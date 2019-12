Ekskavaatoribrändiga lörtsisesse detsembrisse - Cat S52

Cat on ikka teinud selliseid telefone, nüüd on need muutunud ainult õhemaks, kuid vastupidavad peaksid ikka olema. Seda tõestasid ka mõlgid korpusel, mis eelmisel testil saadud betoonile kukkumisest. Väike mõlk siiski veekindlust ei seganud ja AM käis telefoniga väljas just siis, kui peaks sadama lörtsi, aga sadas tegelikult pigem sooja vihma. Isegi sääsed olid veel liikvel.

Kui tavaliselt näevad kestvustelefonid, mis peavad vastu löökidele, veele ja karmile kohtlemisele välja poole paksemad, kui tavatelefonid ning kipuvad olema uimased ja väikese ekraaniga, siis Cat S52 liigub nende näitajate poolest tavalistele nutitelefonidele lähemale. Kuid see on vaid väline muutus. Mis peitub kestvustelefoni sisemuses, kas endiselt aeglane protsessor ja lahja kaamera? Vaatame järgi.

GPSi võib usaldada

Mis on üks oluline omadus, mida hinnata telefonil, millega saab metsa, matkale ja mutta kihutama minna? Loomulikult täpne asukohamääramine.

Cat S52 pakub paberite järgi GPSi, Glonassi, BeiDou ja Galileo tuge. Kõik maailma suurimad navigatsioonisüsteemid on toetatud. Seega polegi paremat tahta. Tundub, et ka asukoha täpsustamsie algoritmid on piisavalt head, nii et väikestel matkadel linna- ja maatingimustes suuri kõrvalekaldeid ei esinenud. Isegi siseruumides sai asukoha mõnemeetrise täpsusega kätte.

Kaamera üllatusi ei paku

Tagaküljel asub üks LED-välguga toetatud Sony 12 MP sensoriga f/1.8 kaamera, millel on elektrooniline pildistabiliseerija ning kaameraäpp, mis profile ei paku eriti midagi. Amatööri jaoks on valida kas maastikupildistamine või lähemalt pildistamine, seadistusvõimalusi on väga vähe.

Ka pilte teeb kaamera endiselt nagu paljud kestvustelefonid kehvemalt, kui tavalised nutitelefonid. Alustame sellest, et tagaküljel pole mitmik-kaamerat. Sony Dual Pixel 12 MP on küll üsna piisav sensor dokumenteerimiseks, aga kirgast ja säravat pilti sellega kätte ei saa.

Üsna ootamatult sattus metsas paarikümne meetri kaugusele metskits. Telefon tegi sellise pildi:

Suureks klõpsata pole vaja, sest kitse sealt selgemini näha ei ole. Kuid võib kinnitada, et pildi keskel vaatab "üle õla" üks metskits, kes on siiski aimatav.

Linnavaateid paremas valguses ja mitte eest ära jooksvate objektidega, mille teravustamiseks saab rahulikult kätt paigal hoida, saab juba selgemalt teha. Siin on mõned näited, peal klõpsates avaneb originaal.

Öövõte pimedas tuli siiski üllatavalt hästi välja võrreldes teiste lihtsamate 12 MP kaameratega, millel tehisintellekti ja muid tugisüsteeme toetamas pole. Alguses Cat S52 pilt, aga võrdluseks paneme kõrvale ka ühe parima öövõttemobiili Huawei Mate 20 Pro tehtud pildi samades oludes (teine pilt).

Kaamera kasutajaliides, nagu öeldud, on Catil üsna lihtne ja suurt midagi seadistada pole. Allservas on kolm valikut - portree, foto ja video. Ülalt saab valida välku, aegvõtet (pildistab teatud aja möödudes nagu kaugpäästikuga) ja HDR-i. Samuti saab sisse-välja lülitada maastikurežiimi ja näo äratundmist, et ˇparemini inimesi pildistades teravustada. Videot saab filmida kuni Full HD kvaliteedis.

Jõudlus - pigem keskpärane

Kuigi Cat S52 pole nii silmatorkavalt aeglasem tavatelefonidest kui ehk paar põlvkonda tagasi, pole see siiski mänguritelefon. Silmaga on näha, et menüüd pole nii kiirelt reageerivad ja veerevad, kui paljudel tipptelefonidel, ka ekraani puutetundlikkus pole lennult reageeriv, kuid keskmise igapäevase kasutuse jaoks probleemi pole. Telefon lippab küll piisava jõudlusega. Tõsisemate mängude jaoks võib aga võhma natuke väheks jääda.

