Nutitelefon Honor 50 tuleb Euroopas müügile 26. oktoobril koos kõigi Google´i teenustega

Hiina tehnoloogiaettevõte Honor, mis oli varem Huawei sõsarbränd, kuid eraldati sellest täielikult ja on nüüd iseseisev firma, kuulutas juba aasta alguses välja oma esimese ise väljatöötatud mudeli, kuid suvel esitletud Honor 50 pole veel lettidele jõudnud. Nüüd on teada, et see saabub Euroopas müügile 26. oktoobril.

Tulekul on Honor 50, Honor 50 Pro ja võib-olla ka Honor 50 SE. Hiinas on need mudelid juba lettidel.

Euroopa ja maailma jaoks on aga kõige muu kõrval Honoril kõige olulisem uudis lausa esitlusmaterjalides ja brändingus suurelt ära toodud: Google Mobile Services ehk GMS on sel telefonil olemas ja mingeid USA kaubandusameti kehtestatud piiranguid mobiilil peal pole, mis tabasid aastaid tagasi Huaweid ja pühkisid selle tootja maailmaareeni tipust. See oli ka põhjuseks, miks eraldati Honor eraldi firmaks, et saaks nende piirangute alt vabaks.

Hiinas on uued telefonid juba tormiliselt vastu võetud. Sama loodetakse ka Euroopa turult. Honor 50 ekraan on 6,57-tolline, OLED paneeliga, 2340 x 1080 FHD+ resolutsiooniga, 120 Hz värskendussagedusega. Kiibistikuks on 6 nm tehnoloogiaga Snapdragon 778G kaheksatuumalise 2,4 GHz protsessoriga, Adreno 642L graafikaga, kuni 12 GB RAM-iga, kuni 256 GB välkmäluga ja 4300 mAh akuga (66 W SuperCharge´i kiirlaadimisega).

Tippmudel Honor 50 Pro on veelgi kiirema laadimisega (90% 20 minutiga), 100 W laadijaga, kuid väiksema akuga - 4000 mAh.

Põhikaamera on 108 MP sensoriga, lisaks 8 MP ülilainurk, 2 MP sügavussensor ja 2 MP makrokaamera. Esimene asub tagaküljel ülemises "kaamerarõngas", kolm aga alumises. Selfie kaameraid (mõlemad videoga) on Pro-mudelil koguni kaks (32 MP + 12 MP ülilainurk). Pro-mudelil on veel lisaks võimalus salvestada kuue erineva kaamerakombinatsiooniga ees ja taga, kasutades mitut kaamerat korraga. Salvestamiseks saab kasutada kolme mikrofoni ja lisaks juhtmevaba peavarustuse mikrofoni eemalt.

Sõrmejäljelugeja on ekraanialune, mobiilsest andmesidest toetatakse 5G-d, dual 4G VoLTE-t, dual-band WiFi-t, ühendustest on veel olemas Bluetooth 5.2, navigatsioon, USB-C.

Hiinas on Honor 50 müügil ca 365 euroga, Honor 50 Pro aga 495 euroga.

On ootamine seda väärt?

Arvutimaailma hinnangul on tegu täiesti korralike mudelitega, mis Honorile omaselt on hea disainiga, hind pole ka väga kõrge. Samas pole neil telefonidel ka midagi väga uut ja revolutsioonilist, igati tipp-topp ülemise keskklassi mudelid. Kasutusel on küll Qualcommi uusim Snapdragon 778G kiibistik, kuid oma jõudluselt jääb see alla ligi pool aastat varem välja tulnud tippkiibistikule Snapdragon 888 (küll mitte palju, aga siiski). 5G on hea lisa, kuigi Eestis veel vähe kasutatav, aku on mahult tavaline, kuigi Pro-mudelil võib kindlasti plussiks pidada ka 100 W kiirlaadimist ja 20 minutiga aku praktiliselt täis saamist (ehkki seegi pole praegu tippmark ning tulemus on saavutatav vaid originaal-laadijaga).

Küll aga teeb veidi nõutuks Honori enda pressiteate lõpus avaldatud väikeses kirjas riikide nimekiri, kuhu Honor 50 oktoobris müügile tuleb ja Eestit sealt paraku ei leia. Samas sai Arvutimaailm kinnituse, et Eestisse see telefon siiski jõuab.