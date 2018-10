Mobiil, mis ajas veidi segadusse: Asus Zenfone Max Pro

Nüüd on see siis ka juhtunud. Asus, mille nutitelefonid olid muust üldisest massist pisut eristuvad oma teistsuguse disaini poolest, on nüüd ka nagu iPhone X. Suur hulk uusi telefone on saanud iPhone X-i välimuse, seega ei oska enam ka keegi aimata, mis telefoniga tegu, kui Asus Zenfone Max Pro taskust välja võtta. Näeb välja nagu need kõik.

Vaatame korra kõrvuti Asuse telefoni ja Huawei tipptelefoni. Zenfone Max Pro on Huawei P20 Pro-st pisut suurem, kuid ekraan üllatusena isegi pisut väiksem. Tagasiminek? Võib öelda küll, kuid üks eelis siiski sellel õhukeste äärtega kaasajooksmisest loobumisel on. Kui väga kitsaste servadega telefonidel võib tihti juhtuda, et sõrm telefoni hoides puutetundlikkule ekraanile kogemata vajutab, siis laiemate äärtega Zenfone´il seda ei juhtu. Liiga suur ekraan kipub olema ka ühe käega hoides raskevõitu sõrmega igast nurgast haarata, kuid Asusel on P20 Pro´st väiksema ekraaniga siiski samamoodi ulatuvuse probleem. See ekraan on ühe sõrme jaoks natuke liiga suur.

Sisu poolest on Asus hea ja kiire telefon, miskit paha pole öelda. Puhas, originaalilähedase välimusega Android 8.1, tohutu suur 5000 mAh aku, mis on kindlasti selle telefoni kui mitte kõige suurem, siis üks olulisematest plussidest. Kui tootja lubab aku kestvust kaks täispäeva, siis tegelikkuses see kaks päeva tõesti ka saavutatakse ning kui on mõni rahulikum päev, siis saab ka pikemalt. Ooteaega pakutakse lausa Nokia-aegadest - 35 päeva, mis tõestab, et kui tänapäeva nutitelefonidest kõik akut õgivad kellad-viled välja lülitada, on need mobiilid samamoodi suutelised ligi kuu aega vastu pidama vaid ooterežiimis ja ainult tavakõnesid tehes.

Jõudlus on meie uhiuue Geekbench 4 edetabeli põhjal korralik, sest Asus maandus lühikeses nimekirjas 4. kohale, edestades Xiaomi Redmi Note 3 pro´d kui üht konkurenti ning jäädes maha nii Huawei P20 Pro´st kui Sony Xperia XZ Premiumist.

Ekraan on kuuetolline ja kuigi Asus reklaamib, et kunagise 5,5-tollise telefoni formaadis, pole ääred ekraanil siiski nii õhukesed, kui mitmetel teistel tipptelefonidel. Ääred on veel üsna laiad. Kuid ekraani kvaliteet on hea, pikaks venitatud Full HD ehk Full HD+ (IPS, 2160 x 1080 pikslit).

Kui varasemad Zenfone´id tundusid käes mõnusalt kerged, kuna plastmassi oli korpuses rohkem kasutatud, siis uus Zenfone on üsna raske ja metalne. See on kindlasti vastupidavuse poole pealt plussiks, kes aga hindab igat kaasaskantavad grammi, siis nende jaoks venib tasku natuke rohkem välja küll kui seni.

Kokku kolm kaamerat

Asus on ka mitme tagakaamera paadis, kuid tagakaamerate funktsioonid on pisut teistmoodi jaotunud. Põhi-tagakaamera on 16 MP või 13 MP sensoriga ja teeb pildist ära n-ö põhiosa, teine, 5 MP tagakaamera on aga kasutusel portreerežiimis bokeh-efekti lisamisel. See tähendab, et teine kaamera tunnetab objektide kaugusi samamoodi nagu inimene kahe silmaga tajub ning vastavalt kauguse-infole udustab tausta. Kas teine kaamera ka kuidagi muudmoodi teistes režiimides pildi paremaks teeb, pole teada. Igatahes on kaamera üsna normaalne, ei midagi erilist ning ka mitte midagi katastroofilist. Pigem jääb keskmike hulka.

