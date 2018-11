11.11 - vaid mõned tunnid veel ja uskumatud pakkumised algavad!

(Sisuturundus)

11. november oli varem tuntud kui vallaliste päev. Nüüd aga on see lisaks ka Hiina "Must Reede" ehk aasta suurim shoppingupäev. Just sel päeval saavutati Hiinas tunduvalt suuremad müüginumbrid kui Mustal Reedel ja Küber-esmaspäeval kokku. Seega maksab oodata 11.11 meeletuid megapakkumisi, mis taas poodide käibed lakke löövad ja ostjatele muinasjutulisi soodustusi kaasa toovad.

Gearbesti 11.11 kampaaniast, millega väike deposiit sel päeval suureks soodustuseks kasvab, me juba kirjutasime.

Aga räägime siis nüüd lahti, mida kõike head ja ülihead täna öösel ja hommikul pakkumistesse sadama hakkab. Enamus kampaaniaid hakkavad, muide, pihta kell 06.00 UTC ehk meie aja järgi kell kaheksa hommikul.

Miljardi dollari sadu - KUPONGID!

Iga päev 14. novembrini algab teatud kellaaegadel kupongisadu - maha sajab raha miljardi dollari eest! Startida tuleb kindlatel kellaaegadel: kell 10, 14, 18 ja 24 meie aja järgi. Siis tuleb sisseloginud kasutajana rabada kümne minuti jooksul nii palju kuponge kui suudad ja neid saab kulutada kuni 14. novembrini. Siiamaani on populaarseimad brändid kupongide eest olnud Asus (nutitelefefonid), Chuwi (sülerid), Nokia (telefonid), Utorch (lambid ja laadijad), Mixza (mälukaardid) ja JJRC (puldiga mänguasjad).

11.11 - välkmüük

Kell kaheksa hommikul algab 11.11 välkmüük, mille käigus 24 tunni jooksul antakse ära terve hulk kaupa võimalikult odavate hindadega - selliseid allahindlusi muul ajal aastas ei tehta.

Toome mõned näited:

"Brežnevi pakike"

Muidu nimetatakse seda "Õnnelikuks kotikeseks" ehk Lucky Bag´iks, aga meie teame ajaloost ka "Brežnevi pakikesi", kui mingit defitsiitset kaupa saades pandi sellega kaasa mõni asi, mida sa tegelikult ei olnud tellinud. Kuid nüüd muidugi Lenini teoseid kaasa ei tule - aga mis tuleb, seda ei tea.

Näiteks Xiaomi Bip Lite kotike maksab 44 eurot, aga see nutikell eraldi täishinnaga on ca 60 eurot. Lisaks aga saab Lucky Bag´iga veel mõne üllatuse kaasa.

Hulk soodsaid roboteid

Midagi on ka spetsiaalselt meie piirkonnale saadaval - hulk soodsaid robottolmuimejaid.

..ja kõrvaklapid, juhtmevabad:

Xiaomi Mi AirDots TWS Bluetooth - 35,24 eurot

Muud hitt-tooted, kupongiga ja ilma

11.11 puhul on veel mitmeid väga huvitavaid ja väga odavaid tooteid, mida maksaks oma ostukorvi tõsta. Siin on mõned soovitused.

FanJu FJ3365 Weather Station - ilmajaam, mis mõõdab õhurõhku ja näitab ilusal värvilisel ekraanil tervet hulka ilmaga seotud näitusid. Lisaks veel ilus puidust raam. Sobib nii elutuppa kui magamistuppa, esinduslikule lauale või seinale. Hind praegu vaid 25,55 eurot. Proovi kupongi ka - GBHGFJF. ja saab veel odavamalt.

Creality3D Ender - 3 DIY 3D Printer Kit - pane ise kokku, nii tuleb veel odavam. 3D printeri hind on lausa alla 150 euro langenud. Kupong annab soodustust - GENDER11.

Elektriline üksratas - alla 300 euroga saab elektrilise sõiduki, millega kiirelt kulgeda.