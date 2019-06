Nutikas rahakott: seekord proovime füüsilist isendit Ekster

Võiks arvata, et kui tänapäeval räägitakse uudsest nutirahakotist, siis mõeldakse mingit äppi, mis asendab pangakaarte ja kliendikaarte, tõmmates need virtuaalsena mobiiltelefoni. Kuid ka tavaline füüsiline rahakott võib olla nutikas. Testisime äsja laborilaudadele saabunud Eksterit, mis pakub turvalist rahakotti koos träkkijaga, et sa oma varandust kogemata kuhugi ära ei kaotaks.

Ühisrahastuses raha kokku saanud Ekster on varemgi tarkasid tegnelpungasid teinud, kuid kolmas põlvkond on juba praeguse aja tipptehnoloogiaid kasutava tehnoloogiainimese vääriline.

Välimuselt on see mõnusalt kompaktne ja õhuke, vaid veidi suurem ja pikem kui krediitkaardid. Arvutimaailma testitud Parliament-mudelil on kaaned, mille sisse peita ühte välisesse taskusse mõne kaardi või sularaha, kaante sisemuses on veel kaks sahtlit kaartide jaoks ja siis tuleb metalne sahtel. Sinna võis pista kuni viis kaarti - rohkem ei mahtunud. Teoorias peaks saama ka kuus kaarti pista, kuid siis peavad need ilmselt olema ilma pangakaardi reljeefsete tähtedeta, mis kaardi natuke paksemaks muudavad.

Kaarditasku on metallist kahel põhjusel - esiteks aitab see kaitsta kaarte murdumise ja painutamise eest, teiseks aga RFID-kauglugemise eest, et keegi sinu RFID-kaarte ei saaks häkkida, sealhulgas ka kontaktivabasid pangakaarte. Oma rohelise kaardi, millega bussis valideerida, võid aga panna välisesse taskusse. See on ka topelthea, sest samas rahakotis rohelise Tallinna ühistranspordi kaardi kõrval olevatelt kontaktivabadelt pangakaartidelt ei loeta raha maha, nagu mõnikord juhtub.

Kas see asendab senist rahakotti?

Peab tunnistama, et peale tõsist inventuuri jäi mulle tavalisse rahakotti ikka alles mitu pangakaarti, kliendikaarti ja ID kaart, kokku 12 kaarti, mida iga päev rahakoti vahel kaasas kanda. Parliamenti rahahoidjasse mahub lahedalt kaheksa. Kui träkker ka panna, siis seitse (träkkerist hakkame kohe ka rääkima). Kui panna muudesse nahksahtlitesse igaühte kaks kaarti, siis muutub õhuke rahakott põrsakeseks, kuid mahutab siis juba 5 + 6 kaarti ehk 11. Rohkem tõesti ei venita välja.

Seega päris kõiki hädavajalikke kaarte ära ei mahutaks. Samas on see nutirahakott tunduvalt mugavam: lisaks pangakaartidele, millest viis on mõnusas vutlaris ja hüppavad nagu kaardipakk laiali nihutatult välja, kui all olevat hooba vajutad, on olemas ka kummiriba sularaha hoidmiseks. Münte rahakott ei hoia, need tuleb taskupõhja jätta, aga kes siis Parliamenti-nimelise rahakotiga peenrahaga tegelema hakkaks? Sajaseid ja kahesajaseid saab rahakummi vahele väikese paki siduda küll.

Vutlar, kus viis kaarti metalses kestas asuvad, on lihtsalt täidetav. Tuleb vaid kaardid sinna sisse suruda ja need seisavadki seal paigal. Välja raputada ei õnnestunud. Kaarte toob välja rahakoti allosas olev nupp, mis on kaantega kaitstud juhusliku vajutuse eest. Siis väljuvad kaardid erinevate pikkustega, nii et näed neid kohe ja saad sobiva nagu kaardipakist välja tõmmata.

Rahatasku on ülimalt kerge ja kaetud pehme nahaga. Valida saab paljude värvide vahel Eksteri äsja juuni alguses avatud veebilehel.

Träkker - ja sa ei lahku oma rahakotist kunagi

Kus on siis nutikus - peale selle, et nutikaid pangakaarte oskab see rahakott varjestada?

Nutikus tuleb ühe teise Eksteri tootega. Tegemist on päikesepaneeliga krediitkaardi suuruse seadmega - träkkeriga, mille saab pista oma rahakoti krediitkaarditaskusse, sest seadme mõõtmed ongi tavalise pangakaardi suurused, ainult veidi paksem on korpus.

Päikesepaneel tähendab, et laadimiseks pole USB pesa ja laadijat vaja - pane vaid kaart päikese kätte ja kolme tunniga on aku täis. Sellest jätkub tööks kuni kaheks kuuks.

