Huawei tuleb välja uue operatsioonisüsteemiga Hongmeng, mis on saadaval sügisest või kevadest

Huawei registreeris Hiinas kaubamärgi Hongmeng, millest peaks saama Hiina tehnoloogiafirma alternatiivne operatsioonisüsteem mobiilsetele seadmetele nutitelefonidest sülearvutiteni.

Kaubamärk registreeriti 2029. aastani.

Nagu kirjutab CGTN, alustas Huawei oma operatsioonisüsteemi loomist juba 2012. aastal ja andis kaubamärgitaotluse sisse 24. augustil 2018.

Uus operatsioonisüsteem on mõeldud tööks paljudel platvormidel: nutitelefonidel, arvutitel, tahvlitel, nutiteleritel, autodel ja kantavatel seadmetel, ütles Huawei lõpptarbijatoodete juht Richard Yu.

Operatsioonisüsteem saab olema ühilduv Androidi rakendustega ja sellel on oma “App Gallery” ehk Google Play analoog.

Huawei juhtide sõnul pole üldse nii keeruline uue operatsioonisüsteemiga välja tulla, kuid hoopis suurem väljakutse on luua selle ümber keskkond, kus on kõik kasutajatele tuttavad äpid, mobiilirakenduste arendajad ning loomulikult palju kasutajaid.

Oli ju kunagi Windows Phone / Windows Mobile ka väga hea operatsioonisüsteem, aga keegi seda eriti ei kasutanud ja nii see tasapisi unustatigi.

Huaweil on juba üks operatsioonisüsteem ise välja töötatud - Huawei Watch GT nutikellad kasutavad Lite OS-i, mis näeb üsna nutikella Androidi moodi välja, kuid ei paku tuntud Androidiäppe (olemas on nende analoogid). Samas kestavad Lite OS-iga nutikellad Androidiga kellade mõne päeva asemel peaaegu terve kuu.

Seoses USA poolt Huawei lisamisega musta nimekirja on see tehnoloogiaettevõte kaotanud koostöö paljude suurte USA ettevõtetega, näiteks Google ei paku enam Androidi teenuseid, sealhulgas Googla Play´d, ARM protsessorilitsentse, lisaks on Huawei nimi kadunud SD kaardi, WiFi, Corning Gorilla Glassi ja paljude teiste katusorganisatsioonide liikmesnimekirjadest, mis peaks telefonide tootmise kohati muutma pea võimatuks. Kuigi palju lahendusi on Hiina tootjal juba endal välja töötatud, ei ole tänapäeval ükski tegija oma seadmeid suuteline algusest lõpuni ise välja arendama, ikka kasutatakse erinevaid partnereid ja allhankijaid. Samuti on mitmed patenteeritud tehnoloogiad kasutusel litsentsidega.

TrustedReviews kirjutab, et Huawei võib Google Play asendamisel kaaluda ka vabavaralist äpipoodi Aptiote, millel on juba saadaval ligi 900 tuhat Androidiäppi. Hongmeng ise põhineb Linuxil ja tuleb kasutusele siis, kui USA bänn jääb püsivaks ja seda ei tühistata sügisel. Siin uudises räägitakse, et väidetevalt pidi Hongmeng olema Androidist 60 korda kiirem ja turu sissesöötmiseks pakkus Huawei Euroopa operaatoritele raha, et need tootja enda äpipoe ka telefonis kasutusele võtaksid. Samuti pakutakse arendajatele tuge äppide Hiina turule viimiseks ja turunduseks, kui nad selle Huawei enda äpipoodi üles panevad. Samas mainitakse, et Hongmeng pidi saama ka IOS-i äppide toe, seega nagu kaks ühes pood kõigile mobiilirakendustele.

Aga hetkel pole veel keegi seda uut operatsioonisüsteemi näinud ja ilmselt enne oktoobrit ei näe ka.