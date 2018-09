Käi jala: tänasel autovabal päeval kasuta neid äppe

Täna, 22. septembril tähistatakse autovaba päeva ning auto võib koju jätta. Tele2 turundusdirektor Katrin Aron soovitab äppe, mis teevad Eesti jala või jalgrattaga avastamise mugavamaks.

Trafi ühistranspordi äpp. „Kuigi Trafi kuvab vaid Tallinna ja teiste maailma suurlinnade liiklust, on see väga hea just seetõttu, et näitab ühistranspordi liikumist reaalajas,“ selgitas Aron. Samuti võimaldab äpp luua oma marsruute ning saata kasutajate vahel sõnumeid, kui kuskil on näiteks õnnetus juhtunud ja mõni transport ei liigu.

HERE WeGo on äpp, mida saab kasutada muuhulgas ilma internetita ja see planeerib Eestis ka jalgrattamarsruute.

Google Maps on kõigile tuttav kaardirakendus, mis samuti aitab marsruudi loomisel lähtuvalt liikumisviisist.

Tpilet koondab endas kaugbussiliikuse graafikut ja piletiostmiskeskkonda, aidates maale vanaema juurde sõita ka ilma autota.

„Jalakäijana on tore aeg-ajalt turistina linna avastada ning miks mitte kasutada selleks äppe nagu Foursquare, mis näitab lähedal asuvaid paiku – söögikohti, meelelahutust ja vaatamisväärsusi või RMK 100 äppi (Android/IOS), mis keskendub matkaradadele,“ lisas Aron.