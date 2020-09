Pikk märkmetelefoni test: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Baltimaades eeltelliti uue Galaxy Note20 seeriast 81% juhtudel võimsam Ultra mudel, Arvutimaailm võttis ka testida selle võimsaima Samsungi tipptelefoni ja seega polegi me jälle mõnda vähepopulaarset eliit-telefoni testimas, mida keegi ei osta, vaid vastupidi. Näha on, et inimesed eelistavad Note seeriat valides kõige võimsamat ja suuremat telefoni. Puutepliiatsiga mudeli juures ongi suurem AMOLED ekraan oluline. 56% eeltellijatest valisid pronksikarva värvilahenduse ja just see mudel oli ka meil testis.

Galaxy Note20 Ultral on suurem, 6,9-tolline WQHD+ resolutsiooniga ja 120 Hz värskendussagedusega Dynamic AMOLED ekraan. Galaxy Note20 mudelil on pisut väiksem 6,7-tolline FHD+ ja 60 Hz värskendussagedusega ekraan. Tagaküljel on telefonil päris kõrge kaameraplokk, mis jääb telefoni lauale asetades seda üleval hoidma. Kui opereerid puutepliiatsiga, siis see natuke segab, sest ekraani vasakule ülemisele nurgale vajutades hakkab mobiil kõikuma.

Samas on enamusel juhtudel, kui pliiatsit kasutada vaja, telefon hoopis käes ja siis see kõrge plokk tagaküljel niiväga ei sega. Kui see kõrgendik on ohvriks toodud parema kaamera nimel, siis las olla.

Ultra tagaküljel on 108 MP põhikaamera, 12 MP ja 5x suumiga telefoto kaamera ja 12 MP ülilainurkkaamera. Lisaks eraldi lasersensor kiireks teravustamiseks.

Note20 Ultra on tõesti väga hea kaameratelefon, pildid on tippklassist ja ei jää maha DxOMarki edetabelis olevatest parimatest telefonimudelitest. Maailma parim telefon on praegu DxOMarki andmetel Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy Note20 Ultra on alles 7. kohal. Sellest eespool on ainult Hiina telefonid. Kui võrrelda eespool oleva Huawei P40 Pro-ga, mis oli ka vahepeal maailma parim kaameratelefon, siis Samsungi pildid on natuke neoonsemate ja erksamate värvidega ning ülisuur suum tehisintellekti poolt veidi kahvatumaks silutud. Kuid tegelikult pole pildikvaliteedil väga suuri erinevusi, Note20 Ultra teeb väga häid pilte igas olukorras.

Siin mõned näited.



(klõpsa siin originaali vaatamiseks)

Teeme sellest samast Berliini riigipäevahoonest 50x suurenduse.

(klõpsa originaali vaatamiseks)

Vaata ka hämaras saalis tehtud pildi originaali siit.

Siin on üks näide vastu päikest pildistamisest. Majade fassaadid pole jäänud liiga tumedaks, pilt on dünaamiline ka ilma HDR-i sisse lülitamata.

Proovime veel suumi, mis Samsung Galaxy Note20 Ultral on üks olulisi müügiargumente. Kõigepealt tavaolukorras ja siis kuni 50x suurendusega.

Pildil Berliini kuulus teletorn. Suurendust põhja keerates pole küll kvaliteet enam "parketikõlbulik", kuid see-eest on sul telefoni näol alati kaasas võimas binokkel.

Video osas on ilmselt tegemist proffidele kõige enam meeldiva videotelefoniga. Sellel saab eraldi juhtida nii sisemisi kui välimisi mikrofone, suurendada sujuvalt sisse ka filmimise ajal, stabiliseerida OIS-iga pilti ja salvestada kuni 8K resolutsiooniga. Üliaegluubis video (960 k/s) on ka olnud Samsungi leivanumber, 120 kaadrit sekundis 8K resolutsiooniga lubab aga saada ka lihtsalt aegluubis videoid üliteravate kaadritega.

Järgmisena proovime pliiatsit. See on ka laste lemmiklisa. Pliiats asub nüüd telefoni vasakus pooles ja kui hoiad telefoni paremas käes, siis pead vasaku käega pliiatsi välja võtma, siis kätt vahetama ja paremas käes pliiatsiga edasi tegutsema. Paremakäeliste jaoks on see asendimuutus kasutamise natuke ebamugavamaks muutnud, vasakukäelised ilmselt kiidavad.

