Huawei Mate 9 - kas tõesti Samsung Galaxy Note 7 asendaja?

Üle mõnevõrra pika aja on toimetuse laboris jälle üks suure ekraaniga tahveltelefon ehk phablet. Ootasime kaua Samsung Galaxy Note7-t, aga nagu me kõik teame, lõppes see niimoodi. Muidugi võiks ka oodata Apple iPhone 7 Pro´d, mille saab kätte napilt kolmekohalise summa eest eurodes, kuid tahaks suurt ekraani (ja miks mitte samuti kahe kaameraga) natuke odavamalt. Huawei on siin abikäe ulatanud Huawei Mate 9 näol.

Raske, metallkorpusega telefon on vana tuttav - millegipärast pole Huawei selle disaini muutnud eriti ei üle-eelmise põlvkonna Mate 7 ega ka eelmise, Mate 8 puhul. Ikka sama kuju, peaaegu samad nupud ja kergelt kumer alumiiniumist tagakaas. See meenutab veidi Oneplus´i telefone.



Vasakul Huawei Mate 9, paremal Huawei Mate 7. Sarnasus on ilmne.

Telefoni raskuse üks põhjustest on ka rekordihõnguline 4000 mAh aku mobiili metallkorpuses. Aku kestab mitu päeva. Ühe päeva kindlasti ka ohralt kasutades, pigem isegi kaks. 54% oli esimese päeva õhtuks peale igasuguseid teste ja pidevat katsetamist järel.

Kiirlaadija laeb aku 60% ulatuses täis 40 minutiga.

Telefoni tagaküljel on kaks väljaulatuvat kaamerat, mis jätkavad P9 telefoni traditsioone. Kuid erinevalt P9st on Huawei Mate 9 kaamerad mitte kõrvuti, vaid kohakuti ja tagakülje keskel. Sellel on pildistamisel üks eelis. Nimelt jäi Huawei P9 ja Honor 8 telefonidel näpp pidevalt kogemata ette, kui kaamerad asusid ülanurgas, kuhu ka sõrm tihti sattus. Tagakülje keskel olevale kaamerale aga reeglina näpp ette ei jää.



Huawei uus ja vana Mate - uuel kaks sensorit, vanal üks sensor taga.

Huawei Mate 9 kahe kaamera süsteemile on oma brändiga allkirja andnud ka tuntud kaameratootja Leica. Kaamera bokeh-efektid ja Pro-režiim on üsna sarnased Huawei P9-le ja Hnor 8-le, ka pildistamisel suurt vahet polnud. kes aga tuleb ühe kaameraga telefoni pealt Huawei Mate 9 juurde, sellel on avastamist küllalt. Nimelt teeb kahe tagakaameraga telefon (üks mustvalge kaamera 20 MP, teine värviline 12 MP) huvitavaid peegelkaamera-stiilis fotosid, kus teravussügavus on väga kitsas. See tähendab, et teravad on vaid kitsalt teatud kaugusel asuvad objektid, lähemad ja kaugemad on fookusest väljas. Veelgi enam - bokeh-efekti saab telefonis nö järeltöödelda, muutes vastavas kaamerarežiimis peale pildistamist ava suurust.

Kuid nagu P9 ja Honor 8 puhul, esineb tarkvaralisi vigu õige teravuse määramisel. Vaadake ja hinnake nendelt testipiltidelt ise. Pildil klõpsates avaldub originaal. Kõigepeal sama pilt peale pildistamist suure avaga salvestades ja siis väikse avaga. Mõlemad pildid on pärit ühest ja samast originaalpildist, mille Huawei kahe kaamera süsteem salvestab kihtidena, et pärast saaks teravussügavust ja teravustamist järgi reguleerida.

Siin on veel üks ekstreemsem näide õuest, kuidas tarkvara siiski kohati teravustab ebaloomulikult.

Aga kui ava ja teravussügavusega väga ekstreemsustesse ei lasku, on tulemus justnagu peegelkaameras.

Üks pilt ka hämarast kontserdisaalist, Looduse Omnibussi loodusõhtul esineb Villu Veski:

Mobiiliga hämaras on tulemus peaaegu et hea. Tavaliselt kipuvad mobiilipildid sellises valguses veel mürarikkamad olema.

Jõudlustestides miskipärast meie traditsiooniline Quadrant, millega Androiditelefone testime, tulemust ei andnud. See-eest töötas Linpack, mis paljudes teistes telefonides ei tööta. Vaata Androidi edetabelist Linpacki testitulemust. Pole just TOP 10, aga Mate telefonid polegi tippjõudlusega tavaliselt olnud. Saas on nad stabiilselt kiired aastaid, muutumata aeglasemaks. Mate 9 on selle vastu veel eriti hästi kaitstud tänu tarkvaralisele jõudluse intelligentsele optimeerimisele.

Huawei Mate 9 jõudlustestid AnTuTu 116045 punkti

RealPi 1M 3,85 s

Linpack 479,42 MFLOPS

Sõrmejäljelugeja on uuel Mate 9-l endiselt kiire ja hea, nagu P9-l või Honor 8-l.

Väidetavalt on Huawei Mate 9-l ka Google´i virtuaalprillide Google Daydreami tugi. Proovida kahjuks ei saanud. Samas on selle elamuse kvaliteet natuke piiratud, kuna Huawei pani Mate 9-le Full HD ekraani. Poole meetri kauguselt vaadatav ekraani punktithedus on OK, kuna silm ei erista nii kaugelt piksleid enam eradi, kuid „telefon näkku“ virtuaalprillidega 10 cm kauguselt vaadates võiks piksleid veelgi tihedamalt olla.

Kokkuvõtteks võiks öelda, et Huawei Mate 9 võiks olla isegi Samsung Galaxy Note 7 asendaja. Seda juhul, kui tippjõudlust ja tippdisaini ei vaja.

TEHNILISED ANDMED

Nutitelefon Huawei Mate 9

Hind: 699 eurot (Elisa, Tele2, Telia)

Operatsioonisüsteem: Android 7.0

Protsessor: Huawei Kirin 960, 4x 2,4 GHz A73 + 4x 1,8 GHz A53 + i6 kaasprotsessor

Ekraan: 5,9-tolline, 1920 x 1080 pikslit (Full HD)

Mälu: 4 GB RAM, 64 GB flash

2G sagedused (MHz): 850/900/1800/1900

3G sagedused (MHz): 800/850/900/1700/1900/2100

4G sagedused (MHz): 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/800/2300/2500

Mobiilse andmeside max kiirused (Mbit/s): allalaadimine 600 / üleslaadmine 150

Muud ühendused: WiFi 2,4 GHz / 5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac, WiFi Direct, Bluetooth 4.2, NFC, IR, USB Type C

Tagumine kaamera: 20 MP (mustvalge sensoriga) ja 12 MP, 4K video, F2.2 OIS (Optiline pildistabilisaator)

Eesmine kaamera: 8 MP, HD video 720pF20

Aku: 4000 mAh

GPS: GPS/Glonass/Galileo/BDS

SIM-kaardi tüüp: nano SIM 2x või nano SIm ja microSD kaart

Kaal: 190 g

PLUSSID

+ hea kahe kaamera süsteem profimate mobiilipiltide tegemiseks

+ võimas ja kauakestev aku

+ tugev alumiiniumkorpus

MIINUSED

- ekraan võiks VR-i jaoks rohkema punktitihedusega olla

- hind on kallivõitu, see pole enam soodushinnaga telefon

FOTOD (V.A AVAFOTO) KAIDO EINAMA