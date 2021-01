Samsung tõi Eestis müügile uue 870 EVO SSD

Samsung avalikustas ettevõtte uue SATA SSD ketta – 870 EVO, mis on uus mudel Samsungi 2,5-tollise suurusega SATA SSD-de seerias. Uus SSD on eelmisest 860 EVO mudelist kolmandiku jagu kiirem ja suunatud nii koduste lauaarvutite kui ka ühendatud salvestuslahenduste (NAS) kasutajatele. SSD-d on võimalik soetada kuni 4 TB mahuga.

Uue 870 EVO sees on Samsungi kõige uuem V-NAND kontroller, millega saavutab SSD SATA standardi maksimaalsed lugemis- ja kirjutamiskiirused 560 ja 530 MB/s. Lisaks on SSD-l mahukas SLC puhver ja nutikas TurboWrite tehnoloogia, mis aitavad kiiruseid püsivalt kõrgel hoida. Võrreldes eelmise EVO 860 mudeliga, on uus 870 EVO ligikaudu 38% kiirem.

Maailma suurima NAND välkmälu tootjana valmistab Samsung kõik 870 EVO sisemised osad iseseisvalt, mis tagab, et seadmes olevad tehnoloogiad toimivad ühtselt ja murevabalt. Tänu sellele pakub Samsung uue SSD 4 TB mudelile lausa 5 aastast (või kuni 2400 TBW) garantiid.

Lisaks ühildub SSD kõigi seadmetega, kuhu on võimalik paigaldada 2,5-tolline SATA ühendusega SSD. Samuti on SSD-l energia säästmiseks mõeldud puhkerežiim, mis toimib Windowsi Modern Standby funktsiooniga, pakkudes lisamugavust arvutikasutajatele.

Uus Samsung 870 EVO on Eestis müügil. Soovituslikud jaehinnad algavad 49,99 eurost 250 GB mudelil.