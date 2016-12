Aasta Äritelefon 2016 on toimetuse valikul...

Kogunesime nädalalõpul jälle juba seitsmendat aastat järjest, et valida Aasta Äritelefon. Toimetus ja autorid on seda teinud alates aastast 2009. Kui tavaliselt pole igav hakanud, siis seekord selgus, et natuke on võrreldes eelmise aastaga siiski igav ka. Ja põhjusega.

Vana Villemi pubis kogunenud hindamisseltskond ja need, kes olid oma tulemuse varem saatnud, olid kohati üsna ühel arvamusel selles osas, et Aasta Äritelefon on vist siiski Androidiga telefon. Paraku juhtus nii, nagu eelmisel aastal või nagu on mõnikord juhtunud ka valitsuse moodustamisel ja presidendivalimistel: ühel pool on üks hea kandidaat, teisel pool killustunult väga mitu head kandidaati. Kui Apple´i seadmetest oli valida iPhone 7 või iPhone 7 Plus, siis Androidiga seadmetest oli igaühel oma eelistus ja üht kindlat favoriiti oli peaaegu võimatu sellest leerist vastu tuua. Nii mainitigi iPhone 7-t paljude edetabelis vähemalt kuskil esikolmikus ja Androidiga seadmetest jõudsid esikolmikusse vaid need, mis olid saanud mitu häält. Vastavalt siis andsid teised või kolmandad kohad punkte rohkem või vähem.

Seega tõdesime pärast mitmetunnist arutelu, et toimetuse esiviisik on punkte kokku lüües ikkagi selline:

Ülejäänud said mainimist ühe korra ja neid ei hakanud järjestama. Häälte hulgas leidus ka mässavaid arvamusi: ühe hääle sai käibelt kõrvaldatud Samsung Galaxy Note 7, mis äritelefonina peaks olema üsna mässumeelse juhi valik, kes ei pelga süttimisohtu ja keeldusid lennukis kasutada. Nüüd veel lisas tarkvarapiirang akule laadimismahus kuni 30%.

Tuletame meelde varasemad edetabelid:

Aasta Äritelefoni valimisel osalesid AM toimetuse autorid ja testijad: Marko Habicht, Kaido Einama, Aare Kirna, Kalev Lilleorg, Priit Harik, Kristjan Karmo, Tiit Lepik.