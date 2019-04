Samsung tutvustas Galaxy A80 telefoni, mille tagakaamera keerab end ümber esikaameraks

Samsung tutvustas täna ettevõtte uusi A-seeria telefone, mille tippmudeliks on Galaxy A80. Seadme teeb eriliseks selle kaamerasüsteem. Esikaameraid telefonil ei ole ning selfide tegemiseks tõuseb seadme tagakaamera automaatselt üles ning keerab end kasutaja poole.

„Selline uuenduslik kaamerasüsteem lubab teha kaht asja. Esiteks, kuna seadme esiküljel kaameraid ei ole, siis on esikülg kaetud maksimaalselt vaid ekraaniga, seega näiteks videote vaatamine on võimalikult mugav. Teiseks on telefoniga võimalik teha eriti hea kvaliteediga selfisid, sest telefon kasutab kõikide fotode tegemiseks sama kaamerasüsteemi,“ selgitas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.

Lisaks on kaamerasüsteemiga võimalik teha erinevas stiilis selfisid ja fotosid, kuna kaameraid on telefonil kolm – 48-megapiksline põhikaamera eriti teravate fotode jaoks, 3D-sügavuskaamera parema bokeh ehk uduse tausta efekti tekitamiseks ja ülilainurkkaamera, mis sobib hästi näiteks grupifotode tegemiseks.

„Selline telefon sobib hästi neile, kes tahavad proovida kõige uuemaid ja huvitavamaid tehnoloogiaid, mida tootjad pakuvad. Eriti hästi sobib telefon ka tõelistele selfihuvilistele, kuna 48-megapikslise kaameraga saavad pildid olema üliteravad,“ selgitas Aasma.



Samuti on seadme kaamerasüsteem varustatud mitmete kaamerafunktsioonidega, mida Samsung on juba varem tutvustanud. Näiteks Scene Optimizer, mis kohandab pildisätteid vastavalt sellele, millest kasutaja fotot teeb ning Flaw Detection, mis saab automaatselt aru, kui tehtud pilt oli udune, või kui mõni pildil olev inimene hoidis foto ajal silmi kinni.

Esiküljel on telefonil seega kaameravaba 6,7-tolline FHD+ Super AMOLED ekraan ja Dolby Atmos tugi, et videote vaatamine või muusika kuulamine oleks parima võimaliku kvaliteediga. Aku mahutavus on Galaxy A80 telefonil 3700 mAh, mis toetab ka Samsungi uut Super-Fast Charging kiirlaadimistehnoloogiat, millega saab laadida akust 55% täis vaid poole tunniga. Sõrmejäljelugeja asetseb A80 telefonil ekraani all.

Turvalisuse poolest kaitseb telefoni jätkuvalt Samsung Knox turvasüsteem, mis lubab telefonis olevaid andmeid krüpteerituna hoida ja teostab telefoni sisselülitamisel operatsioonisüsteemile autentsuskontrolli tagamaks, et telefoni on paigaldatud õige tarkvara.

Uus Galaxy A80 tuleb müügile kahes värvis – Kuldne ja Must. Telefon jõuab Eestis poodidesse juunis.

Uus A-seeria

Lisaks A80 telefonile tutvustas Samsung ka teisi A-seeria mudeleid. Kogu seerias on kokku kuus uut telefoni. Eestis jõuavad neist müügile kõik ehk A10, A20e, A30, A50, A70 ja A80. Seadmete põhiliseks erinevuseks A80-ga on kaamerasüsteem. Kõik mudelid peale A80 on jätkuvalt varustatud esikaameraga, milleks on ekraani ülaosas väike sisselõige. Antud ekraane nimetab Samsung kas Infinity-V või Infinity-U ekraaniks, sõltuvalt sellest, mis kujuga on sisselõige.

Samuti on seadmetel mõned erinevused sõrmejäljelugeja paiknemise ja aku mahutavuse osas. Mudelitel A10-st kuni A40-ni on sõrmejäljelugeja seadme tagaküljel, teistel ekraani all.

Uued Galaxy A40 ja A50 (Must, Valge, Sinine ja Korallroosa) telefonid on Eestis müügil juba praegu. Galaxy A70, A20e (Must, Valge, Sinine ja Korallroosa) ja A10 (Must, Sinine, Punane ja Korallroosa) jõuavad poodidesse maikuus.

Tehnilised andmed: