Euroopa parimaks nutitelefoniks valiti Huawei "kolmesilmaline"

Euroopa Pildi- ja Helitehnika Assotsiatsioon ehk EISA valis parimaid tooteid erinevates tooteklassides ning 2018.–2019. aasta parimaks nutitelefoniks märtsis välja tulnud Huawei tippmudeli P20 Pro, mille esitlusel ka Arvutimaailm käis.

EISA žürii sõnul valiti Huawei P20 Pro 2018.-2019. aasta parimaks nutitelefoniks sellepärast, et see on kõige arenenum, innovatiivsem ja tehnoloogiliselt parim nutitelefon läbi aegade. Huaweid tõsteti esile ka selle tõttu, et ettevõte pühendub oma seadmete arenduses kvaliteedile, disainile ja jõudlusele.

Huawei P20 Pro on EISA sõnul trendilooja mobiilse fotograafia valdkonnas ning sellel on suurepärane riistvara, optika ja viimistluse võidukombinatsioon.

Jääb üle nõustuda, sest kirjutasime kevadel P20 Pro uskumatust võimest hämaras tippteravaid pilte teha.

Assotsiatsioon on Huaweid ära märkinud ka kuuel eelmisel aastal.

„Meie jaoks on kõige olulisem tunnustus see, et saame luua tooteid, mis annavad tarbijale võimaluse nutitelefoni abil fotograafiast rõõmu tunda. Huawei P20 Pro pakub kasutajale suurel hulgal fotofunktsioone, mis võimaldavad mugavalt koguda ja jagada enda jaoks olulisi hetki,“ kommenteeris P20 Pro edu Huawei tarbijasuuna üks juhtidest Li Changzhu.

Huawei P20 Pro on tuntud Leica kolmikkaamera poolest, mida iseloomustab suurim pikslite arv tänaste nutitelefonikaamerate seas. Lisaks kolmekordsele optilisele suumile ja viiekordsele hübriidsuumile on telefonil veel mitmeid innovaatilisi fotofunktsioone, nagu Huawei AIS tehisintellektil põhinev pildistabilisaator.

EISA-l on 55 liiget 27st riigist ning see on moodustatud professionaalsetest tarbeelektroonikale keskendunud meediaväljaannetest. Iga väljaanne annab oma panuse ühte või rohkemasse EISA ekspertgruppi – fotograafia, mobiilsed seadmed, Hi-Fi, kodukino audio, kodukino ekraan ja video ning autosisene elektroonika. Igal aastal esitab EISA nimekirja toodetest, mida ekspertgrupid peavad oma valdkonnas silmapaistvaks. Seejärel esitatakse need EISA üldkoosolekul, kus liikmed saavad pärast põhjalikku kaalumist valida iga kategooria võitja.

Ametlikult saab Huawei parima nutitelefoni tunnustuse kätte 31. augustil Berliinis IFA tehnoloogiamessil toimuval EISA auhinnatseremoonial.