Träkkeri jaoks ongi vaja eraldi äppi. See töötab Chipolo võrgus, kus kasutajad saavad oma erinevaid asju Chipolo Tag´idega jälgida ja taga otsida. Tegemist on ülemaailmse võrguga - kui näiteks pillasid oma rahakoti käidavas kohas ja mõni teine Chipolo kasutaja selle Bluetoothi levialas möödub, siis saadetakse kohe Tag´i omanikule teade koos asukohaga, kus rahakotti on viimati "nähtud". Nii saad oma kadunud asjad kiiresti üles leida nn Crowd GPS-iga - rahvamasside GPS-iga. Lisaks võid oma rahakotile helistada. Bluetoothi leviala on pisut laiem, kui tavaliselt - kuni 60 meetrit.

"Helistada" saab nii oma Tag´iga telefonile, et see üles leida kui vastupidi - telefonilt Tag´ile. Mobiilis on näha Tag´i viimane asukoht kaardil.

Tracker Card´i tagaküljel on QR kood, kui seda pildistad, viiaksegi Chipolo lehele, kust omakorda viiakse äpi allalaadimise lehele. Tõmba see alla ja installi. Samuti on see kood vajalik siis, kui keegi leiab sinu asja, aga pole Chiplo kasutaja. Tracker Card´i tagaküljel on kiri, et kui leiad, skänni QR või sisesta Chiplo lehel allpool näha olev number.

Tracker cardi esimest korda kasutama hakates tuleb end võrgu kasutajaks registreerida, millega hakkad aitama ka teiste asju leida, kui need satuvad sinu mobiili Bluetoothi levialasse. Oma Eksteri liidad mobiiliga ja ongi valmis.

Leviala välitest näitas, et otsenähtavusega lagedal maastikul kadus levi umbes 40-45 meetriga. Kui aga kaart oli näiteks majas, aga proovisid seda õues träkkida, siis õnnestus see kuni 25 meetri kauguselt. Seega tõesti oluliselt rohkem, kui me Bluetoothiga muidu oleme harjunud, aga ka mitte 60 meetrit, nagu tehnilistes andmetes kirjas.

Lisaks Eksteri kaardile võid muidugi ka veel rohkem Chiplo kiipe muretseda, näiteks võtmehoidja külge, laste koolikotti, autosse, koera ja kassi kaela - ikka selleks, et kõiki neid asju träkkida. Paraku tuleb üles leidmisel loota sellele, et kadumiskohast möödub mõni Chiplo kasutaja, mis on selle träkkimismeetodi suurim miinus. Samas suurim pluss on ülipikk aku tööaeg - kuu jooksul ehk lõpuks keegi ikka mööda läheb ja saad oma kiibi asukoha teada.

Kui aga rahakott "jalutama" läheb, võib see kuu aega tähendada, et raha ja selle näppajad on ammu teadmata suunas lahkunud.

PLUSSID

+ Rahakott on väga mugav ja kompaktne, kerge kaasas kanda

+ Väga hea krediitkaardihoidja lahendus: viis kaarti on tihedalt metallvutlaris, mis on häkkimiskindel raadiovõrkudest

+ Ka sularaha saab hädapärast kaasas hoida, kuid ainult paberkupüüridena

+ Eksteri Tracker Card mahub krediitkaarditaskusse ja seda on lihtne kaasas hoida

+ Tracker Card on päikesepaneeliga laetav, peaasi, et valguse käes on ja aku kestab kaua

MIINUSED

- Rahakotti mahub siiski liiga vähe kaarte, kui kasutad neid üle kümne

- Münte pole kuhugi panna

- Ekster Tracker Card kasutab navigatsiooniks teiste kasutajate telefone, seega sõltub nende levialasse sattumisest

TEHNILISED ANDMED

Eksteri rahakott Parliament ja träkker Tracking Card

Hind: Parliament 70 eurot, Tracker Card 43,5 eurot

Parliament mahutab: kuni 10+ kaarti

Mõõtmed: 1,1 x 10,5 x 6,5 cm

Träkkimine: Tracker Card töötab Chipolo tehnoloogiaga, mobiiliäpp on ühilduv iOS 9 / Android 4.4 ja uuematega

Leviala: ülemaailmne Lost & Found platvorm, QR koodiga saab teatada kadunud eseme leiust. Kuni 60 meetrit BLE 4.0-ga.

Aku: päikesepatareiga laetav, 3 tundi laadimist annab 2-3 kuud tööaega

Otsimine: helistada saab träkkerilt levialas olevale mobiilile või vastupidi

Hääljuhtimine: toetab Google Assistant´i, Alexat ja Siri