DxOMark hindas uue Samsung Galaxy S10+ telefonikaamerad maailma parimateks

Maailmakuulus kaamerate testsait DxOMark hindas varakult ära ka äsja avalikkuse ette jõudnud Samsung Galaxy S10+ uue tippmudeli ning jõudis tulemusele, et sellel on maailma parimad kaamerad.

Koondhindeks said tagakaamerad 109 punkti, mis on täpselt sama palju, kui senistel rekordiomanikel Huawei Mate 20 Pro´l ja Huawei P20 Pro´l. Kuid selfie-kaamera hinne 96 punkti on esikaamerale antud punktidest ajaloo parim tulemus. Huawei Mate 20 Pro näiteks sai oma selfie-kaamera eest vaid 75 punkti.

Põhjalike testide ja hindamissüsteemide poolest tuntud DxOMark on nutitelefonide kaamera, objektiivi ja pildi kvaliteedi hindamiseks välja töötanud spetsiaalsed DxOMark Selfie ja DxOMark Mobile testid, mille kohaselt teeb parimaid pilte täna turul olevatest nutitelefonidest Samsung Galaxy S10+.

Kaamera jõudluse hindamiseks testis DxOMark Galaxy S10+ kolmekordse tagakaamera säritust, kontrastsust, värve, automaatse teravustamise võimekust, pildi tekstuuri, müra, bokeh efekti, suumi, välklampi ja videokvaliteeti. DxOMark Selfie testis sai telefon 96 punkti, mis on oluliselt rohkem kui ühelgi teisel turul oleval nutitelefonil.

Tagakaamerad said kokku 109 punkti, olles sellega samuti tabeli tipus ning jagades kahe Huawei telefoniga esimest kuni kolmandat kohta.

“Oleme viinud telefonikaamerate kvaliteedi viimase paari aastaga täiesti uuele tasemele ning värsked S10 mudelid sisaldavad veelgi uuendusi, mis aitavad nutitelefonist teha tõeliselt professionaalse tööriista,” ütles Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma. “Lisaks suurepärasele pildikvaliteedile, täiuslikele värvidele ja tipptasemel videovõimekusele suudab kaamerate intelligentne süsteem kasutajale sisukat nõu anda, kuidas peaks kaadrit sättima, et foto võimalikult professionaalne tuleks.”

Galaxy S10+ kaamera pakub mitmeid uusi võimalusi, mis ilmselt ka DxOMarki heades testitulemustes kajastusid:

esi- ja tagakaamerad suudavad mõlemad salvestada UHD-kvaliteedis, tagakaamera video on võimalik salvestada lisaks ka HDR10+ kvaliteedis

ülilainurkobjektiiv pakub inimsilmale sarnast 123-kraadist vaatevälja, mistõttu on võimalik teha tõeliselt laiu maastikufotosid

teleobjektiiv pakub kahekordset optilist suumi ja kümnekordset digitaalset suumi, et hõlbustada iga detaili jäädvustamist

uuenduslik Dual Aperture objektiiv töötab nagu inimese silm ning reguleerib ava automaatselt vastavalt valgusoludele, võimaldades nii f/1,5 kui ka f/2,4 ava. Lisaks pakub Galaxy S10 + Bright Night Shoti võimalust, et fotojäädvustused tuleks detailsed ja kvaliteetsed isegi väga hämarates oludes.

Super Steady digitaalne stabilisaator aitab kaadris teravana hoida ka kiirelt liikuvaid objekte ning filmida sujuvaid kaadreid ka liikumise pealt suusatamisest jalgrattasõidu ja surfamiseni

Super Slow-mo suudab salvestada neli korda rohkem aeglustatud videot kui traditsioonilised slow-mo võimekusega kaamerad

tehisintellektil põhinev Neural Processing Unit (NPU) funktsioon aitab automaatselt teha profiväärilisi pilte, ilma et käisitsi tuleks erinevaid seadistusi valida.

Scene Optimizer suudab tuvastada ja senisest täpsemalt töödelda kaadrisse jäävat sisu ning kohandada automaatselt foto kontrastsust ja värvi sõltumata asukohast ja valgusest

Shot Suggestion funktsioon teeb aga ettepanekuid, kuidas kadreerida fotot nii, et kõik oluline pildile jääks. Näiteks saab tarkvara aru, kui telefoni hoitakse käes viltuselt.

Lisateavet DxOMark Selfie ja DxOMark Mobile testide kohta leiab aadressilt www.dxomark.com.