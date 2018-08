Uuringufirma: Samsung Galaxy Note9 on võimas, kuid liiga sarnane Galaxy Note8-le

Samsung tutvustas eile maailmale uut Note-seeria äritelefoni Galaxy Note9, mis sarnaselt eelmistele Note seeria telefonidele on tippklassi näitajatega. Aku on senisest suurem ning mälumaht samuti. Uuenes S Pen pliiats. Uuringufirma GlobalData kommentaarist aga selgub, et uus on vanemale mudelile liiga sarnane ja väga suurt edu nad sellepärast uuele ei ennustaks.

Peale eilset Samsungi "Unpacked" tutvustusüritust, kus esitleti uut Samsungi lipulaeva, avaldas GlobalData tarbijaelektroonika platvormide ja seadmete uuringujuht Avi Greengart oma arvamuse uue toote võimaliku edu kohta:

"Uus Galaxy Note9 omab tipptasemel tehnilisi näitajaid ning palju vajalikke lisasid, sealhulgas mälumahtu, päästikuga puutepliiatsit, arvutina dokkimist monitori ja klaviatuuri külge ühe kaabliga ning suuremat aku mahtu. Note9 4000 mAh aku proovib lahendada kasutajate probleeme, et tõsisema koormuse korral i saaks aku tühjaks juba õhtul. Note9 uuendused on korduvad, mida on raske klientidele iga kord uue mudeliga müüa ja kallite seadmete erinevused eelkäijaga on väikesed. Kuigi paljud operaatorid alustavad kohe uue mobiili sooduspakkumistega, jäävad hinnad ikkagi 999 dollari kanti 128 GB versiooni eest ja see on üsna kallis."

Samsung Galaxy Note9 nutitelefon

Note-seeriale iseloomulik puutepliiats S Pen uuenes Bluetooth Low-Energy (BLE) toe võrra, mis lubab pliiatsiga kontrollida telefoni kaugelt nagu puldina. Samuti on uuendusi saanud telefoni kaamera, millele on lisatud mitmeid nutikaid tarkvaralisi funktsioone. Seade on varustatud korraliku 4000 mAh akuga, mis lubab kasutajatel telefoni terve päeva muretult kasutada.

Telefonil 6,4-tolline Super AMOLED Infinity Display ekraan, AKG seadistatud stereokõlarid Dolby Atmos ruumilise heli toega ja kuni 6 GB muutmälu. Salvestusruum algab telefonil 128 GB juurest.

Tagaküljel on kahe kaamera süsteem, millest üks kohandab objektiivi ava vastavalt välistele valgusoludele (Dual Apteture lens). Objektiivi ava saab olla kas F1.5 või F2.4 ning seda saab sättida kas manuaalselt või lasta telefonil seda automaatselt teha. Note9 taga olevad kaamerad on mõlemad 12 megapikslised ning varustatud optilise pildistabilisaatoriga. Seadme esikaamera on 8 megapiksline.

Note9 on sarnaselt Samsungi uue Tab S4 tahvelarvutiga varustatud sisseehitatud Samsung Dexiga. See tähendab, et telefoni on võimalik HDMI adapteri abil ühendada monitoriga ning kasutada telefoni justkui lauaarvutina, kuna kasutaja jaoks luuakse arvutile sarnane kasutajaliides. Varem vaja läinud spetsiaalset Dex´i alust pole enam vaja.

Samsung Galaxy Note9 tuleb Eestis müügile alates 24. augustist kahes värvilahenduses – Kesköömust (Midnight Black) ja Ookeanisinine (Ocean Blue), mis tuleb kollase S Pen pliiatsiga. Telefoni on eelmüügist võimalik soetada alates eilsest.