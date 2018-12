Hüvasti, kulm! Tulemas on läbistav silm

Kulmutrend võib hakata läbi saama, sest nüüd võivad meie maailma vallutada hoopis ekraani läbistava auguga telefonid. See tähendab, et ekraani ülaservas, kus keskele on jäetud "sälk" esikaamera ja sensorite jaoks, ei pea enam olema nii suurt ülariba hõivajat. Piisab ühest ümmargusest august, kuhu pistetakse selfie-kaamera ja muud sensorid võib ära kolida mobiili serva, nii nagu kunagi Xiaomi tegi oma esimese keraamilise kõlari ja ultraheli-lähedussensoriga.

Huawei tutvustab 17. detsembril oma esimest sellist "auguga" telefoni Huawei Nova 4, millel ongi kaamera ekraani sees. Mõne (kümnendiku) protsenti saab jälle juurde ekraani-korpuse suhtest telefoni esiküljel. Kuid kasutaja jaoks on oluline see, et võrreldes "kulmuga" jääb ülaribal rohkem ruumi igasuguste ikoonide ja teadete jaoks.

Sahinad räägivad ka sellest, et Samsung teeb samasugust laser-augustusega ekraani ja plaanib selle külge panna oma järgmisele Galaxy S10 telefonile, nimetades seda Infinity-O disainiks. Seega võibki meid peagi tabada uus trend - ekraanisisese kaamera tulek ja ekraanikulmude kadumine.

Kuna Samsungi uus lipulaev tõenäolise nimega Galaxy S10 tuleb välja alles järgmisel aastal, võib Huawei Nova 4 saada maailma esimeseks seda tüüpi ekraaniga telefoniks, kui see tuleb avalikkuse ette selle aasta 17. detsembril.

Kui eelmisel, samuti meie turul mittemüüdaval Nova 3-l oli kaks esikaamerat, siis uus Nova 4 piirdub ühega. Alles on jäetud 3,5 mm kõrvaklapipistik. Nova seeria on mõeldud eelkõige Aasia turule ja pole teada, kas see üldse kunagi meieni jõuab. Kuid selle uue telefoniga on kätte näidatud uus trend - ekraanisisesed kaamerad. Need ehk ikka jõuavad.