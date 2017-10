Google´i uuring: 90 protsenti 16-34-aastastest on veebis mobiilse seadmega

Kõik kolib mobiili? Nii vähemalt näitavad uuringutulemused nooremate inimeste seas, kes otsivad mobiiliga ja ajalehti loevad internetist. KANTAR TNS’i poolt Google’i tellimusel tehtud värske ülemaailmne uuring internetikasutajate käitumise kohta näitab, et eestlased otsivad teavet üha rohkem liikvel olles.

Eesti internetikasutajatest vanuserühmas 16-34 külastab umbes 90 protsenti veebi just nutitelefonist ning nende käsutuses on keskmiselt rohkem kui kolm võrguühendusega seadet. Uuringu tulemustega on võimalik lähemalt tutvuda analüütilises veebitööriistas Tarbijabaromeeter (Consumer Barometer).

Google’i Balti riikide juhi Vytautas Kubilius´e sõnul heidab uuring valgust teemadele nagu muutused seadmete ökosüsteemis, tarbijate videokasutuses ja mida tulevikus oodata tarbijatehnoloogia valdkonnast, samuti näitab uuring selgelt uut tarbija tüüpi, keda võib nimetada “onlineriks”. “Mobiilsete seadmete pealetung jätkub, mis omakorda mõjutab, kuidas inimesed üksteisega ning digitaalse maailmaga suhtlevad. Selleks, et arengutega sammu pidada, on praegu õige aeg brändidel uurida, kuidas võiksid need uued võimalused toetada tarbijaid ja ärieesmärke,” lisas Kubilius.

Uuring näitab, et 82 protsenti eestlastest kasutab internetti regulaarselt isiklikel eesmärkidel, mis ühtib identselt ka globaalse näitajaga. Kõige aktiivsemad kasutajad on uuringu andmetel 25–34-aastased ja 35–44-aastased – vastavalt 21 ja 20 protsenti kõigist internetikasutajatest. Seevastu erinevalt levinud ettekujutusest, et veebi kasutavad pigem noored, näitab uuring, et interneti kasutamise jaotumine vanuserühmiti on suhteliselt ühtlane. Internet on keskkond, mis annab igas vanuses inimestele võimaluse suhelda.

Täna on igal eestlasel keskmiselt 2,6 seadet, millega on võimalik internetti külastada. Globaalsel tasandil on see näitaja keskmiselt isegi kõrgem –2,9 seadet inimese kohta. Seevastu keskmisel 16–34-aastasel Eesti kasutajal on rohkem kui kolm võrguühendusega seadet.

Uuringust selgub ka, et eestlased otsivad teavet sageli liikvel olles. Üle 60 protsendi kõigist inimestest kasutab nutitelefoni ja üle 60 protsendi kõigist internetikasutajatest kasutab internetti just nutitelefonis (need näitajad tõusevad aasta-aastalt mitme protsendipunkti võrra). Seda näitajat suurendavad peamiselt 16–34-aastased, kelle hulgas umbes 90 protsenti internetikasutajaid külastab internetti nutitelefonis, kuid näitaja kasvab aasta-aastalt oluliselt kõigis vanuserühmades.

Üha enam eestlasi on veebis ka televiisori vaatamise ajal. Nimelt üle 60 protsendi 16–44-aastastest kasutab internetti paralleelselt telerivaatamisega.

Eesti veebikasutajatest 90 protsenti otsivad internetist peamiselt teavet, umbes 75 protsenti täidavad oma kohustusi veebis, üle 50 protsendi kasutavad internetti meelelahutuseks, üle 30 protsendi aitavad teisi inimesi neid veebi teel juhendades ja üle 15 protsendi laadivad sisu internetti. Eestlaste internetikäitumine vastab üldjoontes ülemaailmsetele suundumustele.

Vähemalt korra kuus otsib 75 protsenti eestlastest internetikasutajatest teavet toodete ja teenuste kohta, üle 70 protsendi kasutavad kaarte oma asukoha või marsruudi määramiseks ja üle 75 protsendi teevad veebioste. Kõige populaarsemad tegevused veebis on otsingumootorite kasutamine (üle 90 protsendi), sotsiaalvõrgustikud (üle 70 protsendi) ja videote vaatamine veebis (üle 80 protsendi).

KANTAR TNSi poolt Google’i tellimusel tehtud värske ülemaailmne uuring internetikasutajate käitumise kohta annab ülevaate 16-aastaste ja vanemate Eesti kasutajate internetikäitumisest rohkem kui 63 riigi kasutajate võrdluses. See näitab, milliseid internetiteenuseid, kui tihti ja millistel seadmetel eestlased kasutavad. KANTAR TNS küsitles uuringu raames vastajaid rohkem kui 63 riigist. Eestis toimus uuring 1. aprillist kuni 30. juunini 2017 individuaalse vestluse vormis, mille käigus küsitleti 1000 vastajat vanuses 16 aastat ja vanemad.