Ära osta paarieurost 2 TB mälupulka!

Ikka ja jälle lähevad inimesed õnge ja ostavad endale terabaidise mälupulga, millel hinnaks ahvatlevad mõned eurod. Nii juhtus ka täna, kui üks tuttav sai 2 TB mälupulgad hinnaga 4 € tükk. Kas tõesti tehnoloogia on teinud juba hüppe ja USB mälu maksab nii vähe? Paraku siiski mitte.

Otsides eBayst üliodavaid mälupulkasid, leiab neid massiliselt. Müüjad kõik puha positiivse tagasisidega, enam kui 97% ostjaid on rahul. Üks trikk on ka selles, et sama müüja müüb veel teisigi tooteid, näiteks 16 GB ja 32 GB mahuga mälupulkasid, millega ostjad on tavaliselt rahul.

Kui visata pilk selliste mälupulkade negatiivsetele kommentaaridele, mis üksikutena positiivsete massiivis silma torkavad, on pilt näiteks selline.

Seesama skeem on tegelikult kestnud aastaid. Ka kümme aastat tagasi võis saada omale välise kõvaketta või USB-mälu, millel sees hoopis midagi muud, kui reklaamitud. Legendaarseks sai 2011. aastal näiteks see juhtum kahe poldiga, mis olid liimitud koos väikese USB pulgaga kõvakettakarbi sisse ja müüdi selle aja kohta päris kalli 500 GB kõvakettana.

USB mälupulka saab ümber seadistada nii, et see näitaks enda mahuks mida iganes müüja soovib, näiteks mõnegigabaidise mälupulga võib seadistada Windowsiga arvutijaoks 1,9 TB mahtu näitama. Selline trikitamine tähendab, et esialgu vaadates tundub ostjale kõik õige, ka faile kopeerides võib esialgu tunduda, et lubatud megasuur andmemaht lähebki mälupulgale. Tegelikult hakatakse reaalse füüsilise mahu täitumisel vanu andmeid uuesti üle kirjutama.

Kuidas võltsmälupulkade pettus töötab, sellest saab hea kokkuvõtte siit:

Pettus elab ikka edasi tänu sellele, et inimesed peavad oma mälupulka alguses terveks ja avastavad vea alles hiljem, kui kahju on sündinud. Nagu kommentaaridest näha, kirjutavad mõned, et alguses kõik töötas, arvuti näitas, et oli 2 TB, saigi 2 TB faile sinna kopeerida, aga mõne päeva pärast justnagu läks mälupulk "katki" ja osa andmeid "kustusid".

Tegelikult oli see USB mälu aga kohe alguses "katki", lihtsalt seda ei märgatud.

Mida siis edasi teha?

Tarbi teadlikult ja ära usu üle mõistuse soodsaid pakkumisi. Vähemalt uuri nende tausta põhjalikumalt kui muidu. Kui tekib kahtlusi, kas 2 TB mälupulk ikka maksab mõne euro, guugelda. Näiteks kirjutab techradar.Pro, et 1 TB suurused mälupulgad on juba läinud "uskumatult soodsaks" - vaid 163 eurot. Seegi kõlab veel natuke liiga ilusana, et tõsi olla, sest täiesti soliidses Eesti päritolu MarkIT-i e-poes on 1 TB originaalmälupulk Kingstonilt müügil hinnaga 897 eurot. 100 korda kallimalt kui võltsmälupulgad! Lisaks on nii suure mahuga USB mälud ka oluliselt paksemad, kui tavalised.

Sellised:

Petetakse ka muuga

Lisaks mälupulkadele ja kõvaketastele võib petta saada ka muu IT kaubaga. Arvutimaailm isegi on mõni aeg tagasi akupangaga korraliku tünga saanud. eBay müüja aga maksis esimese küsimise peale raha kohe tagasi ning toote tagasisaatmist ei nõudnud, mis oleks ilmselt läinud kallimaks, kui võlts-akupank ise. Sellel taoline äri suures osas püsibki - enamus ostjaid ei viitsi odava juraka pärast protsessima hakatagi teades, et selle tagasisaatmise postikulu nullib kogu tagasisaadava summa. Ja nii see jääbki. Tegelikult võiks aga vähemalt müüja kohta kaevata. Mida rohkem kaebusi, seda raskem on võltskauba müüjal oma äri jätkata.

Kuidas avastada võltstoode juba enne ostmist

Uuri, kas müüjal on ikka reaalsed ostjad ja ehtsad tooteülevaated. Võltsitud tooteülevaateid saad tuvastada näiteks Fakespot´i abiga. Võrdle hindu. Kui müüjal on täiesti ebareaalselt odav hind, peaks see kahtlusi äratama. Mujalt maailmast tellides on küll tihti odavam, kui Eesti poodidest, kuid mitte kümneid kordi odavam. Alusta näiteks hinnataseme teada saamiseks kodumaisest Hinnavaatlusest. Kes müüb ja mis nimega? Tihti on võltstoodete müüjatel mittemidagiütlev nimi, nagu näiteks Cool Gadgets Inc. vms, mille kohta otsinguga on võimatu midagi leida, sest enamus tulemusi viitavad hoopis tavalistele "lahedatele vidinatele". Kui müüja ja tootja kohta eriti mingit infot ei leidu, siis see võib olla kahtlane diil ja müüja või tootja ei taha, et sa tema kohta midagi teaks. Pildid on kehva kvaliteediga. Korralik müüja kasutab tootja originaalfotosid või pingutab, et teha oma pildid apetiitseks ja ostma kutsuvaks. Võltstoodete müüja võib proovida pilti hägustada, et poleks kohe nii hästi näha, et tegemist on võltsinguga. Tehnilised andmed on absurdselt head või ulmelised. Kui müüakse 5 TB mälupulka, siis see on kindlasti võltsing, sest tehnoloogiliselt pole see võimalik.

Mida teha, kui oled saanud võltstoote