Pliiatsi ja ekraani koostöö on Note20 Ultra puhul uuel kvaliteeditasemel ja pliiats joonistab tõesti tunduvalt kiiremini, kui mistahes teisel puuteekraanil on varem kogemuseks olnud. Päris paberile kirjutamise kiirust veel pole saavutatud, aga tunne on üsna sellele lähedal. Pliiats on tundlik ja sellega saab ka õhus viipeid tehes telefoni juhtida. Näiteks saab pliiatsiga kiirelt õhus edasi-tagasi "sirgeldades" teha ekraanipildi.

Värvida on võimalik selle pliiatsiga ka peeneid kujundeid ekraanil väga täpselt. Väga hea telefon kunstiliste oskustega kasutajale.

GPSiga aga oli Note20 Ultral kummaline anomaalia. Reisil olles kadus mõnikord GPS-i täpsus ja see tähendas, et mingil hetkel hüppasid Google Maps ja Endomondo ühest tänavast teise. Kompass viskles ka suunda näidates neil hetkedel siia-sinna. Samal ajal teine kaasasolev telefon näitas asukohta ilusti.

Kuigi üks tarkvarauuendus oli telefonile juba tulnud, võis testtelefoni tarkvara veel toorevõitu olla. Loodetavasti GPS-i algoritme veel täiustatakse.

Probleem oli näiteks mõned päevad hiljem Tallinnas hoopis väiksem, aga päris ideaalset täpsust siiski Samsung ei näidanud. Autonavigeerimiseks on täpsus siiski piisav ja kõik väga kena, kõndides kuskil matkarajal aga võib kohati sirgel lõigul jõnkse ja kõrvalekaldeid märgata.

Klaviatuuriga esines ka üks natuke veidravõitu anomaalia. Võimalik, et ingliskeelse klaviatuuriga on kõik korras, aga kui lülituda eesti klaviatuurile, jääb paremale ekraanikumeruse peale õ täht ja hoia telefoni käes kuidas tahad, teksti käigupealt tippides või bussis loksudes kirjutades kippus ikka käsi õrnalt selle õ tähe vastu kogemata minema.

Samsung Galaxy Note20 Ultra aku on 4500 mAh. Suure ekraani ja võimsa protsessoriga seadme kohta pole seda ülearu palju. Ekstreemsemates olukordades, näiteks reisil GPS-i ja navigeerimist kasutades oli hommikuks täis laetud aku kell 14 päeval 33% täituvuse juures. Tavalise tööpäevaga venitab küll ilusti õhtusse ära, kuid ei enamat. Mõnel tavalisest aktiivsemal päeval võis koju tulles hiljem avastada, et hilisemal õhtul oli aku ikkagi tühjaks saanud. Kuid ega rohkem polegi ka Samsungi kodulehel lubatud - aku kestab ühe päeva, öeldakse selge sõnaga. Samsungi oma kiirlaadijaga saab telefon 100% täis ühe tunniga.

Ekraan on tõesti väga ere ja selge ning kui heledus käsitsi põhja keerata, siis on isegi natuke valus vaadata hämaras ruumis, aga õhtul saab vähendada sinise valguse hulka ja pilt on vähendatud sinisega ning silmasõbralik.

Jõudluse poolest on Note20 Ultra tutvustuse järgi nagu väike võimas PC. Seda saabki suurel ekraanil arvutina kasutada, kui klaviatuuri ja hiire külge ühendad. Kontoritarkvaraga saab mobiil hakkama küll, video vaatamisega mõnikord võib pilt kergelt jõnksatada, aga see on juhtmevaba ekraaniedastusega normaalne.

Testime mobiili meie tüüpiliste jõudlustestidega, et saaks võrrelda teiste mobiilidega.

Arvutimaailma läbi aegade jõudlustestide edetabelis paigutub Samsung Galaxy Note20 kaheksatuumaline kuni 3 GHz taktsagedusega protsessor toore jõudluse ehk ujukomatehete testis 1220,1 MFLOPSiga 10. kohale, Geekbenchi komplekstestiga aga kõrgele kolmandale kohale. Jõudlus on tõesti igati kohane nii 120 Hz värskendussagedusega suurele ekraanile kui uuenenud DeXiga teleriekraanil "lauaarvutina" kasutades.

Mobiil on veekindel ja metalne korpus tundub päris tugev. Internetiavarustest leidubki kinnitusi, et korpus peab vastu ka karmimale kohtlemisele.

Sõrmejälg asub ekraani sees. Selle kasutamisega probleeme polnud. Samuti töötas näotuvastus tõrgeteta - näo tuvastamisel ilmub ekraanisisese selfie-kaamera ümber helendav rõngas, mis annab teada, et tuvastus hetkel käib. Väga mugav.

