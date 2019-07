HDR filmid ja sarjad jõuavad ka mobiilidesse, sest ekraanid toetavad seda

Seriaal „Narcos“ OnePlus 7 Pro ekraanil. Plahvatused tumedal taustal paistavad HDRiga eriti värviküllased ja kontrastsed.

HDR (High Dynamic Range) ehk kõrgdünaamilise ulatusega videopildi toetus on viimastel aastatel saanud standardiks pea kõikides moodsates televiisorites. Selleks on hea põhjus: erinevalt 4K resolutsioonist, mille kvaliteeti ei pruugi tavakasutaja piisavalt märgata, või ebapraktilisest 3Dst, mida tuleeb vaadata spetsiaalsete prillidega, näeb HDR pilt tunduvalt parem välja kui tavaline videopilt. Nüüd vallutab pidevalt arenev HDR tehnoloogia ka mobiilide ekraane.

„HDRi toetus tähendab, et ekraan suudab näidata laiemat värvihaaret, mis annab pildile suurema usutavuse. Ühtlasi mõjutab HDR ekraani heledust ja kontrasti, sest heledaid värve kuvatakse heledamalt ja tumedamaid veel tumedamalt,“ kirjeldab HDRi tehnoloogiat Tuomas Lampen, OnePlus Soome ja Balti regiooni juht.

HDR tehnoloogiat hakkasid mobiiltelefonid toetama suhteliselt hiljuti: sellega on lisaks uutele OnePlus 7 ja 7 Pro-le varustatud ka näiteks Samsung Galaxy S ja Note telefonid alates Galaxy S8 mudelist, iPhone´id alates iPhone X’ist ning enamik viimasel kahel aastal ilmunud Huawei, Sony ja LG kallimatest mudelitest. Kusjuures 2019. aastal võetakse kasutusele juba tavalise HDRi järglane ehk HDR10+.

„Kõige edasiarenenum HDR10+ standard, mida kasutatakse näiteks OnePlus 7 Pro ekraanis, tagab veelgi laiema värvihaarde, mille tulemusena on pilt heledam, rikkalikum, sügavam ja tunduvalt kvaliteetsem,“ ütleb Tuomas.

HDR tugi nõuab ka vastavat sisu, mis näiteks filmide puhul peaks olema algusest peale HDR kaameraga filmitud. Lihtsamini öeldes: HDR kvaliteedi nautimiseks peavad ka videod olema HDR kaamera(te)ga üles võetud, pelgalt telefoni võimekusest näidata HDR pilti siinkohal ei piisa.

Allpool on ülevaade kolmest platvormist, kust saab kvaliteetselt tehtud videosid oma uuel telefoniekraanil nautida.

YouTube

Kõikidele tuttav suures osas tasuta videokeskkond YouTube on suurepärane viis HDR tehnoloogiaga vahetuks tutvumiseks ilma lisatasu maksmata. YouTube toetab HDR videote üleslaadimist ja näitamist alates 2016. aasta novembrist. Tavaliselt on HDR toetus video pealkirjas eraldi mainituna välja toodud. Video kvaliteeti valides saad kindlaks teha, kas tegemist on HDR videoga, kui resolutsiooni reas (näiteks, 1440p) on numbrite taga kirjas lühend HDR.

Vastava toetava seadme omanikel on vähemalt paari YouTube HDR video vaatamine rangelt soovituslik!

Ekraanitõmmis YouTube´i äppist, mis võimaldab valida HDR video kvaliteedi.

Netflix

Plahvatuslikult populaarseks kasvanud Netflix pakub soliidset valikut 4K HDR filme ja sarju. HDRi formaadis on reeglina kättesaadavad kõik Netflix Original Movies, Original Shows ning Netflix Specials teosed ehk Netflixi enda poolt produtseeritud või eksklusiivselt levitavad filmid. Nende hulgas on näiteks „Narcos“, „House of Cards“, „Orange is the New Black“ ja paljud teised. Muus osas võib mainida ka Vince Gilligani „Breaking Bad“-i ja selle siiani aktuaalset spinn-offi „Better Call Saul“.

Pikema HDR-teoste nimekirjaga võib tutvuda siin. Üleüldiselt võib aga Netflixis tuvastada HDRi toetavaid videosid vastava HDR märgi järgi.

Tuleb meeles pidada, et 4K HDR videote vaatamiseks tuleb soetada endale kõige kallim Netflixi Ultra HD Premium pakett. See maksab küll 11,99 eurot kuus, kuid selle eest saab Netflixi kasutada neljas seadmes korraga.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video on Netflixist veidi odavam voogedastusplatvorm oma filmikoguga. Sealt võib leida selliseid eksklusiivseid Amazon HDR sarju nagu „Tom Clancy’s Jack Ryan“, „The Romanoffs“ või näiteks „Goliath“.

Amazoni videotele saavad vaba ligipääsu Amazon Prime´i kasutajad.

Seega kõikide jaoks, kes Amazoni kaudu tihti asju tellivad, on boonusena hea võimalus nautida ka sellega kaasnevaid kõrgekvaliteetse striimingu variante.