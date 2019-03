Rabatakse kõik ära: Samsung Galaxy S10 eelmüük ületab eelmise tippmudeli oma kahekordselt

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on Samsungi tänavusi tippklassi nutitelefone Galaxy S10+, S10 ja S10e eelmüügist ostetud kaks korda rohkem kui eelmise aasta Galaxy S9 telefone. Kõige populaarsem mudel eestlaste seas on S10+.

„On rõõm tõdeda, et inimesed on uue seadme hästi vastu võtnud. Täpsemini on pooleteise nädala jooksul kaubaks läinud 215% rohkem tipptelefone kui eelmisel aastal. Selle aasta S10 telefoni teeb eriliseks selle suurepärase värviedastuse ja eredusega Dynamic AMOLED ekraan, ekraani all paiknev ultrahelil toimiv sõrmejäljelugeja ning kaamera, mis pälvis hiljuti sõltumatult kaameratestimisportaalilt DxOMark maailma parima kaamerasüsteemi tiitli,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma

Eelmüügi tulemused kinnitavad taas juba pikemat aega turul kehtinud trendi, kus inimesed vaatavad uut nutitelefoni soetades aina kallimate ja suuremate ekraanidega seadmete poole. Nimelt on eelmüügis selgelt populaarseimaks mudeliks kõige suurem S10+, mida on eelistanud 55% uue tipptelefoni soetajatest. Väiksem S10 mudel moodustab 41% eelmüügist ning S10e 5%.

„Vaadates Baltikumi müügitulemusi mälu lõikes võib välja tuua, et ennekõike on populaarsemad just 128 GB mälumahuga mudelid, mis moodustavad kokku 84% ostetud telefonidest. Siiski leidub ka neid, kes soovivad just kõige suuremat võimalikku salvestusruumi, seega moodustavad 4% ostetud telefonidest 1 TB mäluga mudelid,“ rääkis Aasma.

Värvidest on kõige populaarsem valik must, seejärel valge ning roheline.

Galaxy S10 on Samsungi selle aasta tipptelefon, mis tähistab ühtlasi 10 aasta möödumist esimesest S-seeria seadmest. Uue telefoni disain on uuenenud ennekõike ekraani poolest, kus esikaamerad on paigutatud ekraani sees olevasse avasse.

Samsung tutvustas uusi telefone 20. veebruaril, mil algas ka seadme eelmüük. Eestis jõuab uus telefon poodidesse selle nädala reedel ehk 8. märtsil. Antud müügiandmed hõlmavad kõigi edasimüüjate statistikat Eestis ja Balti riikides.