Peaaegu võiks ju olla parim

Samsung Galaxy Note20 Ultra suhtes olid ootused kõrged. Tegemist on ikkagi tipptelefoniga, millel ka hind üsna kõrge. Üldiselt olidki paljud asjad, nagu näiteks kaamera ja telefoni jõudlus täiesti tipust. Ekraani kvaliteet ja S-Peniga joonistamine on ka elamus omaette.

Kuid mis juhtus vahepeal GPSiga? Ja miks ekraaniklaviatuur veidralt käitus? Need paar asja heitsid varju muidu igati laitmatule telefonile. Võimalik, et tarkvarauuenduste käigus need asjad kaovad, sest pealtnäha tundub küll, et neid vigu saaks tarkvaraga parandada. Või oli tegemist konkreetse testmudeli anomaaliaga.

Piltide osas on Samsung Galaxy Note20 Ultra kindlasti tipus olijate seas. 100x suurenduse juurest tagasi 50x suumi juurde tulles tuli Samsung maa peale. Ega üle 50x suurenduse pole enam ka binoklina telefonist palju abi, sest käes hakkab mobiil ikkagi liiga palju kõikuma, et konkreetsele sihtmärgile kaadris pihta saada. Pildid on väga suure suumi korral üsna tehislikud ja pigem saab neilt aimu, mis või kes on pildil, kui hea paraadpildi. Aga kasu on kindlasti 50x suurendusest ka binoklina väga erinevates olukordades.

Jõudluse poolest võiks Samsungi tippmudel olla juba ka arvutiasendajaks näiteks reisil olles kuskil hotelliteleka taga või koosolekuruumis. Riistvara jooksutab Androidiäppe piisavalt kiiresti ka suurel ekraanil. Aga see pole ilmselt mitte kellegi jaoks veel igapäevane vajadus. Pigem ikka "hea, et on võimalus olemas" ja kui peaks vaja minema, siis töötab.

Paljud Hiina telefonid on akusäästlikkuselt juba nii kaugele läinud, et ükskõik mida sa ka päeva jooksul teeks, telefon ei saa enne hilist õhtut tühjaks või kestab veel ka järgmise päeva. Samsungiga õnnestus reisil aktiivselt kasutades ka pealelõunaks aku üsna ära kurnata. Eks see on ka väike kompromiss suure jõudluse ja aku kestvuse vahel. Igatahes tundub, et reisile minnes võiks igaks juhuks akupanga ühes võtta. Samas käib laadimine väga kähku ja kuskile kümneks minutiks seinakontakti lähedale sattudes on juba osa päevast päästetud.

S-Pen ehk puutepliiats on saanud Samsungis uue kvaliteedi ja see elamus läheneb aina enam paberile kirjutamisele. Kui pliiatsit pole, siis ei tea, millest ilma jääd, aga kui oled pliiatsit juba kasutanud, siis tahaks ka teiste telefonidega sama kasutada.

PLUSSID

+ väga head kaamerad nii pildi kui video jaoks

+ hea jõudlus ja kiirus

+ väga kiire ja täpne puutepliiats

MIINUSED

- reisil olles õnnestus enne õhtut aku tühjaks saada

- puuteklaviatuuril on õ täht liiga ekraani servas, põhjustab juhuslikke vajutusi

- GPS võib mõnikord ebatäpne olla

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Hind: 1289 eurot (Telia)

Ekraan: 6,9-tolline, Dynamic AMOLED, 3080 x 1440 pikslit, 496 ppi, Corning Gorilla Glass 7 ekraaniklaas

Protsessor: Samsung Exynos 990, kaheksatuumaline (Dual-Core 2.73 GHz + Dual-Core 2.5 GHz + Quad-Core 2 GHz)

Põhimälu: 12 GB

Välkmälu: 256 GB

Operatsioonisüsteem: Android 10

Kaamerad: taga põhikaamera 108 MP, + 12 MP + 12 MP (laserfookusega), kuni 50x hübriidsuurendus, kuni 5x optiline suurendus; eesmine kaamera 10 MP; videosalvestus kuni 7680 x 4320 pikslit

SIM-kaardid: kaks, Nano SIM + eSIM (Pull/Push)

Aku mahtuvus: 4500 mAh

Vee- ja tolmukindlus: jah, IP68

Sõrmejäljelugeja: jah, ekraanialune

Töösagedused: 4G - 700 / 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 MHz; 3G - 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz; GSM - 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Mobiilse andmeside kiirus: 2 Gbit/s alla, 200 Mbit/s üles

GPS: jah

Bluetooth: versioon 5

WLAN (WiFi): 802.11g/n/ac/ax, WiFi Direct

NFC (lähiväljaside): jah