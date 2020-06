Soomes tuli välja maailma kõige turvalisema nutitelefoni Bittium uus põlvkond

Bittium tõi turule uue põlvkonna Bittium Tough Mobile 2 C nutitelefoni, mis on loodud ametnike ja ärikasutajate jaoks eriti konfidentsiaalseks suhtluseks. Uut nutitelefoni täiendab Bittium Secure Suite tarkvara turvaliseks suhtluseks, mis on täielikult toodetud Soomes.

Bittium Tough Mobile 2 C põhineb varasema Bittium Tough Mobile 2 nutitelefoni platvormil.

Maailma kõige turvalisemate nutitelefonipõhiste sidesüsteemide pakkuja Bittium tõi välja Bittium Tough Mobile 2 C nutitelefoni ainulaadsete turvalahenduste ja mitmekihilise turvastruktuuriga, mis põhinevad Android 9 opsüsteemil. telefon on kaitstud kahekordse buutimise funktsionaalsusega, töötades ühel platvormil kahel täiesti eraldi ja kisoleeritud opsüsteemiga: konfidentsiaalse ja isiklikuga. Valitsuse tasemel turvalisust tagavat nutitelefoni Bittium Tough Mobile 2 C täiendab Bittium Secure Suite haldustarkvara, mis lubab teha seadmete ja rakenduste kaughaldust ning krüpteeritud IP-põhist andmeedastust.

Konfidentsiaalses režiimis töötav opsüsteem on turvaliseks kasutamiseks täielikult eraldatud. Androidi opsüsteem isiklikus režiimis on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks, kus on nt Google'i teenused ja muud sotsiaalmeedia rakendused vabalt saadaval. Kahe alglaadimisega funktsionaalsus võimaldab nii isiklikku kui ka professionaalset kasutamist koos kõrgetasemelise infoturbega ühes seadmes, välistades vajaduse kahe eraldi seadme järele.

Kasutaja saab kahe režiimi vahel liikuda alglaadimisfunktsiooni abil. Tough Mobile 2 C opsüsteemide turvaseadeid ja muid parameetreid saab Bittium Secure Suite'i haldustarkvara abil konfigureerida nii, et need vastaksid nõutavale kasutatavuse ja turvalisuse vajadusele. Mõlemad opsüsteemid toetavad ka multicontaineri funktsiooni ehk teisisõnu saab kasutada ühes operatsioonisüsteemis mitut turvalist eraldatud tööruumi. Kasutaja saab erinevate tööruumide vahel liikuda, viibates vaid avaekraanilt küljele.

Bittium Tough Mobile 2 C on valmistatud Soomes ning Bittium tagab nutitelefonide kontrollitud ja turvalise tootmise ning klientidele üleandmise. Samuti saavad ametiasutused auditeerida telefoni riistvarakomponente ja tarkvaralahendusi. Bittium Tough Mobile 2 C seadet koos seadmehalduse ja krüptimistarkvaraga Bittium Secure Suite saab sertifitseerida erinevate riikide valitsusametnike jaoks turvaliseks kasutamiseks. Kuna tegemist on nutitelefoniga, mis loodud ametivõimude jaoks kasutamiseks, on sellel paljude nutitelefonidega võrreldes oluliselt pikem saadavus ja kasutusiga ning turvavärskenduste kauem kestev kättesaadavus.

Bittium Tough Mobile 2 C kohta leiab lähemalt infot nii tehniliste andmete kui saadavuse kohta siit: www.toughmobile2.bittium.com/C. Nutitelefonil on Bittium Secure OS (Android täiendustega), Qualcomm Snapdragon 670 kiibistik, Dual SIM, 3000 mAh aku, 12 MP tagakaamera (autofookus), 5 MP esikaamera, mürasummutusega mikrofonid. Eelmise mudeli hind oli 1550 eurot.

Lisainfot Bittium Secure Suite seadmehaldustarkvara kohta leiab siit. Oulus asuv firma toodab muuhulgas ka Soome kaitsejõududele turvalisi traadita IP võrkude lahendusi.