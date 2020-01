Cat tõi välja uue ja odavama kestvustelefoni, mille tugev külg on tugevus

Cat on tuntud oma tugevate kestvustelefonide poolest - nende sihtgrupp hindab kõigepealt just vastupidavust ja näiteks ekraani märgades oludes ja kinnastega kasutamist. Muidugi oleks hea saada kolm tagakaamerat ja äärest ääreni suure ekraani, kuid päris kõike seda siiski ei saa.

Tugevuse poolest sobib Cat S32 kasutamiseks karmides oludes või välitingimustes. Uus mudel on soodsama hinnaga.

Kuigi paljud sisemised tehnilised näitajad pole väga muljetavaldavad, on Cat S32 telefonis need põhifunktsioonid, mida selle segmendi kliendid kõige kõrgemalt hindavad, siiski arvestatavad, nagu näiteks aku (4200 mAh) hea vastupidavus ning ere ekraan. Samas mälu võib olla keskklassi tavaliste nutitelefonidega harjunu jaoks vähevõitu ning protsessor pole ka kiireimate seast. 13 MP kaamera on ka pigem vanamoodsalt ühe sensoriga, kasutada saab ka 5 MP esikaamerat näiteks videokõnedeks.

Korpus on IP68 standardile vastava tolmu- ja veekindla korpusega. Testides on see vastu pidanud 35 minutit kuni 1,2 m sügavuses vees. Samuti on seade läbinud ranged ja korduvad kukkumistestid 1,8 m kõrguselt terasele, sh ka mitu kukkumist kõikidele külgedele ja nurkadele ning läbinud lisaks ka MIL SPEC 810G testid, mis tagavad, et telefon talub kõige äärmuslikumaid tingimusi. Nagu kõik selle tootesarja Cat nutitelefonid, on ka antud mudel läbinud vibratsiooni- ja veeremistestid ning soolaudutesti. Seade on ehitatud taluma nii väga kõrgeid kui ka madalaid temperatuure ning üle elama termošokke.

"Cat S32 on tugev seade ja suurepärane täiendus meie värskele Cat nutitelefonide sarjale, kus leidub lisaks ka erandlikult õhuke, kuid siiski vastupidav Cat S52. Selles tootesarjas oleme täiustanud ja parandanud kõiki funktsioone, mis on meie klientidele olulised, kuid samas taganud, et fookuses on ka kõik peamised Cat telefonide vastupidavuse näitajad – need on vee- ja tolmukindlad ja loodud vastu pidama ka kukkumiste korral," ütles Bullitt Groupi tooteportfelli asepresident Peter Cunningham.

Uuel nutitelefonil on ere 5,5-tolline HD+ 18:9 suhtega ekraan, mida kaitseb kriimustuskindel DragonTrail Pro klaas ning ekraan on loetav ka eredas päikesevalguses. Puuteekraani saab juhtida ka märja sõrmega ning kindaid kandes.

Põhiomadused:

4200 mAh aku

Vee- ja tolmukindel (IP86), läbinud kukkumistesti 1,8 m kõrguselt terasele, MIL SPEC 810G standardile vastavus, DragonTrail Pro klaas

Veekindel nutitelefon – testitud kuni 1,5 m sügavuses vees 35 minutit

5,5" HD+ 18×9 ekraan, mis on optimeeritud välikasutuseks; puuteekraan, mida saab kasutada märja sõrmega või kindaid kandes

Android 10 (uuendatav 11-le)

3 GB RAM mälu, 32 GB välkmälu, salvestusruumi lisamise võimalus (microSD)

Mediatek Helio A20 MT 6761D kiibistik, 1,8 GHz quad-core protsessor

13 MP tagakaamera, 5 MP esikaamera

LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi

Tekstuuriga pind tagab kindla haarde

Programmeeritav otseteeklahv, kasulik Push to Talki (PTT), SOS-i (üksinda töötajale) kasutamiseks või taskulambi või kaamera käivitamiseks

Bluetooth 5.0, NFC

3,5 mm helipistik

Spetsiaalsed rakendused ja sisukataloog

Kaks SIM-kaardi pesa – Nano SIM + microSD

Garantii 2 aastat

Cat S32 tootja poolt soovitatud jaehind on telefonil 299 € ja seda saab juba osta. Esitlus toimus 7. jaanuaril CES-il.