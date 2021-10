Facebook muutis oma nime: uus nimi on Meta

Äsja alanud Facebooki üritus Facebook Connect algas ettevõtte asutaja ja tegevjuhi Mark Zuckerbergi videokõnega, milles ta andis ettekande lõpus teada Facebooki suurest nimemuutusest. Uueks nimeks saab Meta ja uus logo on näha ülaloleval ekraanipildil Zuckerbergi esinemisest.

Facebook ei kirjelda enam kõike, millega ettevõte praegu tegeleb, põhjendas Zuckerberg.

Kuigi Facebooki praegu sisse logides on kõik endine, on Facebooki About ehk "firmast" lehel juba Meta logo üleval ning domeen meta.com kuulub ka ettevõttele:

Meta pole muidugi teab mis SEO sõbralik nimi (ehk otsingumootoris hästi esile tulev), kuid ettevõte peab ennast niigi nn Metaverse´iks ja seega pole ilmselt põhjust Metat pikalt taga otsima hakata. ta vaatab niigi igalt poolt vastu.

Kui kaua me veel vanast harjumusest seda sotsiaalvõrku Facebookiks nimetaksime? Ilmselt üsna kaua. Isegi Circle K kohta ju ütlevad endiselt paljud vanast harjumusest "Statoil".

Facebooki bränd sai nädalaid tagasi USAs väga negatiivse tähelepanu osaliseks, kui lekkinud siseinfo paljastas Facebooki ja Instagrami sotsiaalvõrgu halva mõju teismelistele ja eriti just tüdrukutele. Facebooki algoritme on kahtlustatud ka valimistulemuste (tahtmatus) mõjutamises, oma "kõlakodade" äärmuslike arvamuste võimendamises ning valeinfo levimise toetamises. Samuti on USA-s arutatud, kas sotsiaalvõrk pole mitte liiga monopoolses seisundis ning kas oleks vaja nõuda ettevõtte tükeldamist.

Kui Google kuulutas välja oma uue nime Alphabet, siis tegelikult kasutajate jaoks midagi ei muutunudki - Google´i otsingumootor ja teenused jäid endiselt Google´iks. Ettevõte kui katusorganisatsioon vaid sai uue nime.

Kuna uudis on üsna värske, siis pole kaugeltki välistatud, et ka Facebook sotsiaalvõrguna jääb senise brändiga alles, muutub vaid katusorganisatsioon, mis haldab Facebooki, Instagrami, Whatsappi, Messengeri ja Oculust. Samas arvavad turunduseksperdid, et nimemuutus on ikkagi negatiivsest kuvandist vabanemiseks. Aga eks lähinädalad toovad selguse.

Vaata Mark Zuckerbergi ettekannet siit: