Amazon avas oma andmekeskuse ja pilveteenused Rootsis: vaata, milliseid uusi teenuseid AWS-ist varsti tellida saab

12. detsembril avas Amazon Rootsis oma uue andmekeskuse, kust saab tellida Amazon Web Service´i (AWS) teenuseid. Kõik Eesti kliendid, kes tahavad, et nende teenused oleksid võimalikult väikese viitega Eesti ja põhjamaade tarbija jaoks, saavad nüüd Stockholmi serverikeskuses oma pilveteenuseid majutada. Lisaks kuulutas Amazon eelmise kuu lõpus toimunud pilvetehnoloogia konverentsil re:Invent 2018 uued AWSi teenused, mis muudavad senist arusaama hostingu-maailmast. Eesti ainsa Amazoni konsultatsioonipartneri ADM Hostingu juht Klemens Arro teeb kokkuvõtte, mida uut maailma suurim hostingufirma oma klientidele peagi pakkuma hakkab.



Klemens Arro

Amazon Forecast

Kõikidest uutest teenustest, millega Amazon Las Vegases välja tuli, on Forecast kindlasti üks olulisematest, sest sellel on väga suur mõju igas suuruses klientidele.

Tavapäraselt kasutavad ettevõtted nõudluse, tarnete, finantside ja muu olulise prognoosimiseks kõikvõimalikke erinevaid vahendeid alates lihtsatest Exceli tabelitest kuni keerukate finantsplaneerimistarkvaradeni. Need mudelid baseeruvad minevikus toimunud sündmustel ehk ajaloolistel andmetel ja seetõttu põhinevad sellised prognoosid ka eeldusel, et ajalugu kordab ennast. Traditsiooniliselt ei võeta prognoosides arvesse ka muutuvaid näitajaid nagu toote funktsionaalsus, hind ja allahindlused, veebikülastuse statistika, töötajate hulk, poodide asukohad, moetrendid jne. AWS Forecast kasutab prognooside tegemiseks nii ajaloolisi andmeid (nt eelmiste aastate müüginumbrid) kui ka kõikvõimalikku muud infot, mis kasutaja meelest tulemust mõjutada võib. Söötes AWS Forecasti kõik andmed, otsustab Forecast automaatselt, millised andmed on vajalikud, analüüsib neid ja loob seejärel mudeli, millel baseeruvad ennustused on 50% täpsemad kui ainult ajaloolistel andmetel põhinevad mudelid.

Selliste mudelite kasutamine ei ole küll midagi täiesti uut, sest erinevatel andmetel põhinevaid prognoose on tehtud varemgi, kuid siiani on see olnud suurettevõtete mängumaa, kuhu tuli osta väga kallis pilet. Erinevus tuleneb aga sellest, et nüüd saavad ka väiksed Eesti firmad paari hiireklikiga genereerida põhjalikke prognoose.

Muide, selliseid mudeleid saab luua ka regulaarselt, vastavalt enda seatud ajakavale, et prognoosid oleksid alati ajakohased.

Forecast on sobiv nii nõudluse, ressursside kui finantside planeerimiseks.

Lisa saab vaadata siit: AWS.amazon.com/forecast.

Amazon Personalize

Oleks imeline, kui kõik veebipoed töötaksid sama hästi ja nutikalt kui Amazon.com, mille algoritmid oskavad teha asjakohaseid soovitusi ja kuvada kasutajatele just neid tooteid, mis neid tõesti huvitavad. Kaheldamatult on isikustatud ostukogemus eduka e-poe või e-teenuse üks alustaladest, millele toetub kliendi lojaalsus ehk korduv müük, suurem müügitulu ja kõrgem soovitusindeks.

Nüüd on Amazon tulnud välja masinõppel põhineva teenusega Personalize, mis kasutab Amazon S3-s salvestatud andmeid ja tehisintellekti kasutajatele personaalse sisu ja soovituste loomiseks – olgu nendeks siis kohandatud otsingutulemused, sobivad ostusoovitused või täpselt sihitud turunduskampaaniad. Kõik need olid siiani kättesaadavad ainult suurte IT-eelarvetega ettevõtetele, kuid nüüd saavad sellest osa ka väiksed ettevõtted. Personalize kogub kokku ja analüüsib kasutajate demograafiat ja nende tehtud tegevusi, statistikat ning olemasolevaid tooteid, valib õiged algoritmid ning seejärel loob ja optimeerib personaliseerimismudeli vastavalt olemasolevatele andmetele. Kui varem võttis sellise mudeli loomine kuid, siis nüüd piisab ainult paarist klikist. Ja mis eriti oluline – kordades väiksema eelarvega.

