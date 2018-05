Pokemonide jahtimise asemel saab nüüd liitreaalsuses mobiiliga kohtinguid taga ajada

Kui mõned aastad tagasi käidi nina mobiilis ringi, et liitreaalsuses Pokemoni virtuaalelukaid kinni püüda, siis nüüd ei pea enam virtuaalsete olendite jahtimisega piirduma. Uus kohtinguäpp Flirtar muudab deitimise mänguliseks ning kaaslase leiab Pokemon Go mängule sarnaselt mobiiliga otsides. „Seda õiget“ saab telefoni abil otse tänavalt leida.

Tutvumisäpp Flirtar töötab nii, et suunad telefon tänaval inimeste poole ja saad kohe teada, kas mõni neist otsib sama rakenduse kaudu omale kaaslast.

„Kui äpp leiab inimesi, kelle profiil kattub rakenduses otsitava tutvuse profiiliga, näitabki see ekraanil reaalajas ära inimese tutvumiskonto profiilipildi, nime ja vanuse,“ selgitas Tele2 tootedirektor Katrin Aron uue rakenduse loogikat.

Edasiseks suhtluseks on võimalik Tinderiga sarnaselt märkida leitud sihtmärgile meeldimine ning vastumeeldivuse korral saab alustada vestlust veebikeskkonnas. Samas märgivad äppi loojad, et eesmärk on inimesi julgustada üha enam alustama suhtlust hoopis otse tänaval.

Äpp iseenesest on lihtne. Selle saab tõmmata alla kas App Store’ist või Google Play’st ning märkida kohtinguäppidele omaselt ära, keda täpsemalt otsitakse. „See on nagu moodne kohtamismäng, kus tuleb vaid minna tänavale ning asuda jahile,“ rääkis Aron. „Pikachu ja Poke Balli asemel on eesmärk leida üksikuid südameid.“

Flirtar on olnud turul alles mõned kuud, kuid selle kasutajate hulk on pidevalt kasvav. „Tõenäoliselt Eestis see äpp veel plahvatuslikku populaarsust ei saavuta,“ märkis Aron. „Soovi korral võib seda kohtinguvõimalust katsetada suvepuhkuse ajal aga mõnes maailma suurlinnas, kus kasutajate arv suurem.“

Kõige enam kasutajaid pidi äppi loojate sõnul olema hetkel Londonis.

Ühest küljest on uus äpp võimalus inimest kohe päriselus näha ning jääb ära profiilipiltidega trikitamine, propageerides otsesuhtlust inimeste vahel. Samas eeldab äppi kasutamine, et inimene lubab enda kohta kasutada üsna detailseid andmeid: reaalaajas asukoht, nimi, vanus.

Nii see käib: