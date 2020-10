Huawei tutvustas oma uusi tipptelefone Mate40 seeriast, mis tulevad ka Euroopasse

Täna esitles Huawei oma uut Mate40 seeriat, mille telefonidel on Kirin 9000 prosessor ja ülilainurk-kaameraga komplekt.

Siin on esimesed märkmed pressikonverentsilt, mis toimus virtuaalselt.

Nagu pildilt näha, vastas Huawei Mate40 välimus leketele: tagaküljel on ketas, mis sarnaneb kunagisele iPodi kettale ja kaamerad on seal ringi sisse peidetud.

Seekord on kaamerate osas lainurgale rõhku pandud. Suumimiseks 10x suum, mida võrreldakse teistega ja väidetakse, et kvaliteet on tase omaette.

Protsessor on endiselt Kirin, Kirin 9000:

Ekraan Pro mudelil on kumerate äärtega ja 6,76-tolline 90 Hz taasesituse ja 240 Hz puutetundlikkusega OLED, (Euroopa mudelil on) 8 GB RAM-i ja 256 GB välkmälu.

Lainurk-kaameral on aga maailma esimene vabavormis (freeform) lääts, mis kõrvaldab optilised moonutused, mis lainurgaga tekivad. Tavaliselt on mobiilikaamerad hiljem digitaalselt püüdnud lainurga moonutusi eemaldada, kuid see tekitab kvaliteedikadu.

Kaamerad pole pikslite poolest rekordilised, vaid jäävad 50 MP juurde.

See-eest on tegemist kõige suuremate pikslitega sensoriga:

Huawei on liikunud pikslite hulga suurendamise juurest pikslite ja sensori suurendamise juurde.

Kaamera XD Fusion video võtab HDR-iga vastu valgust ka varjus olevad detailid paremini peale.

Ülilainurgaga saab ka teha videot nii, et hoiad kaamerat paigal, aga see jälgib AI abiga objekti ja hoiab selle kaadris, lõigates standardformaadis kaadri välja "kalasilmobjektiivi" pildist.

Uutes telefonides on Huawei EMUI 11, mis põhineb Android 10-l. See sisaldab õhus viipega juhtimist üles-alla, vasakule-paremale, vajutades õhus (ehk käed-vabad kontaktivaba mobiilijuhtimine).

App Bubble – saab ekraani jagada ja nende peale veel lisa-akna tõsta, selle suurust muuta ja liigutada.

Arvutisse saab kuvada kuni kolme äpi akent mobiilist.

Kui ekraani vaatab võõras nägu, siis privaatseid teateid ekraanil ei näidata.

Lisaks on Huaweil välja tulnud 66 W akupank ülikiirlaadimiseks. Mobiil toetab 50 W juhtmevaba kiirlaadimist ja 66 W juhtmega ülikiirlaadimist.

Porsche Designiga koostöös on hulknurkse kaameraplokiga telefon, mille lekkeid ka enne veebis oli, seega mõlemad lekked vastavad tõele.

Porsche mudel Mate40 RS on IR temperatuurisensoriga.

Kui palju Pro mudel maksab? Nii palju:

Huawei Mate40 Pro on Saksa Amazonis juba üles pandud hinnaga 1200 eurot, seega on lootust, et see ikkagi Euroopasse tuleb. Kas ka Eestisse, see veel selgub.

Nagu öeldud, on need siin kiired märkmed otse pressikalt, pikem ja põhjalikum uudis koos kõigi tehniliste näitajatega järgneb...

LISA. Pro mudeli tehnilised näitajad leiab siit, Mate40 mudeli näitajad leiab siit.

LISA. Juba hindas ka DxOMark uue Mate40 Pro maailma parima kaameraga telefoniks.