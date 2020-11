11.11 läheneb: Xiaomi ja teised lähevad enne suurt ostupäeva väga soodsaks

(Sisuturundus)

Aastalõpu üks tähtsamaid online ostupäevi 11.11 on saabumas ja juba hinnad kohanevadki. Siin on mõned head pakkumised Gearbestilt.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro -52%

Korraliku 64 MP põhikaamera ja kolme lisakaameraga Redmi Note 9 Pro (197 eurot) on hea telefon igapäevaseks kasutamiseks: kiire Snapdragon 720G protsessoriga, suure 5020 mAh akuga, küljepealse sõrmejäljesensoriga ja mitmete lisadega, mis paljudest tippmudelitest miskipärast kadunud: 3,5 mm kõrvaklapipesa, infrapunapult jne.

Xiaomi Air2 SE -42%

Uued laadimiskapsliga Xiaomi kõrvaklapid Air2 SE (25 eurot) on kauakestva akuga - 20 tundi koos laadimiskapsliga. Küljel on puutetundlik pind juhtimiseks. Kui klapid peast võtad, jääb muusika pausile. Muidugi saab ka käed-vabalt kõnesid vastu võtta.

Xiaomi Mi TV Stick -59%

Uus Xiaomi TV-pulk Mi TV (38,7 eurot) toob striimiteenused ja TV äpid sinu telekasse ja võid oma seriaale alati iagl pool kaasas kanda, kuna need on striimingupulgal just sellises seisus, nagu oled ise vaadanud. Kõik see töötab Android 9 operatsioonisüsteemiga, seega saad installida ka kõiki Androidäppe, mida suurel ekraanil kasutada. Töötab nii hääljuhtimine kui häälega otsimine (mugav ingliskeelsete filmide või äppide otsimisel), puldil on olemas selleks mikrofon. Puldil on ka eraldi Netflixi ja Prime Video nupud.

Enne suurt 11.11 allahindluste algust on aga praegu kestmas 72 tunni müük, mille jooksul leiad soojenduspakkumisi suureks ostupäevaks. Need on kogutud kokku siia.

Kui tahad aga kauba kiirelt, lausa mõne päevaga kätte saada, siis Euroopa ladudest saadaval olevad soodustooted on üles loetletud siin.