Huawei FreeBuds 4i - head TWS klapid, aga mitte päris topelthead

Alles oli meil odavate TWS ehk True Wireless Stereo kõrvaklappide test, nüüd on aga kõrvas kraad kallimad Huawei uhiuued Freebuds 4i klapid. Need on nii umbes poole kallimad kui vähetuntud tootjate seast suures testis valitud parimad. Kas ka poole paremad?

Huawei Freebuds 4i välimus on natuke muutunud, kuju on natuke ergonoomilisem, klappe saab kapslist natuke kergemini välja. Airpodsidega siiski päris segi ei aja. Karp on küll mõnus ovaalne ja munajas, aga klapid ise sellised üsna traditsioonilise kujuga. Mida siin tegelikult ikka erilist välja mõelda - ilmselgelt tootjad katsetavad erinevate vormidega inimese kõrvakuju 3D mudeleid ja sobitavad sellele vastavaks ka juhtmevabade kõrvasiseste klappide kuju. Mikrofoni ja akuga varustatud ning kõrvast välja ulatuva "varre" osas saab ehk ainult natuke rohkem fantaasial ja kunstimeelel lennata lasta. Selles osas on igati OK soliidsed voolujoonelised klapid, millel välispind puutetundlik.

Kõrvas istumine on üsna normaalne, vahetatavate kolme mõõtu silikoon-otsikutega saab seda veel täpsemini kohendada enda jaoks.

Klapid püsivad magnetiga päris hästi kapslis ja ei kuku niisama välja. Samas on väljavõtmine piisavalt lihtne, saab kergelt küüned kumera kujuga korpusele taha ajada ja laadimiskapslist kätte ilma suurema vaevata.

Juhend soovitab Huawei AI Life äpi alla laadida, et klappe põhjalikumalt juhtida. Google Play poes on selline äpp tõesti olemas, kuid ühendatavate mudelite valikus puuduvad Freebuds 4i klapid. Uusimad, mis sealt leiab, on Freebuds 3i. Huawei Eesti esindusest öeldi, et äpp uueneb seal siiski 19. aprilliks, siis on ka Google Playst alla laadides kõik korras.

Muus osas aga klapid ühenduvad telefoniga ilusti, kui traditsiooniliselt üle Bluetoothi paaritada.

Viimasel ajal on Huawei äppidel olnud mõnikord Google Plays enam mitte nii tihti uuenevad äpid, sellepärast saab AI Life´i ka Huawei enda äpipoest AppGallery alla laadida ja tõesti, seal on värskeim versioon. Klapid on juba nimekirjas olemas ja äpp näitab mõlema kuulari aku laetust ning laadimiskapsli laetust protsentides.

Lisaks saab äpist mürasummutust sisse-välja lülitada ning Awareness režiimi ehk mikrofoniga ümbruse võimendamist sisse lülitada.

Ekvalaiserit ei ole.

Kõrvaklappide heli on tõesti parem, kui kolmekümne-eurostel klappidel, kuid vaid pisut. Kui panna kohe peale seda pähe üle kõrva suured klapid, siis saab aru, et vahe on suur just basside ja selguse osas suurte klappide kasuks. Seega kuigi kasutusel on suured 10 mm kuularielemendid, ei saa nendega veel suurte klappide basside ja detailide tasemele. Aga bass on muidugi parem, kui poole odavamatel klappidel. Aga kas just poole parem?

Samas ei muuda Freebudside aktiivne mürasummutus eriti muusika kvaliteeti ja tämbrit, kõik jääb üsna samaks. Awareness peaks läbi laskma väliseid helisid, aga kui kuulad muusikat, on sellest vähe kasu. Muusika tuleks pausile panna, et Awareness aitaks ümbruses olijaid paremini kuulda. Igatahes on see mugav omadus kiiresti lülituda välistele helidele ilma klappe kõrvast kiskumata. Kui aga puutetundlikelt pindadelt klappe juhtida (kõne vastuvõtmine, lugude paus, mürasummutuse lülitamine), siis kipuvad vajutades klapid asendit muutma ja pärast kergemini kõrvast välja libisema. Kui need aga kohe alguses kõrva korralikult nagu kruvid keerata, siis püsivad hästi ka väikese sörgiga. Mõistlikum on siis neid väga õrnalt puudutades juhtida ning üsna õrnale vajutusele need puutepinnad ka reageerivad.

Kõnekvaliteet pole just suurem asi, helivaljus on väga hea, aga hääl on plastmassine. Kui pole just soovi helikvaliteeti nautida, siis saab muidugi asjad aetud, kõne on arusaadav ja tundub, et teisel poolel, kes sind kuulab, on ka taustahelide-vaba heli. Mürasummutus mikrofonides mingil määral siiski taustahääli kõrvaldab. Üsna hästi kõrvaldatakse isegi õues mikrofoni puhuv tuul.

Akud kestavad ühe laadimisega 10 tundi. Seda on palju. Kapsel annab veel juurde üle poole, nii et kokku saab kuulata 22 tundi muusikat. Kiirlaadimisega täitub aku 10 minutiga piisavalt, et neli tundi mängida.

Kas need klapid on poole paremad kui poole odavamad klapid?

Kõne- ja muusika kvaliteedi kohapealt ei saa seda öelda. Jah, need on kindlasti paremad kui suur osa TWS klappe. Paremad ka kõigist 30-eurostest ja odavamatest. Siiski mitte poole paremad.

Kuid siia tuleb lisada üks oluline omadus, mis neid klappe väärtustab - mürasummutus. Õues ja ka kodus keset segajaid tööd tehes on pisikestest klappidest palju rohkem abi, kui mürasummutus sisse lülitada. Kui aga lähed õue jooksma, on mugav Awareness-režiim, mis näiteks linnamüra läbi laseb ja niimoodi ohutuma liiklemise tagab. Koos nende lisavõimalustega on 69 euro eest klappe küll ja need võivad isegi kandadele astuda mõnedele kolmekohalise hinnasildiga sama kategooria komplektile.

PLUSSID

+ mürasummutus (ka kõne vastuvõtul) ja läbipaistev Awareness režiim

+ pikk aku tööiga

+ istuvad kõrvas mugavalt

MIINUSED

- kõne helikvaliteet on keskpärane

- basse vähevõitu

- mobiiliäpp Google Playst ei tööta (ja puudub ekvalaiser)

TEHNILISED ANDMED

TWS kõrvaklapid Huawei freebuds 4i

Hind: 69 eurot

Aku: kuularil 55 mAh, kapslil 215 mAh, kuularil muusika aeg 10 tundi mürasummutuseta, 7,5 tundi mürasummutusega, kapsliga koos kuulamisaeg 22 tundi

Laadimine: USB-C (laadijat pole komplektis)

Mürasummutus: aktiivne (ANC)

Juhtimine: puutetundlik ja mobiiliäpist (AI Life)

Ühendus: Bluetooth v. 5.2

Värvivalik: punane, valge, must

Kuulari kaal: 5,5 g

Kapsli kaal: 36,5 g