Elisa alustab Euroopas esimese 5G toega OnePlusi telefoni testidega

Euroopas jõuab ilmselt esimese 5G telefonina müügile Oneplusi 5G toega mudel, mida asub testima Elisa selle aasta teises kvartalis. Võimalik, et juba suvel on see telefon Elisa lettidel. Kõik selgub lähemalt Barcelonas 25. veebruaril algaval Mobile World Congressil, kuid Elisa teatel on juba selge, et nemad on ainuke operaator, kes asub Eestis ja Soomes Oneplusi 5G mudelit müüma.

2019. aasta teises kvartalis alustab Elisa Eestis 5G toega OnePlusi nutitelefoni testidega, et see esimese ja ainsa operaatorina ka oma müügivalikusse tuua.

Elisa alustas 5G testidega Tallinnas eelmisel aastal ning on selle tulemusena valmis uue põlvkonna 5G võrgu avamiseks lõpptarbijatele. Eelmise aasta märtsis katsetas Elisa Eestis esimesena standardiseeritud 5G võrku, juunis tegi ettevõte maailma esimese 5G kõne kahe riigi vahel ning avas Eestis esimese testsagedusel püsiva 5G võrgu, mis on tänaseks laienenud kolme asukohta üle Tallinna.

Elisa juhatuse esimehe Sami Seppäneni sõnul võimaldab 5G tulek meie igapäevaelu palju nutikamaks muuta. „Elisa ei raja 5G võrku ainult tuleviku nutitelefonide ja sülearvutite jaoks, vaid eelkõige selleks, et ühendada omavahel miljonid seadmed, andurid ja sõidukid,“ rääkis Elisa juht. „5G võimaldab ühendada ka uuel tasemel tehnoloogiaid nagu tehisintellekt, pilvetöötlus ja asjade internet,“ lisas Seppänen.

Seppänen märkis, et 5G tulekuga tekkiv uus väärtus majandusele on unikaalse potentsiaaliga ja mitte ainult linnades, vaid kõikjal tööstusaladel ja tootmises. „5G pakutav ülimalt madal hilistumine võimaldab liigutada hetkega info ühest maailma servast teise ning tähendab ka sujuvamaid digitaalseid teenuseid, näiteks sisu jagamine, videote vaatamine ja videokonverentsid.“

OnePlus 5G nutitelefoni prototüüpi saab näha Barcelonas 25. kuni 28. veebruarini toimuval mobiilitööstuse messil. Seda esitletakse Qualcommi boksis, kuna mobiilis kasutatakse uusimat Snapdragon 855 kiibistikku, mis 5G toe tagab.