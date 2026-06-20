Suvi käes, aga päris muru niita ei saa? See mäng toob bensiinilõhna ja roheluse sinu ekraanile

Päike paistab, kastepiisad sätendavad ja kuskil kauguses hakkab põrisema muruniiduk. See on heli, mis paljudele tähendab suve algust, teistele aga tüütut kohustust. Aga mis siis, kui sa elad korteris ja sul polegi oma maalappi? Või kui õues sajab pussnuge, aga näpud nii väga sügelevad aiatehnika järele? Ära muretse, virtuaalsete aednike palvetele on vastatud.

Nüüd saad tõmmata selga oma lemmiktunked ja istuda mugavalt arvutitooli, sest armastatud muruniitmise simulaator on saanud järje. Tänu äsja alanud Steam Next Festiga samal ajal on kõigil huvilistel võimalik alla laadida Lawn Mowing Simulator 2 esimene mängitav demo.

Rohkem kui lihtsalt roheline vaip

Kui 2021. aastal ilmunud esimene osa võitis fännide südamed oma rahustava ja metoodilise mängitavusega, siis uus versioon viib asja täiesti uuele tasemele. Arendaja Skyhook Games on loonud mängu, kus niitmine pole lihtsalt pinna "värvimine2, vaid tõeline tehnoloogiline meistriteos.

Mängu murutehnoloogia on ehitatud täiesti nullist uuesti üles. Kui vanemates mängudes võis virtuaalmuru meenutada pigem roheliseks võõbatud siledat betooni, siis nüüd on iga aed nagu elav organism. Uus mootor suudab arvutada ja ekraanile manada miljoneid individuaalseid rohuliblesid korraga.

Kujuta seda ette nii: sinu arvuti peab töötlema iga üksikut murututti justkui pisikest, iseseisvat puud hiiglaslikus metsas. Sa näed visuaalselt ära, kus rohi on paksem ja lopsakam ning kus see on hõredam. See annab mängijale vihje – justkui kogenud juuksur, kes vaatab kliendi juuksepahmakat ja otsustab kohe, millise nurga ja kiirusega masinaga peale lennata, et see kinni ei kiiluks.

Uus relv sinu arsenalis: Lehepuhur

Kuid muruniitmine on vaid pool võitu. Esimest korda sarja ajaloos tuuakse mängu täiesti uus ja oodatud tööriist – lehepuhur!

Sügisesed (või suvised) lehed, mis puudelt langevad, ei ole enam lihtsalt dekoratsioon. Mängijad saavad puhuda ringi tuhandeid lehti korraga, suunates need lõpuks spetsiaalsele kogumiskilele, et jätta klientide hoovid piinlikult puhtaks. See on nagu virtuaalne zen-aed, kus kaosest saab sinu tööriista abil täiuslik kord.

Ameerika unelm ootab

Täisversioon, mis ilmub hiljem sel aastal nii PC-le (Steami vahendusel) kui ka uue põlvkonna konsoolidele PlayStation 5 ja Xbox Series X|S, kolib oma tegevustiku USA-sse. Mängijad saavad alustada oma muruhooldusäri ülesehitamist, liikudes tavalistest eeslinna aedadest kuni suurte kommertsobjektideni, kasutades selleks ametlikult litsentseeritud päriselu tehnikat.

Esimeses demos saavad mängijad proovida kätt klassikalise Põhja-Ameerika veetorni ümbruse korrastamisel. Nii et nagu arendajad ise tabavalt ütlevad: lase niidukil laulda ja asu tööle!