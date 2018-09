Samsungil on nüüd ka kolme tagakaameraga telefon Galaxy A7

Samsung toob sel sügisel turule uue liikme oma keskklassi Galaxy A seeriasse – Galaxy A7. Selle seadme tagaküljel on kolme kaamera süsteem, mis lubab teha lainurkpilte ja ka udustatud taustaga nn bokeh-fotosid.

“Uue A7 põhiliseks uuenduseks on loomulikult kaamerad, mida on tagaküljel lausa kolm. Kaamerasüsteem saab seeläbi teha erinevat tüüpi fotosid ning kasutajatel on lai valik erinevate stiilide vahel. Samuti on telefonil võimekas 24-megapiksline esikaamera, mis lubab pildil oleva inimeste tausta Live Focus funktsiooni kasutades udustada ka selfidel,” rääkis Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Telefoni taga on kolm eri tüüpi kaamerat. Esmalt 120-kraadine lainurkkaamera, mis sobib hästi fotode jaoks, kus pildile peab jääma võimalikult palju, näiteks grupifotod või loodusfotod. Teiseks 24-megapiksline tavakaamera ja 5-megapiksline sügavuskaamera, mille koostöös saab teha kvaliteetseid pilte ja kasutada Live Focus funktsiooni, mis muudab pildil oleva inimese tausta uduseks ja tekitab bokeh efekti.

„24-megapiksline tavakaamera on hea ka madalates valgusoludes pildistamiseks. Seda põhjusel, et kaamera ühendab hämaras neli pikslit kokku üheks, mille tulemusel luuakse tarkvara abiga teravam ja kvaliteetsem foto,“ selgitas Aasma. Teravaid pilte saab teha ka telefoni esikaameraga, mis on samuti 24-megapiksline. Esikaameraga saab kasutada Selfie Focus funktsiooni. See on sarnane Live Focus lahendusele, mis muudab pildil oleva inimese tausta uduseks.

Lisaks on kaamera varustatud kaadrioptimeerijaga (Scene Optimizer). Tegu on Samsungi suvise lipulaeva Galaxy Note9 juurest tuntud lahendusega, mis tuvastab tehisintellekti abil pildil oleva objekti ning muudab kaamerasätteid ja värve vastavalt. „Näiteks toitu pildistades saab kaamera aru, et tegemist on söögipoolisega ning kaamerasätted pannakse paika sellele vastavalt,“ ütles Aasma.

Lisaks kaamerale on telefonil 6-tolline FHD+ resolutsiooniga Super AMOLED ekraan, 3300 mAh aku, kuni 6 gigabaiti muutmälu, seadme küljel asuv sõrmejäljelugeja ja Samsungi seadmetele omane klaasist disain.

Samsung Galaxy A7 jõuab müügile sügisel ning seda neljas värvilahenduses – Sinine, Must ja Kuldne.

