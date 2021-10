Honor esitleb homme tõenäoliselt ühe suurima ekraaniga (üle 7") nutitelefoni, mis praegu saada

Hiina mobiilitootja Honor plaanib homme esitleda oma uut hiigeltelefoni Honor X30 Max, mille ekraani diagonaaliks on lekete järgi 7,09 tolli. See aga polegi läbi aegade suurim telefon, sest kunagi on Honori kunagine "emafirma" Huawei välja toonud ka 7,2-tollise ekraaniga Huawei Mate20 Max´i.

Samal esitlusel näidatakse ka uut mudelit Honor X30i. Mõlemad jõuavad müügile 11. novembril, millest on Hiinas saanud suur kaubanduspüha ja allahindluste päev.

Hiiglaslik Honor X30 Max on lekkinud foto järgi kahe tagakaameraga, millest põhikaamera on 64 MP ja sügavuskaamera 2 MP sensoriga. Selfie kaamera on 8-megapiksline.

Honor X30 Max kasutab MediaTeki Dimensity 900 protsessorit, mälu on 8 GB ja massmälu 128 GB või 256 GB. Aku on suure ekraani kohta ka suurem - 5000 mAh.

Välimuse kohta saab vihje siit.

X30i on odavam ja väiksem, aga kaameraid on taga rohkem - kolm.