Alcatel tõi IFAl välja kaks uut telefoni, mis peagi saadaval ka Eestis

Alcatel, mille telefone ka Eestis müüakse, tutvustas Berliinis toimunud IFA tarbetehnoloogiamessil kahte uut nutitelefoni, mis saabuvad Eestis müügile oktoobris – kiirlaetav Alcatel A7 ning kahe sotsiaalmeediakonto toega IDOL 5.

Alcatel A7

Kiirlaadimisega nutitelefon A7 sobib aktiivsele inimesele. See on maitseka disainiga, kiire ja vastupidav, mis kõnetab neid tehnikahuvilisi, kes on telefoni kaudu alati maailmaga ühendatud ning kellel pole aega selle laadimiseks pikalt peatuda.

Aku vastupidavusest on paljude jaoks saanud pea kõige olulisem näitaja. Seetõttu ongi uus Alcatel A7 varustatud vastupidava 4000 mAh akuga, mis lubab päeva jooksul katkematult meelt lahutada.

Kuni 6. kategooria 4G LTE-ühilduvus tagab Alcatel A7 kasutajatele juurdepääsu mobiilse lairibaühenduse kõige suurematele kiirustele. Kaheksatuumalise protsessoriga varustatud A7 pakub 32 GB välkmälu ja 3 GB RAM-i, mis tagavad multimeediasisu voogedastusel või suuremahuliste failide allalaadimisel kiiruse ja sujuva kasutuskogemuse. Tänu mikro-SD-kaardi pesale saab kasutaja suurendada salvestusruumi kuni 128 GB-ni.

Alcatel A7 on varustatud 16 MP tagakaameraga, millel on f/2.0 ava ning ülikiire faasituvastusega automaatne teravustamissüsteem (PDAF), mis tagab, et fotod jäävad alati väga selged. Seade on varustatud ka 8 MP esikaameraga, mis sobib selfide ja videokõnede tegemiseks.

Tänu pöördefektiga pinnale ja viimistletud detailidele (graveeritud pöördefekt ja metallist kuldne riba) on see sobiv valik neile, kes soovivad keskmisest silmatorkavamat disaini. Ekraan on 5,5-tolline.

Alcatel A7 on saadaval alates oktoobrist ning selle soovituslik hind on 229 eurot.

Uus IDOL 5 - disainis kohtuvad metall ja klaas

Alcateli IDOL-sarja vastne uusim liige IDOL 5 on mõeldud nooremale põlvkonnale, kes armastab otseteid, nõuab kiiret sisu ning värskeid kogemusi. IDOL 5 pakub kahe sotsiaalmeediakonto tuge ning võimalust jagada jäädvustatud hetki kohe teistega.

IDOL 5 on õhuke, 7,5 mm metallkorpusega ja ülikontrastse 5,2-tollise 423 ppi ekraaniga, mis kaetud 2,5 D klaasiga, mis teeb nurgad ja servad siledamaks. Liitekohtadeta alumiiniumkorpus sulandub õhukese kumerate äärtega klaasiga.

IDOL 5 on varustatud 13 MP tagakaameraga, millel on f/2.0 ava ja 1,12 µm piksline ülikiire hübriidne automaatne teravustamissüsteem (PDAF + CAF) koos kahetoonilise LED-välklambiga. Kuna selfied on samuti tähtsad, on IDOL 5 varustatud 84° lainurkobjektiivi ja esivälguga 5 MP esikaameraga. Sotsiaalmeedias jagamiseks pakub IDOL 5 loomingulist videojutufunktsiooni Video Story, mis lubab valida lemmikfotod/-videod ning luua nendest lühike jagatav videoklipp.

IDOL 5 on veel varustatud uue funktsiooniga App Cloner, mis lubab kasutajatel olla aktiivne mitmel sotsiaalmeediakontol korraga. Nii saab kasutada ühes seadmes eri kontosid, et eristada muu hulgas isiklikku ja töökontot või isiklikke ja grupivestlusi. WhatsAppi või teistesse sotsiaalmeediarakendustesse sisse- ja väljalogimiseks ei ole enam vaja kaht seadet kaasas kanda.

IDOL 5 on saadaval alates oktoobrist soovitusliku hinnaga 239 eurot.

Kes Alcatelist palju ei tea, siis neile infoks, et see ettevõte on 2016. aasta kolmandal kvartalil maailma telefoni- ja nutitelefonitootjate seas vastavalt 7. ja 10. kohal.