Siin on mõned proovipildid: tänavavaates on näha päikese valgustatud fassaadide "väljapõlemist" ning lähivõtetes on pisut teravuse probleeme, kuid bokeh on täiesti olemas ka mitte-portreerežiimis. Klõpsa piltidel, et näha originaale.

Kaamera teeb, nagu tänapäeval kombeks, ka iluportreesid (nahk toonitakse rõõsamaks ja siledamaks, silmad suuremaks), HDR-i (suure dünaamilise ulatusega pildid) ja 4K videot.

Telefonil on FM-raadio, mida kohtab aina harvem, sest tegelikult on ju maailm kvaliteetseid netiraadioid täis.

Midagi on lahti sõrmejäljelugejaga

Sõrmejäljelugeja töötab halvasti. Võib tõesti nii otse öelda, sest tavaliselt loetakse sõrmejälge õigesti alles keskmiselt teisel-kolmandal katsel, mõnikord aga saab lausa veateate, et liiga palju valesid katseid ja peab oma parooli ikkagi sisse toksima.

WiFi, Bluetoothi, GPS-i ja kõne-leviga mingeid probleeme ei esinenud. Siin on näide GPS-i täpsusest rahulikult turistina linnas jalutades.

GPS-i täpsus on vanalinnas nagu ikka siia-sinna hüplev, kuid turisti jaoks piisav. Mobiilitootjad miskipärast ei taha GPS-i täpsusele eriti rohkem rõhku panna, navigatsiooni kvaliteet väga palju pole viimasel ajal muutunud. Aga nagu öeldud, tavakasutuses turisti abivahendina on see täpsus täiesti piisav, et teada saada, kus tänaval asud. Olgu ära mainitud, et Asus toetab ka GLONASS´i ja BeiDou´d.

Mobiilil on kahe SIM kaardi tugi, mõlemiga võib 4G andmesidet tarbida.

Kuid nüüd hinna juurde - kui tehnilisi parameetreid vaadates võiks tunduda, et tegemist on üsna tippklassi ulatuva hinnaga, siis hinnasilti vaadates tabab meeldiv ehmatus - selle mudeli saab kätte ligi 250 euroga! Pole üldsegi paha. Sellise hinnaga konkureerib Asus edukalt ka mitmete mandri-Hiina tootjatega, nagu näiteks Xiaomiga, Huaweist rääkimata.

Seega - kui oled väga maksimalist, võta iPhone X. Kui lihtsalt maksimalist, siis võta mõne teise tootja tippmudel ja maksa selle eest rasket hinda (mitu korda rohkem, kui selle Asuse eest). Kui aga lepid mõningaste mööndustega, siis saad 250 euro eest täiesti korraliku mobiili, mis näeb välja nagu tippklassi telefon ja enamasti on ka seda, üksikute kiiksude ja vigadega. Mis ongi natuke segadusseajav.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Zenfone Max Pro

Hind: 250 eurot (Euronics)

Protsessor: Snapdragon 636, 1,8 GHz

Välkmälu: 64 GB (laiendatav microSD kaardiga)

RAM: 4 GB

Android: 8.1 Oreo

Ekraan: 6-tolline, IPS, 2160 x 1080 pikslit

Asukohamääramine: A-GPS, GLONASS, BeiDou

FM raadio: olemas

Kaamera: taga 13 MP f/2.0, 4K @ 30 fps video, teine tagakaamera 5 MP, esikaamera 8 MP või 16 MP

Muud liidesed: 3,5 mm stereo audioväljund, Nano SIM 2x, micro USB

Aku: 5000 mAh, ooteaeg 840 tundi, kõneaeg 42 tundi