Uutest teenustest tasub kindlasti mainida ka Amazon Managed Blockchaini, mis on täielikult hallatud teenus võimaldades hõlpsasti luua ja hallata skaleeritavaid plokiahela võrke koos kasutajate ja sertifikaatidega ning jälgida arvutus-, mälu ja salvestusressursse. Selleks kasutatakse avatud lähtekoodiga raamistikke Hyperledger Fabric ja peatselt tulevat Ethereumi.

Suurandmed, analüütika ja turvalisus

Uus teenus AWS Control Tower hoiab kokku väärtuslikke töötunde ning suurendab turvalisust.

Traditsiooniliselt, kui ettevõtted migreerivad oma süsteemid AWSi, on neil palju erinevaid rakendusi ja suured meeskonnad, mille liikmetele luuakse erinevaid kontosid. See on tavapärane lahendus, kui eesmärk on lubada meeskondadel ja meeskonnaliikmetel iseseisvalt töötada säilitades samal ajal ka kõrge turvalisuse. Kontrollimaks töövooge ja turvalisust, kasutatakse ka AWS Organizations, AWS Service Catalog ja AWS Config teenuseid. Control Tower lahendab selle olukorra luues automaatselt ühtse nö maandumisala ehk landing zone’i kõikidele kasutajatele koos parima turvalisuse ja ühtse reeglistikuga.

Tänu Control Towerile säilib kontroll keskkonna üle, kuid samas säilib arendusmeeskondade kiirus ja agiilsus, sh uute meeskondade ja liikmete lisandumisel.

Ka AWS Security Hub on keskendunud turvalisusele – see koondab kõikide AWSi kontode turvalisust puudutava info ühte kohta ja kuvab tulemused ühel töölaual. Tänu sellele saab senisest efektiivsemalt jälgida ja prioretiseerida kõikide kontode ja teenustega seotud turvajuhtumeid, saab lihtsalt jooksutada automaatseid turvakontrolle ning ühelt töölaualt näha kõikide kontode hetkestaatust. See lihtsustab ja kiirendab oluliselt toimetulekut sadade ja tuhandete igapäevaste turvahoiatustega erinevate teenuste ja kontode lõikes. Alustamiseks pole vaja teha muud, kui Management Console'is aktiveerima Security Hubi ja kogu info ongi nagu peopesal.

Veel üks AWSi uus teenus – Lake Formation - võimaldab hõlpsasti turvaliste andmejärvede (data lake) rajamist senisest kordades kiiremini ehk kuude asemel päevadega. Tänu sellele saab senisest kiiremini andmeid koguda ja kombineerida erinevaid analüütikume, mis omakorda tähendab, et ka paremaid äriotsuseid on võimalik teha palju kiiremini.

Lake Formation lahendab palju probleeme paari klikiga – defineerides andmete asukoha, juurdepääsu- ja turvapoliitika, kogub ja kataloogib see olemasolevad andmed, tõstab andmed S3 andmejärve ja kasutades masinõppe algoritme klassifitseerib andmed. Tänu sellele lihtsustub turbepoliitika rakendamine, mida ei pea enam tegema teenuste põhiselt, vaid saab teha ühest kohast ja kiiresti.

Täiendatud Amazon Translate

Amazoni tõlketeenus Translate pole küll uus teenus, kuid sai olulist täiendust ja väärib seepärast ka mainimist. Nimelt lisas Amazon sellele kohandatud terminoloogia (Custom Terminology) ehk võimaluse lisada automaatsele tõlketeenusele ettevõttespetsiifilist sõnavara. Laadides üles oma kohandatud sõnastiku, ei pea enam muretsema, et brändi- ja tootenimi või mis iganes muu spetsiifika valesti tõlgitakse.

Näiteks kaubamärk ADM Hosting ei tohiks tõlkides kunagi muutuda ADM Majutuseks, vaid jääma algkujule.

Siiani pidi selleks kõik tõlked manuaalselt üle kontrollima ja vajadusel muudatused tegema. Laadides selle erandi AWS Console’i kasutades AWS-i pilveteenusesse, on muutumatus tagatud. Kuna tõlkimine on automaatne tegevus, siis peab eelnevalt kindlaks tegema, et kohandatud sõnavara esitatakse masinatele arusaadavas vormingus. Seda saab kergest teha siin: docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/how-custom-terminology.html.