Goliath - CNC pink igasse koju

3D printer juba on? Mobiil teeb 3D skänne? Siis oleks aeg mõelda ka koduse CNC pingi muretsemisele, sest metalli, puidu või plastmassi lõikamist tuleb ikka ette ja vahest tahaks ka laseriga graveerida. Goliath ongi selline pisike pink, mis ei askelda materjali ümber, vaid sõidab mööda seda.

Kickstarteris topiti Goliath CNC arendamiseks raha taotlejatel taskud sõna otseses kohe mõttes raha täis - küsitud tagasihoidliku 90 000 dollari asemel on praeguseks juba annetatud peaaegu miljon. Seega rahvas teab, mis neil veel puudu on ja soovib, et keegi selle lõpuks valmis teeks.

Goliath pole niisama CNC pink, mida tavalisse garaaži või elutuppa hästi ei mahutakski. See on kolme rattaga seade, mis liigub mööda tasapinda, kuid võib puurida ja saagida erinevatel sügavustel.

Goliathi tööala võib olla kaugelt suurem, kui tavalisel tööpingil - raadionavigatsiooni ja anduritega õnnestub asukoht määrata 0,1 mm täpsusega. Z-telg ehk üles-alla liikumine kalibreeritakse samuti seadme enda poolt ülitäpselt ära.

Nii teeb Goliath tööd erinevate materjalidega:

See on ka üks vähestest, kui mitte ainus CNC seade, mille saab lihtsalt käe otsas kaasa võtta ja uues kohas üles panna. Ette saab anda tavalise CAD-faili, kolm ratast juhivad seadet igas suunas ja teevad vajalikud lõiked, mis failis kirjas, spetsiaalne rataste ehitus tagab täpse igas suunas pöörlemise. Nii piisabki vaid kolmest rattast, et saavutada täielik liikuvus.

Hind 1490 dollarit on võrreldes tavaliste tööpinkidega rohkem kui suurusjärk odavam. Eks kunagi 3D printerid odavnesid samamoodi kallist tööstusseadmest kodumasinaks, et olla kättesaadavad ka tavalistele kasutajatele.