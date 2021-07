GSMA mobiilikongressil Barcelonas kuulutati välja mobiilivaldkonna parimad

Sel nädalal erakorraliselt suvel traditsiooniliselt Barcelonas toimunud mobiilikongress Mobile World Congress 2021 sai pandeemia tingimustes erakorraliste turvameetmetega siiski ka kohapeal toimuda ning selle käigus valiti iga-aastased mobiilivaldkonna parimad ehk GLOMO auhinnad.

Arvutimaailm küll Barcelonasse ei jõudnud, kuid kutse oli olemas. Asjaajamine sai läbi viimasel hetkel, nii et pileteid ja majutust polnud enam aega tellida. Üritusele sai spetsiaalse kutsega, mis tuli piiril ette näidata, samuti pidid kõik, ka vaktsineeritud tegema koroonatesti. Kohapeal võis ringi liikuda spetsiaalse mobiiliäpiga, mis kontrollis pidevalt, kas oled nakkusohtlik (põhiliselt küll PCR testi kehtivusaega jälgides) ning kas oled akrediteeritud. Kaelakaarte sel aastal ei kasutatud. Inimeste äratundmine oli ka kindlasti raskendatud, sest üritustel tuli hoida distantsi ja kasutada maski - mitte seda tavalist "helesinist meditsiinilist", vaid kraad tõhusamat, FFP2 taseme respiraatorit (ilma klapita).

Külastajate ja osalejate statistikat pole veel avaldatud, kuid eelmisel aastal oli nende arv ümmargune null (üritus jäi ära). 2019. aastal osales 2400 eksponenti ja ligi 109 000 külastajat. See on olnud maailma suurim mobiilivaldkonna kokkutulek.

GLOMO - globaalsed mobiiliauhinnad 2021

GSAM korraldatud Mobile World Congressi lõpetab auhinnagala - nii a seekord, üritus toimus nii kohapeal kui virtuaalselt ehk nagu nüüd nimetatakse - hübriidüritusena.

Ülekannet saab jälgida järelvaatamisega LinkedIn-ist (2 tundi), allpool on ka ülevaade žürii poolt Youtube´is.

GLOMO auhindu tunnustatakse kui mobiilsidetööstuse kõige soliidsemat tunnustust ning parimad valivad välja sõltumatud eksperdid, analüütikud, ajakirjanikud, akadeemikud ja mobiilsideoperaatorite esindajad.

Sel aastal kuulutati välja veel lisaks ajastukohane uus auhind "Parim innovatsioon COVID-19 pandeemiale reageerimiseks ja sellest taastumiseks", mis lisati silmapaistvate saavutuste kategooriasse.

Muidugi valiti välja ka selle aasta parim nutitelefon.

Kes võitsid?

Mobiilitehnoloogia kategooria

CTO’s Choice Award

Rakuten Mobile sai auhinna 5G OpenRAN on Kubernetes lahenduse eest

Parim mobiilivõrgu infrastruktuur

Huawei - BladeAAU seeria

Parim mobiilitehnoloogia läbimurre

Rakuten Mobile - 5G OpenRAN on Kubernetes

Parim võrgutarkvara läbimurre

Telenor koos partneritega mitme partneriga 5G Standalone lahenduse eest

Parim mobiilivõrgu ja tarkvara läbimurdelahendus (alla $10M aastatuluga ettevõtete seas)

BroadForward - 4G-5G hübriid-tuumikvõrgulahenduse eest maailma esimese ühendatud signaalimislahendusega

Parim mobiilise autentimise ja turvalisuse lahendus

ZARIOT - globaalse SIM lahendusega koos pilvepõhise kaitsega

5G valdkonna partneriauhind

Lõuna-Korea Teadus- ja IKT ministeerium, SK Telecom, KT ja LG Uplus lahenduse 5G Korea eest regionaalse innovatsiooni edendamiseks

Industry X kategooria

parim mobiilioperaatori teenus klientidele

Telenor Digital - lahenduse eest ‘Millom – Engage with customers where they spend time’

Parim mobiiliinnovatsioon ühendatud majanduses

Hiina lõuna elektrivõrgud 5G+Smart Grid lahenduse eest

Parim inimeste ühendamise mobiilinnovatsiooni lahendus

Fjord ja The Scott-Morgan Foundation - ‘Verbal Spontaneity – Personality Retention’

Parim mobiiliinnovatsioon Connected Living lahenduste seas

VisualCamp - SeeSo, tehisintellekti põhine silmade jälgimise SDK

Seadmete kategooria

Parim nutitelefon

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Oluliselt valdkonda muutva muutva seadme auhind

ARM mobiiliprotsessori arendamise eest

Parim ühendatud kliendiseade

Vodafone Smart Tech - seadme Curve eest (nutikas GPS träkker)

Tech 4 Good kategooria

Parim mobiiliinnovatsioon arenevatele turgudele

Huawei - RuralStar Pro ühenduslahenduse eest

Parim mobiiliinnovatsioon hädaabi ja humanitaarabi olukordadeks

IrisGuard UK Ltd - koroonakindla kontaktivaba mobiilse makse eest abivajajatele

Parim mobiiliinnovatsioon ligipääsetavuse lahenduste seas

SK Telecom, Google ja Cultural Heritage Administration - 5G MEC-põhise tehisreaalsustuuri teenuse ‘Changdeok ARirang’ eest

parim mobiilinnovatsioon kliimalahenduste seas

KT - AirMap´i platvormi eest

ÜRO säästva arengu lahenduse parim mobiililahendus

Rainforest Connection (RFCx) & Huawei - Nature Guardian projekti eest

Silmapaistva saavutuse kategooria

Mobiilitööstusele antud silmapaistva panuse eest

Fred Hillebrand

Mitmekesisuse ja tehnoloogia auhind

TIM Brasil

Parim innovatsioon COVID-19 pandeemiale reageerimiseks ja sellest taastumiseks

China-Japan Friendship Hospital ja Huawei - COVID-19 5G telemeditsiini lahenduse eest

Vaata ülevaadet auhindade valimisest: