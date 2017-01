Ametlik: uus Androidiga Nokia 6 tuleb välja selle aasta alguses

Kauaoodatud Nokia telefonid on tagasi - uus Androidiga Nokia 6 tuleb müügile juba selle aasta alguses, mis on hea uudis. mitte nii hea aga on see, et Nokia telefonide tootja HMD Global laseb selle välja vaid Hiinas. Millal muu maailm Nokiat jälle osta saab peale vahepealset seiklust Microsofti omandis, pole veel teada.

Täna avaldatud HMD pressiteates on öeldud, et Nokia 6 tuleb Hiinas välja 2017. aasta esimestel kuudel ja hakkab maksma 233 eurot. Telefonil on Android 7.0 Nougat operatsioonisüsteem, koprus on välja freesitud alumiiniumplokist (ühe telefoni väljafreesimiseks kulub 55 minutit), mobiilil on 5,5-tolline Full HD ekraan kumerate äärtega (2,5D) ja kriimustuskindla Gorilla Glass kattega. Nii nagu vanemad Nokiad, nii on ka uus Androidiga Nokia 6 varustatud polariseeruva filtriga, mis tagab selge pildi ka ereda päikese käes. Protsessoriks on uusim Qualcomm Snapdragon 430, modemiks kiire X6 LTE modem, 4 GB operatiivmälu, 64 GB välkmälu, topelt-helivõimendi kuni 6 dB parema helitugevsuega kui tavaliselt, 16 MP faasipõhise autofookusega tagakaamera ja 8 MP esikaamera. F/2.0 avaga objektiiv ning automaatne pildistseeni määraja tagavad selgema pildi igasugustes oludes. Aku on mahutvusega 3000 mAh, esiküljel ekraani all asuva nupu sees leidub ka sõrmejäljelugeja.

Esimesena tuleb Nokia 6 müügile JD.com e-poes. Osta saab seda vaid Hiinas. Nokia ametlikul kodulehel on uue Androidiga Nokia 6 telefoni kohta samuti tutvustavaid andmeid, pilte ja video.