Cat uuendas oma vastupidavustelefone ja -tahvleid

IFA-l Berliinis esitles vastupidavusseadmete tootja Cat oma kolme uut toodet, õigemini tooteuuendust. Näha on olulisi uuendusi, mis teevad tugevad ja vastupidavad nutitelefonid eelkäijatest kiiremaks ja võimsamaks . Esimest korda näidati ka tugevat tahvlit.

Cat telefonide kasutajad tegutsevad erinevates valdkondades või osalevad meelelahutustegevustes, mis seavad mobiiltelefoni rasketes oludes väljakutsete ette. Töövaldkondadeks on ehitus, põllumajandus, turvalisus, autoremont, matkamine, kalastamine, rattasõit jne. Uued S41 ja S31 nutitelefonid on täis uuendusi ja põhifunktsioone, mille kohta uuringud näitasid, et kasutajad hindavad just selliste parameetrite kohendamist, mis uutes mudelites on esindatud. Näiteks taheti veel võimsamat akut, rangemaid vastupidavus-sertifikaate ja paremat ekraanitehnoloogiat.

Cat S41

Cat S41 on Cat S40 nutitelefoni järeltulija ning on täiustatud suurema 5000 mAh akuga, mis kestab kuni 44 päeva ooterežiimil või kuni 38 tundi 3G kõnedes. Seade suudab laadida ka teisi seadmeid ja tarvikuid Battery Share funktsiooniga, mis muudab nutitelefoni ka akupangaks. USB Battery Share ühendust kasutades laeb Cat S41 teist kuni määratud akutase varuni, mis on seatav rakendusesisese liuguriga. See tagab, et säilib kontroll oma telefoni laetuse üle ning oma seadet akupangana kasutades poleks vaja kontrollida, kas selle laetuse tase jääb piisavaks.

Cat S31

Cat S31 on Cat S30 nutitelefoni järeltulija ning Cat nutitelefonide tootevaliku esimene valik klientidele, kes vajavad tugevat telefoni, mida saab kasutada ka väga rasketes tingimustes. See on ka üsnagi võimsa 4000 mAh akuga, korpus vastab IP68 standardile ehk on veekindel, tolmukindel ja kukkumiskindel kuni 1,8 m kõrguselt betoonile kukutades. MIL SPEG 810G sertifikaat tagab, et telefon jääb betoonile kukkudes terveks.

Caterpillar T20

Caterpillar T20 tahvel on esimene tugev tahvel sellelt kestvusseadmete brändilt ning töötati välja spetsiaalselt neile, kes kasutavad tahvlit olukordades, kus on tarvis väga vastupidavaid seadmeid. Tahvlil on Windows 10 operatsioonisüsteem ja LTE andmeside ning IP67 sertifikaat, mis tagab, et seade suudab töökorda jääda kuni 30 minutit ühe meetri sügavusel vees olles ning niiskusele, liivale ja tolmule vastu pidada. Ka tahvel elab üle kuni 1,8 meetri kõrguselt betoonile kukkumise. Lisaks on seade vibratsioonikindel, soolapritsmetekindel ja talub äärmuslikke õhurõhkusid, nii et seda võib kasutada igasuguses tööolukorras või iga ilmaga.

Kasutajate uuringus ütlesid peaaegu 22 000 Cat telefonide kasutajatest (76%), et aku pikk kasutusiga on nende jaoks oluline ning 98% leidsid, et see on väga väärtuslik põhiomadus. Uuring näitas ka seda, et 76%-l kasutajatest oli nende varasem mobiiltelefon katki läinud. 94% Cat telefonide omanikest hindavad oma telefoni juures kukkumiskindlusst, 71% ütlesid, et nende jaoks on oluline kriimustuskindel ekraan.

Cat S41 nutitelefoni tootja soovitatud jaemüügihind on 449 EUR ning see saabub müügile alates 31. augustist.

Cat S31 nutitelefoni tootja soovitatud jaemüügihind on 329 EUR ning saabub müügile selle aasta lõpus.

Caterpillar T20 tahvli tootja soovitatud jaemüügihind on 649 EUR.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Cat S41

Mahukas aku (5000 mAh) - kuni 44 päeva ooterežiimil või kuni 38 tundi 3G kõnesid. Suudab laadida teisi seadmeid ja tarvikuid Battery Share akupanga funktsiooni abil – kaabel on kaasas.

Vee- ja tolmukindel (IP68), kukkumiskindel kuni 1,8 meetri kõrguselt betoonile kukutades (MIL SPEC 810G), Gorilla Glass 5 kaitseklaas. Veekindlust on katsetatud kuni 2 meetri sügavuses vees vähemalt üks tund

Operatsioonisüsteem Android 7.0 Nougat

Mälu: 3 GB RAM, 32 GB ROM, laiendatav mälumaht (microSD) kuni 2 TB

Kiibistik: MediaTek, kaheksatuumaline 2,3 GHz protsessor

Kaamera: 13 MP taga LED välguga, autofookus; 8 MP eesmine kaamera, mõlemad veealuse režiimi funktsiooniga

Andmeside: LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi

Superhele 5-tolline FHD ekraan, optimeeritud väljas kasutamiseks märgade sõrmede või kinnastega

Korpus: tekstuuriga hea haaratavusega disain

Programmeeritav kiirnupp, mis on kasulik ’vajutamiseks ja rääkimiseks’ (Push to Talk ehk PTT), SOS signaaliks (üksinda töötava inimese rakendus) või taskulambi või kaamera kiireks sisselülitamiseks

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Cat S31

Mahukas 4000 mAh aku

Vee- ja tolmukindel (IP68), kukkumiskindel, katsetatud kuni 1,8 meetri kõrguselt betoonile kukutades (MIL SPEC 810G), Gorilla Glass 3 kaitseklaas

Veekindel nutitelefon – kuni 1,2 meetri sügavusel 35 minutit

4,7-tolline 720p HD ekraan, mis on optimeeritud väljas kasutamiseks puuteekraaniga, mida saab kasutada märgade sõrmedega või kinnastega

Android 7.0 Nougat

Mälu 2 GB RAM, 16 GB ROM, laiendatav mälumaht microSD pesaga

Kiibistik: Qualcomm, neljatuumaline 1,3 GHz Snapdragon protsessor

Kaamerad: 8 MP tagakaamera, 2 MP eesmine kaamera

Andmeside: LTE Cat 4, VoLTE, VoWiFi

Korpus: tekstuuriga, hea haaratavusega disain

Programmeeritav kiirnupp, mis on kasulik ’vajutamiseks ja rääkimiseks’ (Push to Talk ehk PTT), SOS signaaliks (üksinda töötava inimese rakendus) või taskulambi või kaamera kiireks sisselülitamiseks

Kaks nano SIM-kaarti

TEHNILISED ANDMED

Tahvelarvuti Caterpillar T20