. Klemmid on ilusti sisemusse ära peidetud.

Pakend näeb välja nagu tehnoloogilistel toodetel ikka, lahti võttes selgub siiski, et kile on mõnusalt käsitsi, veidi kõveralt välja lõigatud. Tegu pole masstootmisega, kellegi käed on asja karpi pannud, vist.

Karbil on ka kahepunktine juhend, aga kes seda ikka kogenud kasutajana taipab vaadata - muidugi sai esimese hooga USB pesasse +ID tagurpidi sisse pandud.

Õiget pidi pannes hakkab põlema väike valge LED.

Installitakse ID-kaardi lugeri tarkvara.

Ja põhimõtteliselt ongi kõik valmis. Siiski tundub see lahendus sobivat pigem sellisele kasutajale, kel igapäevaselt on Mobiil-ID või teine arvuti, kus stabiilsem kaardilugeja, sest risti lahti harutades, kaarti sisse pistes ja USB-pesasse surudes tundub konstruktsioon õrn ja natuke kipakas. Samas hoitakse ID-kaarti neljast puntist ja klemmid paistavad ka olevat tihedalt kaardi vastas. Reisil saab sellega hakkama, kui palju jõudu ei rakenda ja rahulikult tegutseda. ID-kaart jääb küll näoga allapoole, aga mis sest. Äkki ongi kuskil lennujaamas või kohvikus niimoodi turvalisem.

(Hind: 12,99 eurot)