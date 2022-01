Blackberry on (jälle) surnud - tänasest ei tööta enam BlackBerry OS-iga nutitelefonide teenused

BlackBerry, mis oli aastatuhande alguskümnendil Äritelefon nr 1, on peale Androidi ja iPhone´ide tulekut vaikselt taandunud ning mitu korda väljasuremise äärel olnud. Nüüd, 4. jaanuaril, lakkavad lõpuks BlackBerry 7.1 OS (ja varasemad versioonid), BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 (ja varasemad versioonid) ametlikult töötamast (End of Life ehk EOL). See on BlackBerry nime kandvate mitte-Androidiga seadmete viimane hingetõmme, sest tarkvara ei toeta enam ei operaatoriteenuseid ega WiFi-ühendusi, sealhulgas kogu andmeside, telefonikõned, SMS-id ja hädaabikõned võivad mitte töötada.

Otse loomulikult kaob ka side kõigi serverit vajavate teenustega. Enam ei ole võimalik kasutada BlackBerry Protect, BlackBerry Password Keeper, BlackBerry ID, PIN to PIN messaging, BlackBerry e-posti teenuseid jms. Isiklikud andmed ja kontod säilitatakse vastavalt kehtivatele seadustele, kuid Euroopa Liidus on õigus olla unustatud ja oma andmete kohe kustutamiseks saab pöörduda ka e-posti aadressil privacyoffice@blackberry.com.

Samas BBM Enterprise ja BBM Enterprise for Individual Use (BBMe) teenused jätkavad toimimist, kuna neid saab kasutada ka muudel platvormidel.

Alates 2015. aastast on tulnud välja ka hulk Androidiga BlackBerry nimelisi seadmeid TCL-ilt nagu BlackBerry KeyOne, Key2, Key2 LE jne. Nendes telefonides ei muutu midagi, sest operatsioonisüsteemiks on ametlikult Android. Paraku on ka nende uusim mudel pärit aastast 2018 (Key2 LE) ja midagi juurde pole tulemas. 2021. aastal lubas küll BlackBerry nime kasutusõigusega OnwardMobility välja tulla 5G mudeliga, kuid siiamaani valitseb vaikus (ja aastagi on juba vahetunud).

BlackBerry üheks põhieeliseks on olnud füüsiline QWERTY klaviatuur. Kui keegi just seda taga igatseb, siis selle nime kadudes polegi enam suurt midagi valida alternatiiviks. Võib-olla ainult Unihertz Titan, mida meie mail ei müüda (kuid mida saab omal vastutusel netipoodidest tellida).