Tehtud sai traditsioonilised jõudlustestid ja uues Geekbench 5 edetabelis polnud Cat S52 just tippklassist, aga tulemus sai kirja ning vaatame edasi, millisele kohale Cat aja jooksul jääb. Praegu on see nelja telefoni seas kindlal neljandal kohal, Linpacki ujukoma-arvutuste edetabelis aga kuskil pigem keskpaigas. Vaata edetabeleid siit.

Vastupidav tõesti

Jõudlus ja kaamera pole selle telefoni ostmisel peamised argumendid, ehkki võiksid ju boonusena ka olla head. Kuid neis saab tootja järeleandmisi teha, vastupidavuses selle kliendisegmendi puhul aga järeleandmisi teha ei tohi.

Nii ongi. Telefon peab vastu kukkumistele kuni 1,5 meetri kõrguselt, on mustuse- ja tolmukindel ning täielikult veekindel vastavalt IP68 kaitseastmele. Tugevuse välisteks ilminguteks on nähtavad kruvipead külgedel, alumiiniumist raam, kerged kõrgendused ekraaniäärtes, mis oma kummise olemusega ilmselt lööke absorbeerivad ja kummitihendiga klapp, mille taga eraldi sahtlipesad kahele SIM-ile ja micro-SD kaardile. Tehnoloogia on vahepeal aastatega arenenud - USB Type C ja 3,5 mm kõrvaklapipistik jäävad veele valla ja ei lase siiski vedelikul telefoni sisemusse tungida.

Vett tõesti seade ei kartnud ja säilitas ka märjas üsna talutava puutetundlikkuse.

Seega - kui vajad vastupidavust ja mobiili, millega helistada ning vahest ka kirju lugeda, on Cat S52 igati normaalne valik. See telefon kestab. Mängimiseks ja pildistamiseks aga peaksid tagavaraks mõne õrnema kontori-isendi hankima.

PLUSSID

+ tõeliselt vastupidav, 1,5 meetri kõrguselt kukkudes kannatab vaid kaubanduslik välimus

+ täpne GPS ja navigatsioon

+ üsna õhuke kestvustelefonide kohta

MIINUSED

- kaamera ei avalda muljet

- jõudlus on keskpärane või isegi alla selle

- raske

TEHNILISED ANDMED

Kestvusmobiiltelefon Cat S52

Hind: 499 eurot (Elisa)

Vastupidavus: kaitseklass IP68 (vee- ja tolmukindel), vastupidavusklass Mil Spec 810G (talub termošokki ehk suuri temperatuurikõikumisi vahemikus –30 °C...65 °C kuni 24 tundi, vibratsioonikindluse 4. kategooria, vastupidav niiskusele ja soolaudule, põrutuskindlus 1,5 m kõrguselt kukkudes)

Kriimustuskindlus: Gorilla® Glass® 6

Kaamerad: tagumine Dual Pixel Sony 12 MP, f/1,8, 1,4 μm, PDAF, EIS; eesmine 8 MP

Aku: 3100 mAh (kiirlaadimise toega)

Operatsioonisüsteem: Android 9, garanteeritud Android 10 värskendus ja 90-päevased turvapaigad

Ekraan: 5,65-tolline HD+, 18:9, IPS (1440 x 720), puutetundlik (ka kinnastega kasutades)

Mälu: 4 GB RAM, 64 GB ROM, laiendatav microSD-kaardiga

Protsessor: Mediatek Helio P35 Octacore 2,3 GHz

Mobiilne andmeside ja võrgukõned: LTE Cat 6 (VoWiFi, VoLTE, ViLTE tugi)

WiFi: 2,4 GHz / 5 GHz

Muud ühendused: Bluetooth 5.0, NFC

Navigatsioon: GPS, AGPS, GLONASS/Galileo

SIM: Nano SIM (kahe ja ühe SIM-kaardiga versioonid)

Turvalisus: sõrmejäljelugeja

Ühenduspesad: USB C (veekindel), 3,5 mm audiopesa (veekindel)

Mõõtmed: 158,1 x 76,6 x 9,69 mm

Kaal: 210 g