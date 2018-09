Uus võõrutusraviks sobiv kestvustelefon - Cat B35

Täna lõppeval IFA messil tutvustas Cat uut telefoni Cat B35, mis pole mitut pidi n-ö peavoolutoode. Tegemist on nuputelefoniga, kestvustelefoniga ja 4G telefoniga. See võiks sobida nutitelefonisõltlasele võõrutusraviks, et vähem ekraani taga olla ning muidugi ka kõigile, kes liiguvad rasketes oludes ja vajavad kas teist vastupidavat nuputelefoni, mida julgeb karmis looduses välja võtta või ongi see üks ja ainuke õuetelefon, millega turvalisest toast lahkuda.

Cat B35 on vastupidav, kaua kestva akuga ja eriomadustega telefon, mis on 4G-võimekusega, teeb tavalisi kõnesid ja saadab tekstisõnumeid, surfab kiirelt veebis ja pääseb ligi kõigile peamistele rakendustele.

Kukkumis-, tolmu- ja veekindel Cat B35 on mõeldud kasutamiseks kõige karmimates keskkondades ja klientidele, kes vajavad töökindlat hääl- ja sõnumiühendust. See töötab VoLTE ja VoWiFi toel 4G LTE võrkudes. Kasutada saab muidugi ka e-posti, sotsiaalmeediat, kaarte, otsingut ja Google Assistanti.

Eriomadustega telefonidel on tähtis koht Cat-telefonide portfellis. Cat B35 on Cat-telefonide sarja uustulnuk, mis on suunatud klientidele, kes vajavad töökindlat seadet, mis tagaks ühenduse pikkadel tööpäevadel ja ettevõtetele, kes soovivad oma töötajad varustada taskukohaste telefonidega, et töö ajal ühendust saada.

Sarnaselt kõigi Cat-telefonidega on Cat B35 vastupidav, tugev ja äärmuslikes tingimustes katsetatud. Mobiil vastab standardile IP68 ehk on kuni 1,2 m sügavuses kuni 35 minutit veekindel, seda on korduvalt katsetatud ka kukkumisel 1,8 m kõrguselt betoonile. Peale selle on korpos ka tolmukindel ja talub äärmuslikke temperatuure.

2300 mAh aku tagab kuni 12 tundi kõneaega ja 30 päeva ooteaega. Need eriomadused on Cat-telefonide klientide jaoks eriti tähtsad. Hiljuti läbiviidud 25 000 Cat-telefoni kasutajat hõlmavas uuringus nimetati vastupidavusega seoses viiest omadusest nelja kui kõige hädavajalikumat ning 98% vastanutest pidas aku kestust enda jaoks kriitilise tähtsusega omaduseks. Rohkem kui pooled (58%) vastanutest olid oma eelmise telefoni lõhkunud enne, kui otsustasid Cat-telefoni kui vastupidava alternatiivi kasuks.

„Cat B35 on oluline muudatus meie portfellis, pakkudes uutele sihtrühmadele 4G võrgu omadusi,“ selgitas Bullitt Groupi tegevdirektor Peter Stephens. „Kuigi 2018. aastal tervikuna on eriomadustega telefone jätkuvalt vähem tarnitud, jääb globaalne turg endiselt oluliseks, eelkõige vastupidavate telefonide sektoris, kus nii ettevõtted kui ka eraisikud soovivad vältida suuri remondikulusid ja kasutatavusega seotud probleeme. Tänu lisatud 4G-võimekusele saab Cat B35 abil pilveteenuseid kasutada uus sihtrühm; see on nii meie klientidele kui ka operaatoritest partneritele atraktiivne väärtuspakkumine.“

Cat B35 4G-telefoni tootja soovitatud jaehind on 109 eurot. seadet saab juba tellida veebisaidilt www.catphones.com.

TEHNILISED ANDMED