Kui kiire on Honor 20 kolm kuud hiljem?

Honor 20 aastases testis oleme jõudnud olukorda, kus meie kiirusetestimise äpp Geekbench on üle läinud uuele versioonile. 4. versiooni enam alla laadida ei saa, 5. versioon aga annab hoopis vähem punkte, nii et uue testiga tehtud tulemusi enam vana testiga võrrelda ei saa. Seega kuna meil on Honor 20-s Geekbench 4 veel installitud, teemegi ühe ülemineku-jõudlustesti.

Suvel saime Honor 20 jõudlustesti tulemuseks Geekbench 4-ga 9715 punkti, mis oli isegi enam, kui Honor 20 Pro-ga. Vahe oli väike, sest riistvara on neil telefonidel üsna sarnane, aga sel ajal, kui me suvel testi tegime, saavutas Honor 20 jõudlustestis kõigi aegade 4. koha. Eespool olid vaid Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 7 ja OnePlus 7 Pro.

Telefonid kipuvad kasutades aja jooksul natuke aeglasemaks muutuma - nii on ka Honor 20 kolme kuuga pisut vähem kiirem, andes Geekbench 4-ga tulemuseks 9684 punkti. Vahe on küll üsna minimaalne ja võib peaaegu et testimisveaks lugeda.

Kuid tegelikult tahame me märki maha saada uue, Geekbench 5-ga, et oleks tulevikus võimalik teiste telefonidega võrrelda.

Geekbench 5 annab tulemuseks 2374 punkti. Meie uues, kõigi aegade praegu veel üsna lühikeses Geekbench 5 edetabelis on sellega kindlustatud tubli kolmas koht. Endiselt on Huawei Mate 20 Pro natuke kiirem ja OnePlusi uus mudel 7T Pro samuti.

Kui juba testimiseks läks, siis proovime ka Linpacki, mis arvutab ujukomatehete tegemise võimekust.

See äpp mõõdab puhtalt toorest protsessorijõudlust ja teeb kindlaks, mitu ujukomatehet suudab kiip sekundis teha. Loomulikult on neid tehteid ikka miljonites või lausa miljardites - suvel tehtud test andis tulemuseks 886,48 MFLOPS-i (mega floating point /calculations/ per second), nüüd aga 2776,26 MFLOPS-i. Võimalik, et ka Linpack on vahepeal uuenenud, sest vahe on ikka väga suur võrreldes kolme kuu taguse tulemusega.

Selle uue numbriga tõuseb Honor 20 seniselt 7. kohalt Linpacki jõudluse edetabelis lausa 2. kohale OnePlus 7 Pro järel. Kui muidugi need tulemused on vanema Linpackiga võrreldavad.

GPS test

Testime siis GPS-e ka. Ülaloleval pildil on kõrvuti Honor 20, OnePlus 7T Pro ja Huawei Mate 20 Pro. Kuna viimast peetakse mobiilide GPS-ide maailmas üheks täpseimaks, siis võib öelda, et ka Honor 20 on samast täpsusklassist.

Kui aga võrrelda neid kolme telefoni ja nende sõrmejäljelugejate headust, siis Honor 20 on siin peajagu üle. Küljel sisselülitamisnupu sisse ehitatud Sony Xperia stiilis sõrmejäljelugeja on kordades kiirem ja täpsem, kui Huawei ja OnePlusi ekraanialused sõrmejäljelugejad. Ekraanialune on küll innovaatiline ja efektne, kuid palju ebamugavam, kui küljel asuv skanner.

Tarkvara uuenes

Kuna just toimus ka tarkvarauuendus, paneme kirja tarkvaraversioonid aastases testis detsembri alguses: Android 9.1.0 ja magic UI versioon 2.1.0. Androidi turvapaik on pärit 1. septembrist 2019.