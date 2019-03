Huawei Mate X nutitelefon sai esimesena maailmas 5G CE märgise

Huawei nutitelefonide tooterivi asepresident Bruce Lee ja TÜV Rheinland asepresident Stefan Kischka.

Euroopa Liidu (EL) volitatud ekspert- ja kontrolliteenuste ülemaailmne liider TÜV Rheinland andis Huawei Mate X nutitelefonile 5G CE-märgise, mis tunnistab, et see on läbinud edukalt ranged Euroopa kvaliteeditestid. Huawei Mate X on esimene 5G nutitelefon maailmas, millele CE-märgis anti.

“Võrreldes eelmise põlvkonna sidetehnoloogia ja -toodetega on 5G tehnoloogia ja tooted keerulisemad ning nende sertifitseerimise standardeid täiustatakse pidevalt. Koostöös TÜV Rheinlandiga oleme paljudes olulistes sertifitseerimistehnoloogiates läbimurdeid teinud. Seda koostööd jätkame, et kommunikatsioonitoodete sertifitseerimise tehnoloogiat edasi uurida ja 5G terminalide kaubanduslikku kasutamist edendada,” ütles Huawei nutitelefonide tooterivi asepresident Bruce Lee märgise vastu võtmisel.

"Mul on hea meel, et TÜV Rheinland on näinud Huawei ülemaailmset 5G tehnoloogilist tugevust, mis on ühtaegu põnev nii tööstusele kui ka tarbijatele. TÜV Rheinland on traadita sidetehnoloogia valdkonnas töötanud aastaid ja loodame jätkata tihedat koostööd Huaweiga, et edendada uut 5G ajajärku,“ lausus TÜV Rheinlandi asepresident Stefan Kischka.

Sõltumatu ja erapooletu ekspertteenuseid pakkuv ettevõte TÜV Rheinland vastutab nutitelefonide CE-sertifitseerimise protsessi eest, mis on Euroopa Liidu turule sisenemiseks kohustuslik. CE-märgisega kaubad vastavad ELi kaubanduspiirkonna traadita side, ohutuse, tervise, keskkonnakaitse ja tarbijakaitse mitmetele direktiividele.