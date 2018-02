Mida eestlased Google Play keskkonnast kõige rohkem ostavad?

Google Play pakub Androidi nutitelefonide jaoks mänge, äppe, filme, raamatuid ja digitaalset sisu. Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on möödunud aastal Google Play rakenduste poes tehtud ostude hulk märgatavalt suurenenud. „Aktiivsete kasutajate hulk kasvas võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 22,5%,“ täpsustas Aron. Tema sõnul on Google Play eestlastest kasutajad 85% osas alla 50 aastased, keskmine vanus jääb 32 eluaasta juurde. „Meessoost kasutajate osakaal seejuures oli 56%, kellest omakorda 39% on tallinlased ja 8% tartlased,“ lisas Aron. Tootedirektori sõnul kulutas möödunud aastal ühes kuus klient Google Playst äppe ostes keskmiselt 11 eurot.

Aroni sõnul laevad Android-nutitelefonide kasutajad kõige usinamalt alla mänguäppe. „Android-telefone kasutab 83 protsenti nutitelefonide omanikest ning neid leidub kõige enam laste ja õpilaste seas, mis selgitab mängude suurt populaarsust Google Play poes,“ täpsustas Aron.

Kõige rohkem ostsid eestlased möödunud aastal Google Play poest järgmisi teenuseid.

One Piece Treasure Cruise on möödunud aastal enim alla laetud mäng (70+ miljonit allalaadimist). Tegu on meeldiva seiklusmänguga, kus saad endale luua piraatide meeskonna ja seigelda koos nendega ümber maailma. Kingdom Hearts χ. Tegu on Jaapani rollimängu üheksanda osana Kingdom Hearts mängude sarjas. Mängu sündmused toimuvad enam kui sada aastat tagasi, iseenda poolt kohandatud avatari silmade läbi. Avatarid võitlevad piiratud valgusega maailmas erinevate vaenlastega ja ka teiste võistkondadega. Dragon Ball Z. Jaapani animatsiooniga märulimäng, kus peategelane Goku koos oma kaaslastega kaitseb Maad erinevate röövlijõukude rünnakute eest. Mängus on vastasteks ebaloomulikud hävitamatud olendid, galaktilised kosmoselaevad ja vallutajad. Z versiooni puhul on tegu järjega Dragon Ball algsele versioonile. Fire Emblem Heroes. See on taktikaline rollimäng, kus kuni neljaliikmelised meeskonnad („Kangelased“) võitlevad erinevate vaenlastega 8x6 ruudu suurusel võrgukaardil. Seejuures erinevatel karakteritel kehtivad erinevad liikumisreeglid. Mängus kehtib ka rahaühik „orbs“, mille eest saab endale kangelasi juurde osta või oma elukvaliteeti parandada. The Alchemist Code. Taas on tegu Jaapani animatsioonidega taktikalise rollimänguga. Selles leidub hulgaliselt kvaliteetset sisu – alates intensiivsetest 3D animatsioonidest, väga efektsetest animatsiooni stiilis videoklippidest ning suurepärasest muusika ning häälefektidest.

Google Play enda üldisest statistikast saab Aroni sõnul välja tuua veel sellised põnevad faktid:

Android-telefoni omanikud saavad Google Play’s valida 2,8 miljoni ning iPhone’ide kasutajad App Store’s 2,2 miljoni erineva rakenduse vahel.