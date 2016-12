VIDEO: Amazon paneb veoautod andmeid vedama!

Mäletate veel nalja sellest, et andmeid on kiirem kirjatuviga mälukaardil saata, kui gigabaite üle neti liigutada? Või kui Amazon tuli välja kõvakettakohvritega, millega andmeid serverikeskusesse saata kulleriga võttis kordades vähem aega kui oma terabaite üle neti pumbata? Need jutud vastavad kõik tõele, aga mida teha siis, kui infot on petabaitide jagu?

Siis tuleb appi võtta kaugsõiduautod - rekkad. Amazon töötas välja salvestuskonteineri, mida kutsutakse Snowball´iks. See on parajalt suur kast, mis mahutab kuni 80 TB andmeid ja mis saadetakse oma andmete AWS teenusesse tõstvale ettevõttele, et siis see tagasi serverikeskusse juba koos andmetega sõidutada.

Paraku on mõnedel ka selline andmemaht liiga väike. Petabaitide ja isegi exabaitide jaoks läheb vaja juba merekonteineritäit Snowballe.

Ja sellelegi on Amazon mõelnud. Nende uus Snowmobile ongi veoauto, mis kogub Snowballid konteinerisse ja läkitab teele. Merekonteinerit võib ka meritsi vedada või raudteed mööda, andmed pole kergestiriknevad ja säilivad kaua. Peaasi, et need jõuaks kohale kiiremini kui üle võrgu, kust polegi võimalik mõistliku aja jooksul nii suurt hulka infot edastada.

Sel nädalal esitletud ühte Snowmobile´i konteinerisse mahub kuni 100 petabaiti andmeid. Veokas sõidab kliendi maja ette, aknast visatakse sisse tõsised fiiberkaablid ja andmepumpamine võib alata. Info loomulikult krüpteeritakse. Edastuskiirus on mitme ühenduse paralleelsel kasutamisel kuni 1 TB/s, kuid isegi sel juhul saab ka konteiner täis alles rohkem kui nädalaga. Üle kiire Interneti käiks andmete pumpamine aga paarkümmend aastat.

Kui tee peal midagi juhtub, tuleb tagasi sama laadungi järgi tulla. Iga mõistlik klient hoiab ju andmete teel olles omal varukoopiat. Samas on konteiner veekindel, kliimaseadmega, GPS-i abil jälgitav ning vajadusel turvaeskordiga.

Muidugi on andmete veoutoga transportimise teenus esialgu vaid USA-keskne, kuid väga suurtele klientidele pole välistatud ka mõni erilahendus - näiteks Euroopast konteineriga laeval USA-sse vedamine. Hind on vägagi kokkulepitav, aga mingi orienteeruva maksumuse Amazon siiski annab - Snowmobile´i mahu broneerimine maksab $0.005/GB/kuus.

Amazon AWS Snowmobile - kellel seda üldse võib vaja minna?

Maailmas on asutusi ja organisatsioone, mis suudavad hetkega tekitada tohutuid andmehulki. Näiteks võib tuua osakeste põrguti CERN-is, kus petabaitide jagu andmeid sünnib peaaegu hetkega. Et neid kaugel asuvatesse serveritesse varundada või andmetöötluseks viia, ongi ainus mõeldav vahend veoauto. Samuti võib maanteetransporti vajada mõni finantsasutus, Netflixi sarnane videoteenus, riigi- või teadusasutus.

Infoühiskond on küll käes, aga ka sellised virtuaalsed asjad nagu andmed vajavad teinekord vanakooli 20. sajandi transporti. Seega - transiidiäri võib varsti leida uue tulutoova ala - andmevedu.