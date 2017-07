Vähem pistikuid ja juhtmeid: uus kuvar vajab vaid USB-kaablit

Kõigepealt kadusid ultrabookide ehk üliõhukeste sülerite tagant kõikvõimalikud pistikupesad, nüüd ilmuvad need õnneks tagasi - kuvari taha. Uus moodne kuvar aga saab kogu info - nii arvutipildi, andmeside kui Interneti ühte kiiret USB 3.0 kaablit pidi.

Seega piisab täiesti, kui arvutil on üks USB 3.0 pesa - ülejäänu eest hoolitseb kuvar.

Maailmas, mis on rohkem ühendatud kui kunagi varem, hindavad ärikliendid nutikaid ning lihtsaid viise ühendamaks arvukaid digiseadmeid. Uued kuvarid sellised ongi. See 24-tolline kuvar 241B7QUPEB, mille disainis Philipsi monitoride tootemärgi litsentsipartner MMD, on USB-dokkimisvõimalusega monitor ultrabookidele, millel on vähe ühendusvõimalusi, mida kasutatakse liikuvatel töökohtadel ja mille kasutajad tahavad maha istudes siiski saada täieliku töökoha mugavusi. Kuvar toetab nii videot kui heli ning ühendub vajadusel Internetti või intranetti ühe SuperSpeed USB 3.0 kaabli abil. Selle abil saab ühendada ka kõiki väliseid seadmeid monitori küljes asuva kolme USB 3.0 pesaga USB-jaoturi abil.

Värav digimaailma ühest kohast: USB-jaoturiga ühenduvus

MMD Euroopa Philipsi ekraanide tootejuht Artem Khomenko selgitab, miks USB-dokkimine on nii oluline: „Me oleme tunnistajaks suurenevale digitaalmeedia platvormide, näiteks lauaarvutite, sülearvutite, nutitelefonide ja tahvelarvutite, läbipõimumisele ning mobiilse ühenduvuse tähtsuse kasvamisele. Paljude äriklientide jaoks on kuvar ainus platvorm mitmesuguste seadmete sisu edastamiseks. Selle uue kuvari suurepärane ühenduvus on vastus neile vajadustele.“

Väliseid seadmeid, näiteks täissuuruses klaviatuuri, hiirt, välist kõvaketast, kaamerat ja USB-pulka saab ühendada kuvari USB-jaoturi kaudu. Kõlarid on üks komplekt väliseid seadmeid, mida enam ei tule eraldi ühendada, sest ekraanil on kaks sisseehitatud stereokõlarit, mis on kontori jaoks normaalse helikvaliteediga.

Korralik pildikvaliteet

Kuvari pildikvaliteet Full HD (1920 x 1080 pikslit) ja IPS-tehnoloogia tagab selge pildd ja hea vaatenurga.

Uusimal 24-tollisel B-seeria kuvaril 241B7QUPEB on Philipsi LowBlue Mode valgusrežiim, mis kasutab tarkvaratehnoloogiat, et vähendada lühikese lainepikkusega sinist valgust, mis võib pika aja jooksul silmanägemist kahjustada ja unetust tekitada. Lisaks on kuvaril ergonoomiline reguleeritav alus. SmartErgoBase võimaldab monitori kõrgust kohandada, telge 90 kraadi ulatuses reguleerida ning seda täpselt õige nurga alla kallutada ja pöörata – tänu millele on kasutajal laua ääres töötades parem rüht.

Uuel ekraanil on veel Flicker-Free tehnoloogia, mis reguleerib eredust ja vähendab värelust, et kasutajal oleks mugavam LED-tagantvalgustusega ekraani vaadata. SmartImage, ainulaadne Philipsi tehnoloogia, analüüsib kuvatavat sisu ning optimeerib dünaamiliselt piltide ja videote kontrastsust, värviküllust ja teravust ekraani parima kvaliteedi jaoks.

Philipsi 241B7QUPEB B-seeria kuvar soovitusliku jaemüügihinnaga 279 eurot on saadaval juunist 2017.